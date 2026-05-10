Macinka: Na summitu NATO "je jen jedna židle". Odmítá slova o pomstě prezidentovi

Odmítání účasti prezidenta Petra Pavla na blížícím se summitu Severoatlantické aliance v Ankaře není pomstou vlády vůči hlavě státu, řekl v debatě České televize ministr zahraničních věcí a předseda Motoristů Petr Macinka. Podle něj je naopak logické, že vedoucím delegace musí být předseda vlády.
Prezident Pavel naopak před několika dny uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Jinak je připraven podat kompetenční žalobu. O složení delegace bude vláda rozhodovat v červnu, summit se uskuteční 7. a 8. července. Pavel dříve opakovaně odmítl jmenovat exponenta koaličních Motoristů Filipa Turka členem vlády.
"Není to pomsta, je to o tom, že někdo má v naší zemi dominantní vliv na politiku, na tvořenou politiku, na exekutivu, což prezident není," uvedl Macinka. O složení delegace rozhoduje vláda, podotkl. "Mandát dává vláda a vláda také určuje, kdo bude tu zemi zastupovat s tím, že to prezident klidně taky může být, když se na tom dohodnou," řekl Macinka.
Prezident podle něj nemá vliv na tvorbu politiky v ČR. "U toho jednání je jen jedna židle a zbytek je delegace. Takže já trvám na tom, že je naprosto logické, že šéf té delegace musí být šéf vlády," dodal.
Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) vyslovil s prezidentovou účastí na summitu NATO rovněž nesouhlas. "Protože zahraniční politiku určuje vláda, nikoli prezident. Protože o tom, kdo pojede na ten summit, rozhoduje rovněž vláda,“ zdůvodnil.
Předseda opoziční ODS Martin Kupka označil spor o účast na summitu na "úplně nesmyslný", zemi podle něj nepřináší vůbec nic kromě negativních dopadů. "Přirozeně by tam měl (prezident) jet," řekl. Argumentoval tím, že z 20 summitů se prezident účastnil 19 a jen v jednom případě se kvůli nemoci nechal zastoupit. Macinkův postoj naproti tomu pokládá za pomstu.
Podle předsedy opoziční TOP 09 Matěje Ondřeje Havla jde o pomstu vlády a "dětinský vrtoch války o Filipa Turka". I on argumentoval tím, kolikrát vedla delegaci na summit NATO přímo hlava státu. "Je to člověk (prezident Pavel), který má velkou autoritu v rámci NATO," zdůraznil.
Spor Hradu a vlády o účast na summitu NATO trvá i po páteční schůzce Pavla a Babiše. Pavel trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by prezident neměl být součástí delegace. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá.
