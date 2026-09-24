„Má se inspirovat Polskem.“ Rakušan vyzval Babiše, aby svolal schůzku o bezpečnosti

Předseda opozičních Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan opětovně vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby svolal schůzku všech sněmovních stran k bezpečnostní situaci v Evropě. Kabinet by podle něj měl ostatním stranám sdělit, jakými informacemi o hrozících nebezpečích disponuje a jak se na ně připravuje.
Babiš v dopisu doporučil Rakušanovi využít standardní parlamentní mechanismy, především bezpečnostní výbor. Kabinet podle něj bere všechna rizika velmi vážně.
Rakušan o potřebě svolat schůzku sněmovních a případně i senátních subjektů hovoří od začátku září. Dodal, že čeká na odpověď na dopis, který kvůli potenciálnímu jednání Babišovi zaslal. Kabinet by na schůzce měl odhalit, zda se podobně jako další evropské země na nebezpečí chystá s ohledem na kybernetické, hybridní a teroristické útoky. „V tom penzu, které nám může prozradit, aby nám řekl, co mu teď říkají tajné služby, jaká je situace, jak se vláda připravuje,“ uvedl.
Babiš v dopisu s pondělním datem uvedl, že vláda bere veškerá bezpečnostní rizika velmi vážně a jejich vyhodnocování věnuje soustavnou pozornost. Kabinet je v otázkách zabezpečení bezpečnosti jednotný a postup koordinuje prostřednictvím standardních mechanismů, doplnil. Zmínil Bezpečnostní radu státu, výbor pro zpravodajskou činnost či případně i Ústřední krizový štáb.
Premiér napsal, že stejně jako Rakušan pokládá za důležité projednávat otázky bezpečnosti na parlamentní úrovni. „K tomu je v Poslanecké sněmovně určen zejména výbor pro bezpečnost, v němž má hnutí STAN své zástupce a jeho prostřednictvím se může aktivně podílet na projednávání těchto otázek,“ uvedl. Rakušan by se tak podle něj měl s podnětem obrátit na výbor a využít standardních parlamentních mechanismů.
Rakušan ve čtvrtek kritizoval, že po rezignaci Hynka Kmoníčka není obsazené místo vládního poradce pro národní bezpečnost, že kabinet rozpustil Krizový informační tým ministerstva vnitra či odbor strategické komunikace státu na úřadu vlády. Nynější komunikace vlády je podle něj přitom zmatená a útržkovitá.
Příklad by si měla česká vláda vzít v Polsku, kde se daří strategická komunikace, ale i snaha najít aspoň základní celospolečenskou shodu na tom, že Rusko je hrozbou, dodal. V Česku ani to nejde kvůli složení vládní koalice, kde to jedna ze stran odmítá, konstatoval Rakušan.
Popírání a bagatelizace rizik podle něj není cestou. „Musí přijít fáze, kdy ten problém řešíme a pojmenováváme,“ řekl Rakušan. Varoval před tím, aby se Babiš stavěl do role krizového manažera, jak to dělal při epidemii covidu-19. Myslí si, že kabinet se bojí o hrozbách komunikovat veřejně kvůli blížícím se senátním a komunálním volbám.
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