Lupiči, kteří zastřelili čerpadlářku, si z benzinky odnesli 10 tisíc a cigarety

Z prosincové loupeže a vraždy čerpadlářky na benzinové pumpě v Nelahozevsi na Mělnicku jsou podezřelí dva muži ve věku 26 a 32 let. Policie oba zadržela v pondělí a podala návrh na vazbu. Starší je stíhaný za vraždu, hrozí mu až výjimečný trest, druhý muž je stíhaný pro loupež, v případě prokázání viny mu hrozí deset let vězení. Při přepadení odnesli asi 10 tisíc korun v hotovosti a cigarety za zhruba 3000 korun.

Policisté k případu, který se stal 3. prosince, prověřovali přes 300 poznatků. "Jeden ze zadržených je vícekrát trestaný, oba mají kriminální minulost," dodal Aleš Pavlík z krajského policejního ředitelství.

Připomněl, že policisté pracovali i s verzí, že jedním z pachatelů je žena, a to kvůli jeho zvláštnímu způsobu chůze, který zachytily kamery. "Dalším šetřením, vyhodnocováním stop a tak podobně jsme tuto verzi vyloučili a dále jsme vyfiltrovali poznatky … že pachatelem je muž a spolupachatelem je také muž," dodal.

Pavlík také novinářům řekl, že s podobným případem se za deset let, co působí na krajském ředitelství, ještě nesetkal. Na otázku, zda byla nalezena vražedná zbraň, neodpověděl, nepotvrdil ani informaci, že podezřelého z vraždy policii nahlásil jeho komplic. O vzetí podezřelých do vazby bude mělnický soud rozhodovat ve čtvrtek dopoledne.

Mladšího z podezřelých zadrželi policisté v Kralupech nad Vltavou, staršího ve Vojkovicích na Mělnicku. Na případu pracovalo podle Pavlíka kolem 50 lidí. Čin byl výjimečný i tím, že pachatelé stříleli po ženě, která se před nimi chtěla schovat a utekla do zadní místnosti čerpací stanice. Značně sledovaný případ sledovali nejen lidé z okolních obcí, ale také obsluha čerpacích stanic po celé republice.

Detaily případu policisté nesdělili s tím, že by to mohlo ohrozit další vyšetřování.

Policisté zadrželi podezřelé: