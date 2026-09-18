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Domácí

„Chata“ v New Jersey i rezidence v Harare. Macinka prodává objekty za stamiliony. Máme seznam

Pavel Štrunc - redaktor
Pavel Štrunc - redaktor
Jakub Kopřiva
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Budovy v zahraničí za téměř 300 milionů korun plánoval prodat ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Černínský palác nyní serveru Aktuálně.cz poskytl aktuální seznam budov a pozemků, které jsou na prodej. Jde o bývalá velvyslanectví, konzuláty i pozemky od Ameriky až po Afriku. A k mání je i jedna „chata“ v New Jersey.

Ministr Macinka má vytipovány nepotřebné nemovitosti za asi 300 milionů korun.
Ministr Macinka má vytipovány nepotřebné nemovitosti za asi 300 milionů korun.Foto: Úřad vlády ČR
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Macinka o prodeji nemovitostí promluvil v srpnu při jednání o rozpočtu. Podle ministra by výnosy z prodeje spadly do státního rozpočtu a šéf resortu se plánoval domluvit s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), aby tyto prostředky mohl resort použít třeba na údržbu dalších objektů.

„Máme v tuto chvíli identifikovány nemovitosti, které považujeme za nepotřebné, za asi 295 milionů korun. Ty bychom rádi prodali,“ řekl v srpnu šéf české diplomacie.

Server Aktuálně.cz se tak obrátil na resort zahraničí na základě informačního zákona s dotazem, jakými majetky ministerstvo disponuje a jaké je jejich současné využití. Tuto informaci ale ministerstvo s odkazem na bezpečnost odmítlo poskytnout.

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Na základě stejné žádosti nicméně resort poskytl soupis majetku, který je v tuto chvíli na prodej. Jde celkem o 18 položek, jejichž pořizovací cenu ministerstvo vyčíslilo na 76,5 milionu korun. Některé nákupy jsou ale historické, a dá se proto očekávat, že prodejní cena některých nemovitostí bude o dost vyšší.

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Co ministerstvo prodává

  • Uruguay: budova bývalé ambasády v Montevideu i s pozemky.
    Pořizovací cena 4,12 milionu korun.

  • Zimbabwe: budova bývalé rezidence a pozemek v Harare.
    Pořizovací cena 1,36 milionu korun.

  • Rumunsko: dva pozemky v Bukurešti.
    Pořizovací cena 623 tisíc korun.

  • Egypt: budova generálního konzulátu a pozemek v Alexandrii. Pořizovací cena 10,98 milionu korun.

  • Jihoafrická republika: budova generálního konzulátu a pozemek v Kapském městě.
    Pořizovací cena 23,87 milionu korun.

  • Moldavsko: budova zastupitelského úřadu a dva pozemky v Kišiněvě. Pořizovací cena 28,1 milionu korun.

  • Rusko: byt v Petrohradu na Tverské ulici.
    Pořizovací cena 3,41 milionu korun.

  • USA: budova rekreačního objektu s pozemkem u jezera ve městě Sparta ve státě New Jersey.
    Pořizovací cena 4,12 milionu korun.

Některé budovy se přitom resort zahraničí snaží prodat dlouhodobě. Třeba ambasádu v Uruguayi uzavřela Česká republika už v roce 2008.

Server Aktuálně.cz se také ptal ministerstva zahraničí, zda se neuvažuje i o prodeji Českého domu v Moskvě. Jeho provoz je dlouhodobě pozastaven a objekt je zakonzervovaný s „minimálními náklady“ na provoz. „O prodeji tohoto areálu MZV neuvažuje,“ uvedl Černínský palác.

Macinka také v souvislosti s prodejem nemovitostí uvedl, že jde o součást přenastavení priorit o otevírání a uzavírání některých ambasád či konzulátů.

Přehodnocení zastoupení

Černínský palác dále v srpnu oznámil první vlnu přesouvání sil, kdy se v říjnu otevře konzulát v Miami, a naopak dojde k uzavření toho v Hongkongu.

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„Ministerstvo rovněž posuzuje fungování dalších zastupitelských úřadů, například v Düsseldorfu, Rangúnu, Lucemburku nebo Singapuru. Cílem je přesouvat kapacity tam, kde mohou nejlépe sloužit českým zájmům,“ uvedl v tiskové zprávě resort.

Ministr v této souvislosti informoval, že prodej je součástí přenastavení priorit o otevírání a uzavírání některých ambasád či konzulátů. „Máme úřady v některých zemích, zejména v Africe, kde ten úřad je jenom kvůli tomu, že tam máme nemovitost. Ale kvůli tomu přece nemá mít země ambasádu, aby hlídala nemovitost,“ kritizuje Macinka.

Podle ministerstva se ovšem jedná jen o „demonstrativní příklady“ probíhajícího interního posuzování. „MZV sděluje, že průběžně vyhodnocuje efektivitu sítě s cílem optimálně chránit české zájmy, poskytovat konzulární servis občanům a rozvíjet ekonomickou diplomacii při zachování rozpočtové odpovědnosti,“ uvedl resort pro Aktuálně.cz.

A dodal, že univerzálním a předem závazným metodickým seznamem kritérií pro zavírání ambasád nedisponuje, jelikož se jedná o „komplexní politické a odborné posuzování v rámci strategického směrování resortu“.

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