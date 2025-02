"Neviditelné" letouny F-35 umožní Česku držet krok se spojenci z NATO, říká Visingr

"Obavy, že Trump nebo jiný americký prezident 'vypne' naše F-35, jsou nesmysl. Žádné tlačítko na vypnutí těchto letounů neexistuje," říká vojenský analytik Lukáš Visingr. "Gripen je skvělý stroj, ale patří už minulosti, a francouzské stíhačky Rafale jsou pro Česko příliš výkonné. "USA tu byly před Trumpem a budou i po Trumpovi." Navíc se ukazuje, že náklady na údržbu F-35 v Evropě budou nižší.

Pojďme to vzít od začátku: vybrali Češi dobře, když sáhli po letounech F-35 jako náhradě za gripeny?

Jednoznačně ano, naprosto jednoznačně. Tady není o čem mluvit. F-35 je v současnosti zdaleka nejvyspělejší bojový letoun na světě. Jeho klíčové výhody spočívají v pokročilé senzorové výbavě, elektronickém boji a především v tzv. datové fúzi.

Co si mám pod pojmem datová fúze představit?

To je schopnost získávat a analyzovat informace z mnoha zdrojů a poskytnout pilotovi přesný obraz bojiště. Letoun v reálném čase zpracovává data jak ze satelitů, tak radarů, pozemních stanic i dalších letadel NATO v okolí a dokáže předat pilotovi informace dřív, než si nepřítel vůbec uvědomí, že mu něco hrozí.

Díky svým výkonným senzorům a datovým propojením může být zapojen do aliančního systému protivzdušné obrany a v budoucnu se spekuluje i o jeho zapojení do protiraketové obrany. Už nyní bylo ověřeno, že F-35 dokáže sledovat balistické rakety, což je obrovský krok vpřed v oblasti letecké obrany.

Předpokládám, že to je něco, co gripeny nezvládají?

Gripen sehrál v českém letectvu obrovskou pozitivní roli. Pomohl nám přejít z éry sovětských MiGů na západní standardy a dlouhá léta sloužil spolehlivě. Ten stroj má velké zásluhy. Ale technika stárne - a platí to i pro gripeny. Marná sláva, je to letoun, který byl navržený na konci 80. let…

Gripeny se ale stále ve Švédsku vyrábějí a mají své zákazníky, že?

Dnes už se bude gripen hodit jako dobrý stroj pro země třetího světa, ale ne pro členské státy NATO. Švédové si toho jsou dobře vědomi a sami s gripeny už příliš nepočítají. Pořizují si jen omezený počet nejnovější verze Gripen E a soustředí se na vývoj nové generace stíhačů.

Kdyby se Česká republika rozhodla v gripenech pokračovat, znamenalo by to, že za 10-15 let bude opět stát před stejným rozhodnutím. A pravděpodobně bychom rovněž sáhli po F-35.

Co obavy, že Amerika se stává nevypočitatelným spojencem? Viděli jsme ji po letech hlasovat v OSN po boku ještě nedávno nesmiřitelných rivalů a na sociálních sítích se šíří obavy, jestli Česko dělá správně, když se spoléhá na stroje z USA…

Jedním z častých argumentů proti F-35 je spekulace, že Spojené státy mohou letouny na dálku "vypnout". To je ale nesmysl, nic nemohou vypnout. To je mýtus, že tam je nějaké tlačítko, že Američani zmáčknou tlačítko a F-35 přestanou létat. To takto nefunguje.

Takže jakmile budou kolem roku 2030 letouny do Česka dodány, USA už nad nimi nemají žádnou kontrolu?

Jediné, co by USA teoreticky mohly udělat, je zastavení dodávek náhradních dílů nebo softwarové podpory, což by ale postihlo i další evropské uživatele F-35. To je vysoce nepravděpodobný scénář, protože letoun se stává standardem NATO a jeho údržba bude probíhat v Evropě - buď v Itálii, nebo v Polsku. A Polsko se o to hlásí, protože F-35 budou mít i Finové, a těm se létat do Polska zamlouvá více než do Itálie.

Je dobré si uvědomit, že Amerika tady byla před Trumpem a bude tady i po Trumpovi. Tohle jsou dlouhodobé záležitosti. A mimochodem, gripeny používají tak jako tak americké motory, takže bychom si nijak nepolepšili.

Přesto zaznívají hlasy, že pokud je gripen stroj minulosti a stejně má americký motor, tak proč nezvolit francouzské stroje Rafale? Ty se, pokud vím, bez Američanů vyrobit dají…

Dvoumotorové stroje Typhoon a Rafale jsou určitě stroje výborné, mají velký potenciál, prodávají se, určitě tady budou ještě velice dlouho. Ale ten letoun je příliš výkonný na poměry České republiky.

Rafale je silný v klasických bojových parametrech (rychlost, dolet, nosnost), ale Česká republika nepotřebuje tak výkonný letoun na tradiční mise. Prioritou je elektronická nadřazenost a propojení do alianční infrastruktury, kde F-35 vede. Rafale se za prvé hodí pro větší státy nebo státy s přístupem k moři. Sice nabízí moderní avioniku, ale jeho schopnosti v oblasti fúze dat a připojení k širším bojovým systémům NATO jsou oproti F-35 výrazně omezené.

F-35 není jen letoun, ale informačně-průzkumně-bojový komplex navržený pro digitální bojiště budoucnosti. Shodou okolností jen jako letadlo vypadá…

Jde tedy především o kompatibilitu s NATO?

Nejenom. F-35 je letoun páté generace navržený od základu jako stealth, což mu umožňuje vyhýbat se nepřátelským radarům a být téměř neviditelný pro systémy protivzdušné obrany. Rafale, jako letoun čtyřiapůlté generace, stealth vlastnosti v tomto rozsahu nemá. Rafale je tak viditelnější a vystavený vyššímu riziku sestřelení při stejné misi. Rafale je sice výkonný, ale jeho konstrukce dosahuje svého technologického limitu. Zatímco F-35 bude ve službě nejméně do roku 2070, Rafale už v roce 2050 nemusí být na špičce technologického vývoje.

A není to zkrátka tak, že armáda chce vždycky ty nejdražší věci? Kritici v tomto smyslu používají výraz "hračky"…

Pořízení F-35 pro české letectvo je dlouhodobé strategické rozhodnutí. Letouny budou ve službě nejméně do roku 2070 a umožní české armádě držet krok se spojenci z NATO. Na F-35 vsadily i země jako Finsko nebo Švýcarsko - státy, které nejsou známé tím, že by zbytečně blbě rozhazovaly peníze. Jak se ukázalo v jejich analýzách, F-35 dokáže splnit i ty nejnáročnější bojové scénáře s nejmenšími ztrátami.

Jakým způsobem se dělá taková analýza?

Finové například udělali to, že vypracovali nějaké scénáře, do kterých by se jejich země mohla dostat. Oni je nespecifikovali, ale já předpokládám, že to asi všechno budou nějaké formy konfrontace s Ruskem. A potom vyzvali jednotlivé státy a firmy, které nabízely bojové letouny: "Zpracujte nám, jak si vaše letouny v této situaci poradí." No a ze všech jasně vyšlo, že F-35 to zvládne nejefektivněji a s nejmenšími ztrátami.

Jinými slovy - jiné letouny by možná zvládly podobné úkoly, ale trvalo by jim to déle a měly by přitom větší ztráty…

Dokážu si představit misi, na kterou bych poslal šest gripenů a ta mise by byla splněná, ale třeba dva by se nevrátily. Kdybych poslal šest F-35, tak je velmi pravděpodobné, že se všichni piloti vrátí. Když nejste velmoc, ve válce může být rozdíl mezi 24 a 16 letouny rozhodující. A přesně proto se většina aliančních států rozhodla pro F-35.

Dlouhou dobu slyšíme, že letouny F-35 mají relativně drahý provoz. Ale nová data z Evropy ukazují možná optimističtější scénáře. Je to pravda?

Já nevím proč, ale začíná to vypadat, že provozní náklady na F-35 v Evropě jsou mnohem nižší než v Americe. Například nizozemské královské letectvo nedávno zveřejnilo, že jejich provozní náklady na F-35 jsou jen mírně vyšší než u F-16. Všichni pracují s daty z Ameriky, ale pak třeba Nizozemci řeknou, že je to třikrát levnější. Možná si tam Američani některé věci prostě rozkrádají nebo prostě mají komparativně výrazně dražší servis.

Ale upřímně: nevím, je to poměrně nová informace.