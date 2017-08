Za loupež luxusních hodinek v centru Prahy dostala šestice cizinců tři až osm let

před 8 minutami

Tři až osm let za mřížemi si má odpykat šestice cizinců, kteří podle soudu loni v únoru z prodejny v centru Prahy ukradli luxusní hodinky v hodnotě přes 13 milionů korun. Policie dříve uvedla, že za loupeží stála skupina Vyborg, která se specializuje na přepadání obchodů se šperky a je řízená z Ruska a Finska. Podle policistů má gang na svědomí také přepadení klenotnictví v Pařížské ulici z roku 2014.

Praha - Za loupež hodinek v hodnotě přes 13 milionů korun z prodejny v centru Prahy dostala šestice cizinců tresty od tří do osmi let ve věznici s ostrahou. Pražský městský soud jim dále uložil vyhoštění z Česka, muži také mají společně uhradit způsobenou škodu. Rozsudek není pravomocný.

Prodejnu v Široké ulici přepadla v poledne 23. února 2016 trojice mužů - podle obžaloby jimi byli Marian Karlovas, Jurij Anatoljevič Pučkov a Andrej Istratov. Do obchodu prý nejprve vstoupili první dva, přičemž Karlovas si nechal od prodavače předvádět zboží. Po příchodu Istratova pak trojice napadla oba přítomné zaměstnance a spoutané je zanechala v zázemí obchodu. Jeden prodavač z útoku vyvázl s tržnou ranou pod okem, druhý skončil v nemocnici se zlomenou čelistí a otřesem mozku.

Lupiči, jejichž počínání v obchodě zachytily kamery, sebrali 29 kusů hodinek a z místa odešli pěšky. Další tři obvinění - Alexej Ložečnikov, Vitalij Komarovskij a Petr Odinokov - jim podle verdiktu pomáhali s koordinací činu, s příjezdem na místo a s odvozem lupu.

Z šesti obžalovaných, kteří pocházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu a mají ruské nebo německé občanství, se hlavního líčení účastnili jen čtyři. Pučkov a Istratov jsou na útěku, podle státní zástupkyně zřejmě v Rusku. Členům skupiny hrozilo osm až 15 let vězení, žalobkyně pro ně požadovala potrestání v dolní polovině sazby. Soudní senát však u tří mužů zvolil trest pod sazbou - Odinokov si má odpykat šest let, Karlovas čtyři a spolupracující obviněný Komarovskij ještě o rok méně. Istratova, Pučkova a Ložečnikova poslal senát za mříže na osm let.

Policie dříve uvedla, že za loupeží stála skupina Vyborg, která se specializuje na přepadání obchodů se šperky a je řízená z Ruska a Finska. Podle policistů má gang na svědomí také přepadení klenotnictví v Pařížské ulici z roku 2014.