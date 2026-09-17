Má téměř 30 funkcí. „Pokud budu primátor Brna, bude to priorita,“ říká kandidát ANO

Šéf ANO v Brně a jeho kandidát na primátora jihomoravské metropole Václav Trojan zastává takřka třicet pozic a funkcí. Přitom to není tak dávno, co předseda hnutí Andrej Babiš patřil mezi ostré kritiky těchto praktik. Trojan nicméně ubezpečuje, že pokud se stane primátorem, bude to pro něj absolutní priorita.
Takhle vypadá výčet pozic a funkcí, které zastává Václav Trojan – kandidát na primátora Brna za hnutí ANO.
1. Vedoucí odboru léčebného konopí Fakultní nemocnice u Sv. Anny
2. Odborný asistent v Ústavu přírodních léčiv Farmaceutické fakulty
3. Uvolněný místostarosta Židenic pro oblast bezpečnosti a veřejného pořádku
4. Zastupitel Jihomoravského kraje
5. Člen zdravotního výboru Jihomoravského kraje
6. Člen výboru pro kulturu, památkovou péči, životní prostředí a cestovní ruch Jihomoravského kraje
7. Člen komise pro školství a sport Jihomoravského kraje
8. Stínový radní pro bezpečnost JMK
9. Poslanec
10. Člen zemědělského výboru sněmovny
11. Člen výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny
12. Předseda podvýboru pro léčebné konopí, přírodní látky, lékovou politiku, přístrojovou techniku a zdravotnické prostředky Poslanecké sněmovny
1š. Člen podvýboru pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu Poslanecké sněmovny
14. Člen podvýboru pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství Poslanecké sněmovny
15. Člen podvýboru pro veřejné zdravotnictví, prevenci, epidemiologii, vědu a výzkum Poslanecké sněmovny
16. Člen dozorčí rady VZP
17. Člen dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
18. Člen meziparlamentní skupiny v rámci Meziparlamentní unie ČR – Filipíny
19. Člen meziparlamentní skupiny ČR - Korejská republika
20. Člen meziparlamentní skupiny ČR - Austrálie, Nový Zéland
21. Člen meziparlamentní skupiny ČR – Tanzanie
22. Člen meziparlamentní skupiny ČR – Chile
23. Člen meziparlamentní skupiny ČR – Ghana
24. Člen meziparlamentní skupiny ČR – Mexiko
25. Člen meziparlamentní skupiny ČR – Indie
26. Člen meziparlamentní skupiny ČR – Vietnam
27. Člen meziparlamentní skupiny ČR – Japonsko
28. Předseda brněnského hnutí ANO
A aby toho nebylo málo, o hlasy voličů se uchází jako dvojka kandidátky nejsilnější strany v Česku také v městské části Brno-Židenice.
Dost možná s ambicí obhájit pozici uvolněného místostarosty.
Babiš proti kumulaci funkcí
Přitom to není tak dávno, co předseda jeho hnutí Andrej Babiš opakovaně a dost vehementně brojil proti kumulaci funkcí.
„Víte, jak často mluvím a kritizuji kumulaci funkcí, zneužívání výhod, drahá služební auta, prostě papalášství. To se začíná objevovat i u nás,“ uvedl třeba stávající premiér na sněmu hnutí ANO v únoru roku 2019.
„Primátorské SPZ, milionové superby a podobné nesmysly. Když to čtu v médiích, tak jsem naštvaný a stydím se za to, jaké lidi naše krajské organizace vybírají na kandidátky,“ doplnil tehdy zakladatel hnutí ANO.
Podobně kritických výroků Babiše ke kumulaci funkcí existuje za tu dobu, co je ve vrcholné politice, bezpočet.
Zjevně je to ale už jinak, ostatně hnutí ANO trpí napříč republikou nedostatkem lidí, kumulace funkcí tedy není už dávno výjimkou ani u hegemona české politiky.
Trojan je ale přece jen extrém. Takřka třicet různých pozic a funkcí, které lze dohledat z veřejných zdrojů, je něco, co nemá v novodobých dějinách české politiky nejspíš obdoby. Směle by mu mohl konkurovat snad jen bývalý sociální demokrat Michal Hašek.
Navíc některé z výše zmíněných pozic jsou na plný úvazek: platí to minimálně o pozici uvolněného místostarosty Židenic a poslance.
Brno je priorita
„Voliči tu jistotu samozřejmě mají,“ reaguje Trojan na dotaz Aktuálně.cz, zda se voliči mohou spolehnout, že pokud by se stal po volbách primátorem, tak že se práci pro Brno bude věnovat naplno.
„Pokud se na ten výčet podíváte objektivně, zjistíte, že v obou odborných akademických pozicích mám naprosto minimální úvazek, ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny je to 0,2 úvazku a na Masarykově univerzitě v Ústavu přírodních léčiv dokonce jen 0,1 úvazku,“ vysvětluje kandidát hnutí na primátora Brna.
„Zmiňujete také funkci místostarosty Židenic, ale určitě víte, že za pár týdnů budou komunální volby, takže místostarostou z logiky věci dále nebudu,“ dodává.
„Pokud bych měl být ve vedení města Brna,“ pokračuje Trojan v rozhovoru pro Aktuálně.cz, „určitě o tu funkci znovu usilovat nebudu. A nevykonával bych dál ani funkci krajského zastupitele. Stanu-li se z vůle voličů primátorem Brna, bude to pro mě absolutní priorita.“
Úvazky v nemocnici a na farmacii má pak podle svých slov hlavně kvůli zodpovědnosti za pěstírnu. „A abych mohl vést studenty. Finančně to opravdu nemá smysl,“ uzavírá Trojan.
Pikantní na celé věci je ještě jedna okolnost. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO minulý týden zveřejnila video, kde kritizuje předsedu lidovců a jihomoravského hejtmana Jana Grolicha kvůli tomu, že zastává sedm funkcí – což je ve srovnání s jejím stranickým kolegou z Brna tak trochu úsměvné.
Ostatně samotný Grolich, který letos kandiduje do Senátu, na video reagoval odlehčenou replikou, ve které jí „dává ochutnat její medicínu“.
Prostata není jediný viník. Časté noční močení může souviset s vážnější nemocí, říká urolog
Jednou, dvakrát nebo třikrát za noc na toaletu? Mnoho lidí bere noční vstávání kvůli močení jako nevyhnutelnou součást stárnutí. Podle lékařů jde ale o mýtus. Opakované buzení kvůli močení nemusí jen narušovat spánek, signalizovat může i vážný zdravotní problém.
ŽIVĚ Írán trefil v Hormuzském průlivu ropný tanker. „Nelegální proplutí,“ odůvodnil zásah
Íránské revoluční gardy oznámily, že v Hormuzském průlivu zasáhly ropný tanker. Dále tvrdí, že loď hoří, uvedla v pátek agentura AFP s odvoláním na prohlášení, které zveřejnila íránská státní média. „Ropný tanker Trend plující pod vlajkou Toga byl zasažen. Na palubě lodi vypukl požár,“ citovala AFP z prohlášení, které za důvod útoku označilo pokus tankeru o „nelegální proplutí“ průlivem.
ŽIVĚ Rusko v noci zaútočilo na Ukrajinu. Úřady hlásí čtyři mrtvé
Při ruských útocích na Ukrajinu v pátek večer a v noci na sobotu zahynuli dva lidé v Chersonské oblasti, další dva zemřeli v Sumách, kde naváděná vzdušná puma zasáhla obytný dům. Informoval o tom portál Ukrajinska pravda s odvoláním na místní úřady. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi, jejíž součástí jsou prakticky každodenní vzdušné údery po celé zemi.
Válka s Íránem má údajně víc amerických obětí, než uvádí Pentagon
Od začátku konfliktu s Íránem na Blízkém východě zemřelo více amerických vojáků, než oficiálně uvedlo americké ministerstvo obrany, napsal v pátek deník The Washington Post (WP) s odkazem na šest informovaných zdrojů.
Mohou ovce zpomalit tání ledovců? Švýcarští vědci testují ovčí vlnu
Zatímco se Švýcarsko snaží zabránit úbytku svých ledovců, vědci provádějí v Alpách neobvyklý experiment, aby zjistili, zda může pomoci jeden z méně ceněných přírodních zdrojů: ovčí vlna. Informovala o tom agentura Reuters.