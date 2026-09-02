Macinka chce probrat změny pro rozpočet 2028 i možnost zastavení části projektů

Předseda Motoristů Petr Macinka plánuje ve čtvrtek s premiérem Andrejem Babiše (ANO) mluvit v souvislosti s rozpočtem na příští rok o systémových změnách, návrzích legislativních změn a reforem, které ovlivní tvorbu rozpočtu na rok 2028.
Novinářům ve středu po neformálním jednání ministrů zahraničí v Irsku řekl, že schodek 389 miliard korun navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) na rok 2027 je velmi vysoký. Není podle něj možné pokračovat ve financování politik, proti kterým jeho strana dlouhodobě protestuje. A je podle něj také třeba se podívat, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože nyní na ně stát nemá peníze.
Výhrady k návrhu mají menší koaliční partneři ANO - Motoristé i hnutí SPD. Macinka ve středu zdůraznil, že v pondělí vláda rozpočet neschvalovala. „Rozpočet bude schvalovat až na konci září. My jsme pouze se v pondělí dozvěděli maximální možný deficit, který nám povolí Evropská komise, a nyní je potřeba se o tom vážně bavit,“ uvedl.
Schillerová avizovala, že jednání povede po celé září, po výhradách menší stran nicméně konstatovala, že prostor pro úpravy vidí v řádech jednotek miliard, ne desítek. Uvedla také, že s úsporami mají přijít ministři, o čemž ve středu Macinka mluvil jako o možném alibismu ministryně. Zastavení staveb by podle ministryně mohlo prodražit jejich realizaci.
Předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) ve středu během jednání výboru novinářům řekl, že připraví návrhy na snížení schodku rozpočtu. Konkrétní ale nebyl. Podotkl, že je ochoten škrtat všude, a to třeba i v penězích na dopravní stavby.
Připustil ale, že pro rozpočet příštího roku nelze očekávat velké úspory. Vzhledem k tomu, že je začátek září, není podle něj možné během jednoho měsíce očekávat zásadní návrhy. „V tuto chvíli se jedná o to, aby byl rozumný rozpočet na rok 2028,“ poznamenal. Rozumný rozpočet je podle něj nižší rozpočet.
Rozpočtový výbor ve středu projednával harmonogram projednávání rozpočtu ve Sněmovně. Vláda ho musí poslancům předložit nejpozději do 30. září. Schválen musí být do konce roku. Schůzky Motoristů s premiérem se bude účastnit i Schillerová.
Mohlo by vás zajímat: Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě o rozhovoru pro Aktuálně.cz
Táborský se opět vydá po stopách Járy Cimrmana. ČT chystá druhou řadu oblíbené série
Téměř tři desítky míst napříč Českem, která odkazují k působení fiktivního českého génia, představí druhá řada cestopisného cyklu Stopy Járy Cimrmana. Průvodce Miroslav Táborský se v šesti nových dílech setká nejen se svými hereckými kolegy z Divadla Járy Cimrmana, ale také s místními nadšenci, kteří mistrovu stopu připomínají veřejnosti. Česká televize plánuje vysílání druhé řady na jaro 2027.
Šok pro Zelenského. Válka tajných služeb v ulicích Kyjeva si vyžádala 10 zraněných
Deset zraněných si vyžádala střelba ve středu ráno ve čtvrti Berezňaky v Kyjevě. Co šokovalo Ukrajinu i prezidenta Zelenského, bylo zjištění, že v hlavním městě mezi sebou bojovali příslušníci dvou klíčových tajných služeb – civilní SBU a vojenské HUR. Klíčovou osobou je navíc jeden z velitelů Ruského dobrovolnického sboru (RDK), který v rámci HUR bojuje proti Putinovi.
ŽIVĚ Rusko zaútočilo na Oděsu, poškodilo infrastrukturu přístavního města
Ruské útoky v ukrajinské Oděse poškodily infrastrukturu a obytné budovy a zranily osm lidí, uvedl ve středu podle agentury Reuters náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Mezi poškozenými objekty ve městě, které je zároveň největším ukrajinským námořním přístavem, byly podle něj i 24patrový bytový dům a řada automobilů.
Izrael je připraven odsunout Palestince z Gazy, ale čeká na USA
Izrael má připraveny plány odsunu Palestinců z Pásma Gazy, ale čeká, až Spojené státy vymyslí, kam je odvézt. Dnes to podle agentury AFP řekl izraelský ministr obrany Jisrael Kac na konferenci pořádané izraelským serverem Ynet a deníkem Jediot Achronot. Velvyslanectví USA v Izraeli agenturu se žádostí o vyjádření odkázalo na americké ministerstvo zahraničí.
Muž podezřelý ze střelby na party ve Švýcarsku jednal v amoku, tvrdí policie
Muž, který je podezřelý z víkendové střelby na party ve švýcarském městě Aarau, trpí psychickými problémy a jednal v amoku. Motiv jeho činu není jasný. Dnes o tom podle agentury DPA informovala policie a prokuratura. Při střelbě v noci na neděli jedna žena zemřela, dalších šest lidí utrpělo zranění.