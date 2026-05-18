Macinka míří na pozvání Pekingu do OSN. Fialově vládě vyčetl „Antičínu“

Pragmatičtější vztahy současné české vlády s Čínou začínají dostávat konkrétnější obrysy. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle informací Aktuálně.cz příští týden zamíří do New Yorku, kde vystoupí v debatě Rady bezpečnosti OSN, pořádané v rámci čínského předsednictví. Redakci potvrdil, že na akci pod taktovkou Pekingu promluví. Podle něj na tom není nic mimořádného.
„Příští týden se chystám do New Yorku, kde budu mluvit v Radě bezpečnosti OSN. U této příležitosti navštívím také Washington, kde budu mít důležitou schůzku v Bílém domě,“ potvrdil šéf diplomacie redakci Aktuálně.cz chystanou cestu do Spojených států.
Že debatu organizuje právě Peking, ale podle svých slov neřeší. „Čína je tento měsíc předsednickou zemí v Radě bezpečnosti OSN. Když jsem tam mluvil posledně, předsedala Velká Británie. Mně osobně příliš nejde o to, kdo předsedá, ale spíše vítám možnost za Českou republiku promluvit v této významné instituci,“ uvedl Macinka.
Narážel tím na fungování samotné Rady bezpečnosti. Její předsednictví totiž každý měsíc rotuje mezi 15 členskými státy. Země, která zrovna předsedá, pak určuje program a svolává tematické debaty podle vlastních priorit – například minulý měsíc předsedal instituci Bahrajn, v květnu pak žezlo převzal čínský velvyslanec při OSN Fu Cchung.
Právě ten na 26. května svolává velkou otevřenou debatu pod názvem „Dodržování cílů a principů Charty OSN a posílení systému založeného na OSN“, kam ministr Macinka zamíří.
Čína chce debatovat o ochraně civilistů
Peking tvrdí, že chce zaměřit na mezinárodní právo, posílení multilateralismu a oživení centrální role OSN. Součástí jednání mají být také konflikty na Blízkém východě nebo ochrana civilistů ve válkách.
Podle diplomatických zdrojů, se kterými redakce hovořila, sice není na cestě do OSN v době čínského předsednictví nic neobvyklého, Macinka ale podle nich může přijetím pozvání vysílat k Pekingu signál, že Česko bude v budoucnu „poslušnější“.
Konec „Antičíny“?
A právě tady začíná být česká účast zajímavá. Za předchozí vlády Petra Fialy (ODS) a ministrování Jana Lipavského (za ODS) se totiž česká diplomacie podobným akcím pořádaným Čínou spíše vyhýbala.
Když debaty svolávala kupříkladu Velká Británie, Francie nebo další partnerské země, česká diplomacie se pravidelně zapojovala. Fialovi ministři tak jezdili hlavně na jednání tematicky spojená s podporou Ukrajiny nebo transatlantických vztahů – téměř pravidelně například v únoru, tedy na výročí plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu.
Naopak na akce organizované Čínou Praha nejezdila, kategoricky pak odmítala jednání pořádaná Ruskem.
Macinka avizoval změnu přístupu
Macinka však dlouhodobě naznačuje, že chce vůči Pekingu zvolit jiný přístup než jeho předchůdci. Jedním ze zahraničněpolitických artiklů vlády Andreje Babiše (ANO) jsou totiž právě otevřenější – respektive „pragmatičtější“, jak říkají představitelé kabinetu – vztahy s Pekingem.
„Náš názor je takový, že je potřeba mít s Čínou normální vztahy. To znamená ne nenormální nebo abnormální, ale normální – alespoň takové, které nevybočují z průměru všech ostatních zemí. To si myslím, že je pragmatické,“ prohlásil šéf diplomacie minulý týden při představování svého poradního týmu na ministerstvu zahraničí.
Uznal nicméně, že vláda vnímá i hrozby a rizika s tím spojená, zejména z kybernetické oblasti. „Není v našem zájmu s Čínou mít tak napjaté vztahy, kdy jsme například jediné dvě země z celé Evropy – my a Litva – jejichž občané musí mít do Číny víza. To asi úplně normální není,“ dodal Macinka.
„Já bych chtěl tyto vztahy nějakým způsobem normalizovat, což neznamená, že se budeme obracet směrem k Číně s otevřenou náručí, ale chceme mít běžné vztahy, kdy si prostě můžeme sebevědomě říct: ‚To se nám nelíbí, do tohoto nám nemluvte, nesnažte se nám sem vměšovat,‘“ podtrhl ministr.
Nebudeme bojovat s Mao Ce-tungem
Nebyl by to ale Petr Macinka, kdyby si neodpustil rýpnutí. Na brífinku tak přihodil štiplavý vzkaz směrem k předešlé vládě.
„Není důvod, abychom celou naši politiku postavili na ‚Antičíně‘ tak, jak to měla vyprázdněná bezbarvá předchozí vláda, která neměla žádné jiné téma než bojovat s Leonidem Brežněvem v Rusku nebo s Mao Ce-tungem v Číně. To my určitě bojovat nebudeme,“ uvedl.
Debata o změně kurzu se přitom v české diplomacii vede už několik měsíců. „Je nesmysl, abychom chyběli na čínském trhu,“ prohlásil v lednu poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. Otevřela se i otázka víz a přímé letecké linky do Šanghaje. Podle analytiků pak Babišova vláda vůči Pekingu používá výrazně méně konfrontační tón než Fialův kabinet.
Vláda ale bude muset balancovat mezi pragmatickými vztahy s Čínou a přátelstvím s USA. Citlivost ostatně ukázal i veletoč kolem bývalého europoslance Jana Zahradila. Ten měl původně zamířit do Macinkova poradního týmu na ministerstvu zahraničí, nakonec ale na poslední chvíli zmizel ze sestavy. Podle Deníku N proti jeho angažmá protestovala americká ambasáda – právě kvůli jeho blízkým kontaktům na Čínu.
Macinka však jakýkoli americký tlak odmítl. „Mám se Zahradilem svoje plány, které jdou nad rámec poradcování na ministerstvu,“ dodal.
Napětí kolem česko-čínských vztahů v posledních měsících zvýšily i některé kontroverzní kroky vůči Tchaj-wanu, který Čína neuznává jako nezávislý demokratický stát, ale považuje ho za neoddělitelnou součást svého území. Babišův kabinet v dubnu odmítl poskytnout vládní speciál předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) pro plánovanou cestu na Tchaj-wan.
Objevily se také informace, že Česko neumožnilo přelet tchajwanského prezidenta přes své území, ačkoliv ministerstvo zahraničí popřelo, že by jakoukoli žádost obdrželo.
Macinka každopádně tvrdí, že jeho cesta do New Yorku není žádným geopolitickým obratem směrem k Pekingu, ale spíše příležitostí reprezentovat Česko na mezinárodním poli. V Radě bezpečnosti OSN vystoupil poprvé jako ministr v únoru, kdy ve svém projevu vyzval Vladimira Putina k ukončení války na Ukrajině.
V rámci své cesty zavítá šéf diplomacie i do Washingtonu, kde navštíví Bílý dům. S americkým prezidentem Donaldem Trumpem by se ale podle svých slov setkat neměl. „Jednat budu s autorem Národní bezpečnostní strategie, kterou USA vydaly v závěru loňského roku,“ řekl Aktuálně.cz.
