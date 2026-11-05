Nepřítel ve vlastních řadách. Konečná rozpoutala vnitřní spor mezi komunisty

Čerstvé rozhodnutí Kateřiny Konečné o tom, že odchází z komunistické strany, neznamená tečku za jejím příběhem ani příběhem KSČM. Naopak. Příští dny ukážou, jak dopadne střet zastánců Konečné s těmi, kdo proti ní pořádají – jejími slovy – lynč. Proti ní a předsedovi KSČM Romanu Rounovi stojí silná dvojice kritiků.
„Nechci, aby lynč proti mé osobě dopadl na celou KSČM,“ prohlásila expředsedkyně KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná, proč se nyní rozhodla stranu opustit. Ve skutečnosti rozehrála boj o svou budoucnost – i budoucnost svého spojence, předsedy komunistů Romana Rouna.
Konečná svým nedávným přestupem do pravicové frakce Patrioti pro Evropu v Evropském parlamentu způsobila u části členské základny komunistů skutečný šok. Sama netušila, jakou bouři vyvolá, od komunistů nechtěla odcházet. Naopak.
Byla přesvědčená, že ve spolupráci s komunisty na čele s Rounem a s řadou dalších lidí vytvoří levicové hnutí, se kterým získá v roce 2029 křeslo v Poslanecké sněmovně. Jak známo, loni jí uteklo jen těsně, když se její hnutí Stačilo! k překvapení mnohých do sněmovny nedostalo. Mimochodem, Konečná poprvé získala místo ve sněmovně za KSČM v roce 2002 ve svých 21 letech, kdy se stala vůbec nejmladší poslankyní.
Jenže za poslední dobu se toho mnoho změnilo a proti ní stojí silná komunistická dvojka: Petra Prokšanová – Milan Krajča. Když mluví Konečná o „lynči“, myslí, že se ho dopouští právě oni.
Proti Konečné stojí silní oponenti
Konečná má sice stále velké množství příznivců mezi komunisty, jenže Prokšanová a Krajča nejsou v tomto směru žádné lehké váhy. Krajča je dokonce místopředsedou KSČM, Prokšanová vede KSČM v Praze a je jednou z nejviditelnějších tváří, která jela permanentní kampaň před loňskými volbami do Poslanecké sněmovny.
Už tehdy byla na Konečnou naštvaná, protože Konečná coby celostátní lídryně Stačilo! rozhodla, že Prokšanová uvolní na kandidátce pro volby v roce 2026 první místo pro tehdejší šéfku sociální demokracie Janu Maláčovou. Když k tomu nedávno Konečná oznámila přechod k Patriotům pro Evropu, byla to pro Prokšanovou poslední kapka.
„Naprosto mě to šokovalo,“ prohlašuje o přechodu Konečné. „Frakce Evropského parlamentu tvořená pravicovými antikomunistickými stranami podporujícími mimo jiné genocidu palestinského lidu nebo rozvrat socialistické Kuby opravdu není přístav, kde by měl jakýkoliv komunista kotvit,“ stěžuje si s tím, že KSČM tento přestup vůbec neprobírala.
„Od rozhodnutí Kateřiny Konečné se zcela distancuji. Jako komunistka zůstávám na pozicích mezinárodní solidarity, pokroku, socialismu a míru,“ ujišťovala Prokšanová, která s Krajčou bývalou šéfku jejich strany kritizuje opakovaně. Stejně jako kritizují předsedu Rouna.
Naštvaný předseda KSČM volá po disciplíně
Ten v příštích dnech bude muset čelit zlobě zmiňované dvojice za to, že fakticky stojí za Konečnou. Ale sám říká, že jemu naopak dochází s Prokšanovou i Krajčou trpělivost.
„Někdy se v životě stane, že pohár už přeteče a veškerý vstřícný přístup musí jít stranou. Takže já teď hodlám vést stranu velmi pevně a chci, aby tito lidé přestali stranu rozdělovat,“ řekl Aktuálně.cz Roun, který v boji o vedení strany porazil letos v květnu právě Krajču.
Ovšem, pozor, volby ukázaly, že oba dva mají přibližně stejný počet příznivců. Roun vyhrál s 94 hlasy, Krajča prohrál s 82 hlasy.
Roun tvrdí, že se snažil po volbách spolupracovat se všemi spolustraníky, podle svých slov KSČM stabilizoval personálně i ekonomicky a teď jen chce, aby kritici přestali s ostrými výpady a místo toho se soustředili na spolupráci levicových stran.
Na otázku, zda je tedy možné, že bude prosazovat vyloučení Krajči a Prokšanové ze strany, kroutí odmítavě hlavou. „To ne, nejsem příznivec vylučování. Musíme si to ale na výkonném a následně i Ústředním výboru KSČM důkladně vyříkat,“ vysvětluje.
Na doplňující dotaz, co chce tedy udělat, aby střet nepokračoval, odpověděl poněkud neurčitě. „Věřím, že dospějeme k nějakému závěru, který nutně nepovede ke zrušení členství ve straně.“
Pokud jde o Konečnou, ta se teď soustředí na spojování levice, ve kterém počítá í s Rounem.
„Máme přibližně dva roky na zformování sil a složení reparátu levice, která nebude zahleděná v dogmatických poučkách jako vystřižených z rukovětí 70. let. Ale také levice, kde ustoupí ega jednotlivých aktérů. Já na tom budu pracovat,“ prohlašuje už bývalá členka KSČM Konečná.
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