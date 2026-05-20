Macinka by rád stihl přesun ambasády do Jeruzaléma do konce svého mandátu

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) by rád stihnul přesunout českou ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma do konce svého mandátu. Novinářům to řekl po středečním jednání s izraelským šéfem diplomacie Gideonem Saarem v pražském Černínském paláci. Přesun by podle něj bylo možné načasovat do nějakého symbolického okamžiku, půjde o rozhodnutí kabinetu.
Macinka v dubnu řekl, že by diskusi o možném přesunu ambasády rád znovu otevřel. Minulý týden při představení svých poradců pak uvedl, že tato otázka možná na jednání se Saarem zazní, není ale jednoduchá.
„Taky jsme to zmínili, všichni vidí, že to, co děláme pro prohlubování našich vztahů, je něco mimořádného,“ doplnil po středeční schůzce.
Finální rozhodnutí musí podle Macinky učinit vláda. „Také by to mělo být v nějaký symbolický okamžik. Čeká nás na tom něco k odpracování, já osobně bych si přál, aby se to stalo ještě v průběhu mého mandátu, ale dnešek byl o byznysu, ekonomické výměně,“ uvedl. Příští termín řádných sněmovních voleb, po kterých se nejpozději bude skládat nová vláda, připadá na podzim roku 2029.
Přesun ambasády prosazoval v minulosti například někdejší prezident Miloš Zeman, k podpoře kroku se hlásil i předseda minulé vlády Petr Fiala (ODS). Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území.
České velvyslanectví v Tel Avivu má v Jeruzalémě od roku 2021 úřadovnu. Své ambasády dříve přestěhovalo několik zemí včetně Spojených států, jejich rozhodnutí vyvolalo ostrou reakci Palestinců i arabského světa.
Macinka se Saarem dnes ráno v Černínském paláci společně zahájili česko-izraelské podnikatelské fórum. Podle ministrů se ho účastní více než 50 izraelských společností a asi 150 zástupců ČR. Firmy jsou zaměřené například na obranu a kyberbezpečnost, ale také na oblast zdravotnictví. Macinka doufá, že se z podnikatelského fóra stane pravidelná událost pořádaná střídavě v ČR a v Izraeli, řekl v krátkém projevu na úvod akce.
