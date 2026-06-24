Má zadlužený Agrofert a ohlupuje naše lidi. Bývalý guvernér ČNB vrací Babišovi úder

Premiér Andrej Babiš (ANO) pokračuje v kritice České národní banky (ČNB). A už nejde jen o zvýšení základních sazeb, ke kterému v rámci boje proti inflaci centrální bankéři sáhli minulý týden a které premiérovi vadí. Babiš se tentokrát pustil i do minulého vedení ČNB.
„ČNB je instituce, kterou de facto nikdo nekontroluje,“ prohlásil Babiš v neděli v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové. Poté co znovu zopakoval, že rozhodnutím zvýšit základní úrokové sazby centrální banka zdražila úvěry v ekonomice a tím „škodí všem občanům a firmám“.
ČNB tak učinila navzdory Babišovi, který ji předtím několikrát vyzval, ať sazby sníží. Aby se zlevnily úvěry. „Nehodlám se přes media s nikým dohadovat, garantuju nezávislost,“ vzkázal k tomu minulý čtvrtek krátce po rozhodnutí zvýšit základní úrok guvernér Aleš Michl.
Centrální banka sáhla na sazby kvůli tomu, že se obává zdražování na přelomu roku, v ekonomice je podle ní příliš peněz z úvěrů a jako riziko uvedla i rostoucí zadlužení státu, které vláda chce dál navyšovat.
Předvolební slib hnutí ANO v podobě levných hypoték se tak vzdaluje. „Obraťte se na Michla,“ vzkázal během rozhovoru Babiš těm, kterým budou vadit dražší hypotéky.
Poté premiér přešel ke kritice hospodaření centrální banky a opřel se do minulého vedení ČNB. „Minulý historicky nejhorší guvernér pan Rusnok tam nadělal tisíc miliard ztrátu, protože blbě zainvestoval, údajně. Michlovi se daří, že tam vydělal nějaké peníze, takže je to instituce, která je absolutně nezávislá,“ naznačoval ve zmíněném pořadu Babiš.
Jiří Rusnok si nicméně kritiku nenechal líbit a zareagoval. „Pan premiér tomu buď záměrně, nebo opravdu vůbec nerozumí, manipuluje skutečnostmi kolem centrální banky a měnové politiky, aby pravděpodobně před svými podporovateli vypadal jako ten svatý a nevinný, který chce všechno dobře a ti zlí centrální bankéři mu to kazí,“ řekl Rusnok deníku Aktuálně.
Exguvernér připomněl, že snižováním sazeb „bojovali“ proti inflaci v Turecku. „Prezident Erdogan měnil jednoho guvernéra centrální banky za druhým a chtěl po nich, aby zachovali nízké sazby, dopadlo to strašlivou inflací. V říjnu 2022 dosáhla 85 procent,“ zmiňuje.
„Já tomu odborně říkám erdoganismus. To je přesvědčení o tom, že s inflací se bojuje nízkými úrokovými sazbami. Prostě je to nesmysl a čistý populismus,“ pokračuje Rusnok.
Bývalý guvernér a na přelomu let 2013 a 2014 také premiér úřednické vlády vysvětlil, že jsou situace, kdy ekonomika potřebuje nízké sazby. A to tehdy, kdy je v nějaké recesi a pod svým potenciálem. A potřebuje povzbudit nízkými sazbami. „Ale my v takové situaci rozhodně nejsme. Stejně jako jsme v ní nebyli v letech 2021 a později,“ připomíná Rusnok, který vedl centrální banku coby guvernér v letech 2016 až 2022.
I tehdy ho Babiš silně kritizoval. Podobně jako teď Aleše Michla za zvyšování sazeb. Rusnokova bankovní rada totiž od června 2021 razantně navyšovala sazby.
„Pan Rusnok je jeden z největších škůdců naší ekonomiky, škodí občanům. Čím více navyšuje úroky, tím je vyšší inflace – takže mu to zkrátka nefunguje,“ prohlásil v dubnu 2022 tehdy ještě poslanec Andrej Babiš (ANO) v pořadu Snídaně s Novou.
Mimochodem, Michl byl tehdy členem bankovní rady a jako jediný hlasoval proti vyšším sazbám. „Politici obvykle chtějí nízké sazby, protože politici mají krátký horizont,“ vysvětluje Rusnok a pokračuje: „Vědí, že v tom krátkém horizontu to bude příjemné. Lidé si budou víc půjčovat, podniky si budou víc půjčovat, ekonomika se bude otáčet rychleji, jenže se může začít přehřívat, začnou růst ceny. A později se to bude korigovat a bude to bolet.“
„U pana premiéra je ještě nepochybně jeho zájem, aby jeho podniky měly levné úvěry. Je známo všeobecně, že jeho podniky mají poměrně vysoké úvěry a každá desetina růstu úrokových sazeb je samozřejmě zvýšený náklad,“ uvedl Rusnok.
Podle něj premiér vůbec nechápe, jak má fungovat centrální banka. Má pečovat o cenovou hladinu a ne vytvářet zisk, namítá Rusnok na premiérovu kritiku, že může za rekordní ztrátu. A pokusil se popsat, jak to funguje.
Když máte drtivou většinu rezerv v cizí měně, tak váš výsledek v korunách ovlivňuje měnový kurz, vysvětluje.
Připomíná, že Česko je konvergující ekonomika, tedy země přibližující se těm bohatším, vyspělejším státům. A jedním ze znaků bohatnutí je právě posilující kurz domácí měny. Jenže každé posílení koruny znamená pro ČNB ztrátu. Ta pak smaže zisky, které vygenerují eurové a dolarové investice. Je to jen účetní ztráta, dodává.
„Babiš si přečetl, že v některých zemích si vláda bere z ČNB dividendy a chtěl by je taky,“ poznamenal Rusnok.
Velká zásoba rezerv v cizí měně vznikla historicky z kurzového závazku. Kdy se tehdejší vedení ČNB v čele s ekonomem Miroslavem Singerem snažilo zabránit hrozící recesi tím, že uměle oslabovalo kurz. Slabší koruna zlevňuje české zboží v zahraničí a exportéři jsou konkurenceschopnější. Dovoz je dražší, což podporuje domácí výrobu.
„Ohlupuje naše lidi, je to součást přístupu, který pan Babiš volí. Je to neštěstí, nakonec to dopadne nejvíc na ty lidi, o které mu takzvaně jde,“ shrnuje Rusnok svou reakci na premiérovu kritiku.
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