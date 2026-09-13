Macinka byl pozván na schůzku Pavla s Babišem. O účasti se chce poradit s premiérem

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) byl pozvaný na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše (ANO). Macinka to v neděli řekl České televizi. Ministr však prý zatím neví, zda se jí zúčastní, chce o tom nejprve hovořit s Babišem.
Nespecifikoval, kdo ho na setkání pozval. Tématem jednání, které ve středu avizoval Hrad, má být koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na Valném shromáždění OSN.
„Moje přítomnost vyloučena nebyla, a dokonce jsem byl i pozván,“ řekl dnes Macinka. Zatím neví, jestli se zúčastní. „My se o tom nějak pobavíme s panem premiérem a nějak se dohodneme,“ dodal. Macinka se stejně jako Pavel chystá do New Yorku na Valné shromáždění OSN. Delegaci povede prezident, což vláda schválila v červnu, v srpnu mu odsouhlasila letadlo.
V posledním půlroce byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou vyostřené. Macinkův spor s prezidentem eskaloval kvůli nejmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Pavel na konci ledna na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že mu Macinka doručil textové zprávy, které hlava státu považuje za mimořádně závažné a za pokus o vydírání. Šéf Motoristů ve zprávách mimo jiné napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.
Macinka tehdy v reakci na Pavlovo prohlášení řekl, že Pavel je mimo ústavní rámec svým nestandardním přístupem ke jmenování vlády. Proto by podle Macinky Pavel neměl vést českou delegaci na summitu NATO. Turek v dubnu připustil, že Macinkův postoj k účasti Pavla na summitu souvisí s jeho nejmenováním ministrem.
Právě spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře prohloubil rozpory mezi vládou a prezidentem, nakonec jel premiér i hlava státu. Od ledna se také ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek.
Dříve opakovaně uváděl, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení, čehož Babiš nechce být součástí. Macinka v neděli aktuální vztahy mezi vládou a prezidentem označil za stabilní.
Pondělní schůzka Pavla a Babiše se uskuteční po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory svatovítské katedrály, kterého by se oba politici měli jako klíčníci zúčastnit. Naposledy se setkali na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu.
Premiér později uvedl, že schůzka se konala na prezidentovu žádost a že hovořili o kybernetické bezpečnosti i o zahraničních cestách. Doplnil také, že mezi ním a prezidentem nepanují problémy ani boj.
Mohlo by vás také zajímat: „Makáme, makáme!“ Babiš vládne všem. Kdyby ale odešel, náhrada existuje. Sám ji zmínil
První tři dny nemoci bez podpory? Firmy po tom volají, hájí Juchelka návrh Motoristů
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) podpoří návrat takzvané karenční doby, který chtějí navrhnout koaliční Motoristé. V nedělním diskusním pořadu Poledne s Moravcem řekl, že zrušení proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci chtějí zaměstnavatelé. Současný stav prý podniky stojí miliardy korun ročně.
To je noční můra, hlesl Salač. Čechovi v Misanu divně škytala motorka
Motocyklový jezdec Filip Salač nedokončil ani druhý závod mistrovství světa Moto2 po životním srpnovém triumfu v Británii. V Misanu čtyřiadvacetiletý Čech odstoupil z Velké ceny San Marina v devátém kole z pátého místa kvůli technickým problémům.
Sesazenou Sabalenkovou přemohl vztek. Na konci vulgárně odháněla kameramana
Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arynu Sabalenkovou 6:4, 5:7, 6:2, získala druhý grandslamový titul v sezoně a třetí v kariéře.
Český start-up míří na trh péče o seniory za 100 miliard eur
Tvůrci platformy Viola ukázali, že vznik technologického start-upu nemusí podnítit postupující digitalizace a robotizace. Tři bývalí manažeři z Boltu, Mercedesu a GoodData zkusili propojit rodiny, které hledají pomoc pro své blízké, s pečovatelkami. A věří, že stárnutí evropské populace onen velký technologický byznys z dosud roztříštěného trhu vytvoří.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly ruské petrochemické závody. Moskva hlásí mrtvé a raněné
Nejméně dva mrtvé a šest raněných si vyžádal nálet ukrajinských dronů na Nižněkamsk, informoval starosta města v ruském Tatarstánu. Celkem bylo podle úřadů v regionu zraněno 12 lidí. Terčem náletu se podle serveru Ukrajinska pravda staly místní petrochemické závody. Ukrajinské drony zapálily také další rafinérii, ve Slavjansku na jihu evropského Ruska, tvrdí ukrajinská rozvědka.