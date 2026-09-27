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Domácí

Macinka chce s Hradem pokračovat ve společném postupu v zahraničí

ČTK
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Ministerstvo zahraničních věcí a prezident Petr Pavel by měli i po cestě na zasedání OSN pokračovat ve společném postupu v zahraničí. V pořadu Partie televize CNN Prima News to v neděli řekl šéf české diplomacie Petr Macinka (Motoristé). Považuje to za prospěšné pro Česko. Podle něj se má odlišit zahraniční a domácí politika.

Vztahy mezi Macinkou (zobrazen na fotce) a prezidentem jsou napjaté od doby, kdy hlava státu odmítla jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem.
Vztahy mezi Macinkou (zobrazen na fotce) a prezidentem jsou napjaté od doby, kdy hlava státu odmítla jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Foto: MZV ČR – Kateřina Dvořáková Manková
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Europoslanec Alexandr Vondra z opoziční ODS společný postup ministra zahraničí a hlavy státu v USA ocenil. Je přesvědčen, že zklidnění vztahů s Hradem nařídil Macinkovi premiér. Macinka to popřel.

„Já myslím, že jsme uplatnili všechno, co jsme uplatnit chtěli na všech různých fórech,“ uvedl Macinka k cestě do Spojených států na zasedání OSN, při které se v New Yorku s prezidentem několikrát setkal. Podle Macinky z toho vyplývají úkoly nejenom pro ministerstvo zahraničí, ale také pro prezidenta. „A tady tato agenda se do značné míry překrývá, takže já si myslím, že by asi stálo za to, abychom, pokud se nám tam něco podařilo docela úspěšně rozehrát, v tom společně pokračovali,“ uvedl Macinka. Společný postup bude podle něj ku prospěchu Česka.

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Vztahy mezi Macinkou a prezidentem jsou napjaté od doby, kdy hlava státu odmítla jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem. Šéf Motoristů pohrozil Pavlovi „extrémní kohabitací“. Spor se dále vyostřil kvůli červencovému summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda v delegaci s Pavlem nepočítala. Prezident se ale obrátil na Ústavní soud, který předběžným opatřením nařídil, aby Pavlovi byla umožněna účast na jednání. Do Ankary pak odcestovaly dvě delegace. V září v OSN byl postup už společný.

Europoslanec Vondra v neděli na Primě dohodu na společném zastupování Česka ocenil. Podle něj Macinka jako ministr zahraničí vyhlásil v zimě prezidentovi válku. Označil ji za hloupou, zbytečnou, arogantní a škodlivou. „Ta příčina války byla tehdy postavená na zahraniční politice, kde prezident - ať se to někomu líbí, nebo ne - má svoje nezpochybnitelné ústavní kompetence,“ řekl Vondra.

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Je přesvědčen, že zklidnění situace nařídil Macinkovi premiér Andrej Babiš (ANO). Podotkl, že Babiš má vyvinutý smysl „pro populistické přemýšlení“ a mezi Pavlovými příznivci jsou i voliči ANO a Motoristů. „Lidé útoky na prezidenta jako instituci ještě tam, kde má skutečně kompetence, nesou velmi citlivě. Takže místo toho, abyste vy hlídali Babiše, tak Babiš musí hlídat vás,“ řekl Macinkovi Vondra.

Macinka popřel, že by mu zklidnění vztahů nařídil premiér. Znovu zmínil Turkovo nejmenování do vlády. Uvedl, že pracovní a úřední komunikace mezi ministerstvem zahraničí a prezidentovou kanceláří existuje. „To je něco jiného než ty politicky rozdílné postoje,“ řekl šéf Motoristů. Podle něj je potřeba odlišit domácí a zahraniční politiku a to, co se dělo v OSN, od toho co se bude dít na domácí scéně.

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