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Domácí

Macinka chce probrat změny pro rozpočet 2028 i možnost zastavení části projektů

ČTK
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Předseda Motoristů Petr Macinka plánuje ve čtvrtek s premiérem Andrejem Babiše (ANO) mluvit v souvislosti s rozpočtem na příští rok o systémových změnách, návrzích legislativních změn a reforem, které ovlivní tvorbu rozpočtu na rok 2028.

Petr Macinka, ministr zahraničních věcí
Petr Macinka, ministr zahraničních věcíFoto: HN – Lukáš Bíba
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Novinářům ve středu po neformálním jednání ministrů zahraničí v Irsku řekl, že schodek 389 miliard korun navrhovaný ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO) na rok 2027 je velmi vysoký. Není podle něj možné pokračovat ve financování politik, proti kterým jeho strana dlouhodobě protestuje. A je podle něj také třeba se podívat, jestli by nebylo možné některé projekty odložit, protože nyní na ně stát nemá peníze.

Výhrady k návrhu mají menší koaliční partneři ANO - Motoristé i hnutí SPD. Macinka ve středu zdůraznil, že v pondělí vláda rozpočet neschvalovala. „Rozpočet bude schvalovat až na konci září. My jsme pouze se v pondělí dozvěděli maximální možný deficit, který nám povolí Evropská komise, a nyní je potřeba se o tom vážně bavit,“ uvedl.

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Schillerová avizovala, že jednání povede po celé září, po výhradách menší stran nicméně konstatovala, že prostor pro úpravy vidí v řádech jednotek miliard, ne desítek. Uvedla také, že s úsporami mají přijít ministři, o čemž ve středu Macinka mluvil jako o možném alibismu ministryně. Zastavení staveb by podle ministryně mohlo prodražit jejich realizaci.

Předseda sněmovního rozpočtového výboru Vladimír Pikora (Motoristé) ve středu během jednání výboru novinářům řekl, že připraví návrhy na snížení schodku rozpočtu. Konkrétní ale nebyl. Podotkl, že je ochoten škrtat všude, a to třeba i v penězích na dopravní stavby.

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Připustil ale, že pro rozpočet příštího roku nelze očekávat velké úspory. Vzhledem k tomu, že je začátek září, není podle něj možné během jednoho měsíce očekávat zásadní návrhy. „V tuto chvíli se jedná o to, aby byl rozumný rozpočet na rok 2028,“ poznamenal. Rozumný rozpočet je podle něj nižší rozpočet.

Rozpočtový výbor ve středu projednával harmonogram projednávání rozpočtu ve Sněmovně. Vláda ho musí poslancům předložit nejpozději do 30. září. Schválen musí být do konce roku. Schůzky Motoristů s premiérem se bude účastnit i Schillerová.

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