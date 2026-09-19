Macinka karenční dobu ve vládě neprosadil, ODS chce to zkusit ve sněmovně

Opoziční občanští demokraté navrhnou při projednávání rozpočtu v Poslanecké sněmovně obnovit první tři dny nemoci bez nemocenské. Předseda ODS Martin Kupka to uvedl v diskusi televize Nova s ministrem zahraničí a předsedou Motoristů Petrem Macinkou.
Macinka obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při jednáních se zástupci SPD a ANO ve vládní koalici. V debatě na Nově řekl, že při hlasování určitě nebude proti.
„Budete mít možnost pro to hlasovat, protože to je opatření správné a i nezávislé studie prokázaly, že zavedení karenční lhůty neznamenalo, že by se šířily víc nemoci," uvedl Kupka.
Macinka předtím konstatoval, že Motoristé v debatě s vládními partnery argumentovali tím, že proplácení prvních dnů nemoci je zneužíváno. Změna by znamenala pět miliard korun úspor na straně státu. Diskuse o karenční době v koalici je podle Macinky rozpolcená, a to i v hnutí ANO.
„Mohu říct, že určitě nebudu hlasovat proti, to je jasné,“ uvedl Macinka na přímý dotaz o jeho postoji během hlasování. Při hlasování se může nicméně i zdržet.
Nesouhlas SPD
Vládní koalice se ve čtvrtek při finální rozpravě o rozpočtu po nesouhlasu se znovuzavedením karenční doby ze strany SPD dohodla, že věc znovu zváží za rok. Předseda SPD Tomio Okamura poté konstatoval, že jeho hnutí bude zásadně proti.
Rozpočet bude vláda schvalovat v pondělí, sněmovně musí zákon předložit do konce září. Poslanci se začnou návrhem zabývat v druhé polovině října.
Schodek v návrhu státního rozpočtu v příštím roce se po diskusi ve vládní koalici zřejmě sníží o několik miliard korun proti původnímu návrhu ministerstva financí, který počítal s 389 miliardami. I přes toto snížení návrh bude znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka.
Návrh ministerstva financí počítal v příštím roce s růstem příjmů o 3,3 procenta na 2,189 bilionu korun a se zvýšením výdajů o 6,2 procenta na 2,578 bilionu. Zvýšit se měly výdaje většiny ministerstev. Očekávaný deficit měl dosáhnout 389 miliard korun. Koalice ANO, SPD a Motoristů se tento týden dohodla na snížení schodku o jednotky miliard.
Zatím neupřesnila, které konkrétní výdaje klesnou, nebo zda se zvýší příjmy. Meziroční zvýšení schodku kritizovaly opoziční strany, Národní rozpočtová rada a také Motoristé s SPD.
rem mol
Konečná: Snažím se makat, šéfdiplomatka je šílená. Jela by jednat do Moskvy?
Evropská unie podle Kateřiny Konečné postrádá schopnost jednat s Moskvou i dalšími globálními hráči. Nezařazená komunistická europoslankyně v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz mluví o selhávání evropské diplomacie, kritizuje současné vedení unijní zahraniční politiky a říká, že bez nového přístupu k bezpečnosti se situace v Evropě nezlepší.
Němci volí v Berlíně a Meklenbursku. Výsledek může oslabit kancléře Merze
V Německu se v neděli konají dvoje zemské volby, které by mohly určit další politický osud kancléře Friedricha Merze. Ve východoněmecké spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko o první příčku soupeří Alternativa pro Německo (AfD) a sociální demokracie (SPD), v Berlíně Levice a Merzovi křesťanští demokraté (CDU).
Lehečka po euforii rýpal do kritiků. Berdych mluvil o nezaslouženém soupeři
Zápas jako přes kopírák. Čeští tenisté opět prohrávali po čtyřhře s Američany 1:2, přesto po roce opět postoupili mezi závěrečnou osmičku Davis Cupu. Jiří Lehečka pak připomněl kritiku volby tvrdého povrchu místo antuky. Kapitán Tomáš Berdych zase vzýval nápravu prapodivného losu.
Jak podnikatel Jan Tkáč stvořil české dračí bestsellery a dostává děti do přírody
V pátek odpoledne napěchuje Jan Tkáč krosnu knihami a vyráží do Beskyd. Balíčky se svými příběhy Kroniky beskydských draků schová na místa, která objevil během svých toulek po horách. Rodičům, kteří si je objednali, následně pošle souřadnice. Ti se pak s dětmi vydají do přírody a knížky si vyzvednou. Samozřejmě mohou i „postaru“ do knihkupectví.