Domácí

Lysohlávky můžou léčit i srdce, věří čeští vědci. Zahajují unikátní studii

Domácí Domácí
před 1 hodinou
Stačí zažít větší stres a jedince se slabším srdcem může postihnout infarkt. Lékaři se proto rozhodli, že takovým pacientům zkusí ulevit psychedeliky, konkrétně omamnými látkami z hub lysohlávek. Předpokládají totiž, že to lidem s chronickými srdečními potížemi může pomoci. Studie, která má tuto hypotézu ověřit, právě startuje ve Všeobecné fakultní nemocnici a Psychedelické klinice Psyon.
Foto: Shutterstock

Česko zažívá epidemii srdečních chorob. "Každý desátý člověk má u nás ischemickou poruchu srdeční. Mají nemocné cévy, které živí srdeční sval," říká vedoucí lékař oddělení intervenční kardiologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Tomáš Kovárník.

Zhruba 25 tisíc lidí kvůli tomu zažije infarkt myokardu, čtyři procenta z nich mu podlehnou. "Počty pacientů s kardiovaskulárními problémy přitom neklesají, naopak. Neustále jich přibývá," varuje lékař. 

Související

Látka z "houbiček" může skrývat lék na deprese. Vědci shání dobrovolníky na testování

Lysohlávky

Odborníci si přitom všimli jedné zajímavé věci: společným jmenovatelem většiny těchto případů bývá stres. Lidé se sklony k infarktu myokardu ho zvládají jen velmi obtížně. A často si právě na to v ambulancích stěžují. "Jakmile se dostanou pod větší tlak, riziko srdeční příhody se zvyšuje," popisuje Kovárník.

Antidepresiva pomáhají, tak proč ne psilobycin?

Lékaři se proto rozhodli vyzkoušet nový experimentální způsob léčby: zkusí pacientům podávat psilocybin - tedy látku obsaženou v lysohlávkách.

"Víme, že pacienti užívající běžná antidepresiva po infarktu mají menší riziko, že se jim bude infarkt opakovat. To samé platí o lidech, kteří projdou psychoterapií," vysvětluje svou úvahu Kovárník. Psilobycin by podle něj mohl mít velmi podobný účinek - u pacientů by mohl navodit větší pohodu a zmírnit stres. Riziko infarktu by to snížilo na minimum.

Související

"Keťák" jako lék. Nové centrum v Brně léčí drogou těžké deprese, úzkosti i závislosti

Darina Zámečníková Havlíčková, Nové Elysium, terapie, ketamin

Jestli je tato hypotéza správná, si nyní lékaři ověří v ojedinělé studii s názvem Rafael. Kromě Všeobecné fakultní nemocnice se do ní zapojí i Psychedelická klinika Psyon a americká University of Iowa. Léčbu by by mělo podstoupit 60 pacientů ve věku od 18 do 75 let, kteří trpí ischemickou chorobou srdeční.

Sezení s terapeutem

"Každý z nich projde před nasazením psilobycinu přípravným sezením, které povede terapeut. Pacienti tak budou vědět, co budou užívat, jak na ně může daná látka zapůsobit a co s nimi udělá," říká garant studie a psychiatr Tomáš Páleníček. U některých lidí totiž může extrakt z houbiček vyvolat velké změny vědomí a halucinace. Objevit se mohou i nežádoucí účinky.

Související

Doktor na tripu. Můžeme využít psychedelika k léčbě depresí? ptá se nový dokument

Doktor na tripu
1:56

Vedle toho budou lékaři sledovat změny ve složení takzvaných aterosklerotických plátů - tedy, jestli se díky této léčbě mění i množství nahromaděné tukové hmoty a bílých krvinek ve stěně tepny. Právě ucpání tepen, kterými pak nemůže protékat krev, totiž vede k infarktu. 

"Studie je rovněž prvním krokem k tomu, abychom psychedelika vnímali nejen jako nástroj pro léčbu některých duševních onemocnění, ale také jako prostředek k léčbě tělesných onemocnění, u nichž existuje výrazný vliv psychosomatiky," doplnil psychiatr Páleníček.

Výzkum částečně zaplatí grant ministerstva školství, penězi na něj přispěje i Nadační fond GES. Výsledky by měly být za tři roky.

 
Mohlo by vás zajímat

"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Policie navrhuje obžalovat v Dozimetru exposlance ODS Šnajdra

Sídlo české vlády si "vezme" teplo z Vltavy. Kolik díky tomu ušetří?

Sídlo české vlády si "vezme" teplo z Vltavy. Kolik díky tomu ušetří?

Fialovo popíchnutí má následky. Hřib a Rakušan poslali břitký vzkaz

Fialovo popíchnutí má následky. Hřib a Rakušan poslali břitký vzkaz
domácí Aktuálně.cz zdravotnictví Obsah zdraví Všeobecná fakultní nemocnice psychiatrie lysohlávka infarkt srdce léčba studie

Právě se děje

před 4 minutami
Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Odkoupení TikToku se blíží, tvrdí Trump. Hrozbu zákazu posouvá už počtvrté

Nařízený prodej je výsledkem obav amerických úřadů, že TikTok představuje hrozbu pro národní bezpečnost.
před 24 minutami
"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

"Asi to nebude." Armáda slibovala Ostravsku stovky pracovních míst, teď všichni mlčí

Už letos měla v okolí areálu Dnů NATO probíhat stavba Armádního logistického centra Mošnov za 2,5 miliardy. Nic se ale neděje. Projekt stojí.
před 1 hodinou
Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

Běžte se léčit domů. Lékařská umělá inteligence diskriminuje ženy a menšiny

Jazykové modely od Open AI, Llama 3 nebo Palmyra-Med doporučovaly ženám méně intenzivní léčbu a někdy i domácí samoléčbu.
před 1 hodinou
Lysohlávky můžou léčit i srdce, věří čeští vědci. Zahajují unikátní studii

Lysohlávky můžou léčit i srdce, věří čeští vědci. Zahajují unikátní studii

Stačí zažít větší stres a jedince se slabším srdcem může postihnout infarkt. Lékaři zkusí takovým lidem pomoci psychedeliky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

ŽIVĚ
Ruské stíhačky MiG-31 narušily estonský vzdušný prostor. Zahnaly je italské F-35

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Oceláři udolali Plzeň v prodloužení, Sparta veze body z Litvínova

Oceláři udolali Plzeň v prodloužení, Sparta veze body z Litvínova

Sparta vyhrála v Litvínově 5:1 a severočeského soupeře porazila poosmé v řadě.
před 1 hodinou
Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?

Senzační objev ukrajinských vojáků. K čemu jsou Rusům detonátory s hákovým křížem?

Na detonátorech byla vyryta říšská orlice s hákovým křížem a vyrytým datem 1934.
Další zprávy