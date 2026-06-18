Macinka 17 let pracoval pro Klause, teď mu udělil medaili Za zásluhy o diplomacii

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve čtvrtek udělil medaili Za zásluhy o diplomacii bývalému prezidentovi Václavu Klausovi. V Černínském paláci ho podle svých slov ocenil za celoživotní přínos české zahraniční politice. Označil ho také za duchovního otce a zakladatele českého moderního politického systému.
Macinka byl dlouholetým Klausovým spolupracovníkem. Od června 2008 do března 2013, tedy v době Klausova prezidentství, pracoval jako zástupce ředitele tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. V roce 2017 se stal manažerem a mluvčím v Institutu Václava Klause, ve funkci skončil po loňských sněmovních volbách.
Klaus za ocenění poděkoval. V reakci na Macinkovo prohlášení, že na ministerstvo se s jeho nástupem vrátil pragmatický přístup, bývalý prezident řekl, že jde o nesmírně významný posun a popřál ministrovi, aby se mu v tomto smyslu co nejvíce dařilo. Uvedl také, že Macinka se po půl roce v roli ministra osvědčil a funkci vykonává dobře.
Macinka s Klausem se ve čtvrtek na dotazy novinářů vyjádřili také k údajnému názorovému pnutí ohledně tématu války na Ukrajině. Podle ministra je Klaus v roli, ve které si může dovolit věci analyzovat a dávat do souvislostí v delším časovém horizontu, Macinka pak jako člen vlády řeší spíše každodenní vládní politiku.
Klaus, který 19. června oslaví 85. narozeniny, patří do čela skupiny lidí, kteří nesou největší zodpovědnost za polistopadový vývoj země. Po listopadu 1989 se po více než 23 let pohyboval ve vrcholných politických funkcích.
Stál u zrodu Občanské demokratické strany (ODS) a 11 let byl jejím předsedou. Byl ministrem financí, více než pět let předsedou vlády, čtyři roky předsedou Sněmovny a deset let prezidentem republiky. V současnosti stojí v čele Institutu Václava Klause.
Medaile Za zásluhy o diplomacii byly poprvé uděleny v březnu 2019. Ocenění v minulosti získali například slovenská herečka a někdejší velvyslankyně Magda Vášáryová, bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, bývalá ministryně zahraničí USA Madeleine Albrightová, ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka, ukrajinský exministr zahraničí Dmytro Kuleba a další osobnosti. Macinka už ji od nástupu do funkce udělil bývalé velvyslankyni v Sýrii Evě Filipi.
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