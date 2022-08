Výpalné, nebo "mordoboj". Jak mafie kolem Luhaňského Paši úřadovala na jihu Moravy

Hlava ukrajinské mafie z jižní Moravy má strávit ve vězení jedenáct let. Takový trest pro něj žádá státní zástupkyně. Vyplývá to z obžaloby, kterou Aktuálně.cz získalo. Sedm příslušníků takzvané Luhaňské brigády podle žalobkyně působilo v Brně a okolí jako zločinecká skupina, která nátlakem, výhrůžkami a násilím vymáhala od svých krajanů výpalné. Obžaloba popisuje detaily kauzy.

Čtyřiapadesátiletý Pavlo Vasiljovič Nikoljuk si v minulosti odseděl pět let ve vězení. Za mříže ho přivedlo padělání peněz a obchodování se zbraněmi, jehož se dopustil s dalšími členy Luhaňské brigády. Jde o jednu z nejvýraznějších ukrajinských mafií, jež působí mimo domácí půdu. Nikoljuk, mezi svými zvaný Paša Luhaňský, je hlavou skupiny.

Po propuštění se zařadil zpět na svou pozici. Alespoň to na základě důkazů tvrdí státní zástupkyně Tereza Paseková, která na Nikoljuka a šest jeho druhů podala obžalobu. Před soudem se budou zodpovídat z účasti na organizované zločinecké skupině, vydírání a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hlavní líčení začíná přespříští pondělí.

"Pavlo Nikoljuk jako osoba požívající v rámci kriminálního prostředí jihomoravského regionu významné autority (…) určoval (…) strategii jednání a činnost ostatních měl pod kontrolou," píše žalobkyně, podle níž skupina vybírala výpalné na základě "slovních varování či útoků na majetek poškozených, ale tento nátlak vyplýval především ze samotné obávané síly (…) skupiny".

Patnáct vydíraných podnikatelů

Luhaňská brigáda operovala od roku 2007 až do září 2021. V Brně a okolí si vybírala ukrajinské podnikatele, u nichž předpokládala vysoké příjmy. Nabízela jim ochranu, ukrajinsky kryšu, tedy střechu, za to, že jí budou odvádět poplatky do společné pokladny, ukrajinsky obščaku. Takto se zaměřila nejméně na patnáct podnikatelů.

"Vybírali výpalné, které spočívalo většinou v pravidelných platbách hrazených dlouhodobě, někdy ale uhrazených až v důsledku konkrétní žádosti mající nátlakový charakter, případně v jiných protislužbách v podobě zejména poskytnutí vozidla," popisuje státní zástupkyně systém, díky němuž si skupina přišla na 2,57 milionu korun.

Vedle Nikoljuka byl druhou nejvlivnější postavou skupiny O. K., který brigádu řídil v letech 2007 až 2012, když byl Nikoljuk ve vězení. Právě tento obžalovaný nejvíce oslovoval podnikatele, které následně nutil k placení výpalného. Movité krajany vytipovávali také O. B. a P. B. Jako hrubá síla sloužil V. A., kterého skupina využívala k nátlaku.

Vytáhl ho před byt a dal mu pěstí do žeber

Jeden z podnikatelů od března 2017 do ledna 2021 zaplatil skupině 405 tisíc korun. Měsíčně jí předával v obálkách deset tisíc. Donutily ho SMS a telefonáty od členů brigády. Varovali ho, že znají jeho adresu, jaký má vůz nebo že vědí o jeho dvou synech. Hodili mu kámen do okna bytu, vypustily kola auta jednoho z jeho synů nebo mu položili před garáž zápalnou lahev.

V jeden okamžik se podnikatel vzepřel, že už platit nebude. V tu chvíli si pro něj došla do bytu dvojka skupiny, zmíněný O. K., a napadla ho. "Chytil mu nohu a přitáhl si jej na chodbu před byt, pustil nohu a hned jej udeřil pěstí levé ruky na pravou stranu žeber a tím mu vyrazil dech a způsobil silné pohmoždění a bolestivost žeber," popisuje obžaloba.

Jak přitom podotkla státní zástupkyně, brigáda se často ani nemusela uchylovat k násilí. Na podnikatele platil už strach z její pověsti. Takto podlehl obavám jeden z podnikatelů, který mafii kolem Nikoljuka zaplatil na výpalném nejvíce ze všech, 810 tisíc korun. Stačila mu jediná schůzka s obžalovaným K.

"Poškozený měl strach a věděl, že pokud nebude někomu za ochranu platit, tak se mu může něco stát. Věděl z doslechu od dalších ukrajinských podnikatelů, že v minulosti někoho odvezli do lesa, proto poškozený ze strachu začal platit měsíčně 5000 korun," popisuje obžaloba. Podnikatel posílal skupině peníze 14 let.

Tři kila rtuti a dva samopaly

Jednou si podle státní zástupkyně došel pro peníze sám Nikoljuk. Opět se to obešlo bez násilí. V únoru 2017 zavolal jednomu z podnikatelů. Po telefonátu následovala schůzka, na kterou Nikoljukovi přinesl krajan 120 tisíc korun. Platil další tři roky, celkem přišel o 310 tisíc. Nikoljukovi dával peníze "jako autoritě zločinecké skupiny, aby měl takzvaně klid".

Pokud došlo k nátlaku, často měl podobu telefonátů od rusky mluvících mužů. Obětem hrozili mordobojem, tedy že je zbijí. Podnikatelům také říkali, že znají jejich manželky a dcery. Případně je varovali, že pokud nebudou platit Luhaňské brigádě za ochranu, došlápnou si na ně ještě horší zločinecké skupiny. Dvěma podnikatelům hodili zápalné lahve do jejich bytu na Ukrajině.

Důležitou roli hrály životní partnerky dvou klíčových mužů brigády. Manželka O. K. poskytla svůj bankovní účet k tomu, aby na něj podnikatelé mohli posílat výpalné bezhotovostně. Takto "vyprala" 782 tisíc korun. Partnerka Pavla Nikoljuka přijala na svůj účet 80 tisíc. "Věděly, že se jedná o vybírání výpalného organizovanou skupinou," píše žalobkyně.

Nikoljuk je obžalovaný také z nedovoleného nakládání s jedy a nedovoleného ozbrojování, protože v jeho skladu policie našla tři kila rtuti a dva samopaly. Žalobkyně pro něj navrhuje 11 let vězení, pro O. K. chce devět let. U dalších dvou členů skupiny žádá deset a osm let za mřížemi, zbylým třem příslušníkům brigády včetně obou žen navrhuje nejméně šest let a čtyři měsíce.

"Víme, že jich bylo více"

"Víme, že reálně jich bylo více, stejně jako byl vyšší prospěch, je ale obtížné jednotlivá jednání prokázat," komentovala pro Aktuálně.cz státní zástupkyně Paseková počet patnácti vydíraných podnikatelů a výnos ve výši 2,57 milionu korun. Podle informací Aktuálně.cz se někteří podnikatelé bojí mluvit. Na policii se sami obrátili pouze tři z nich.

Popsanou činnost Luhaňské brigády rozkryla Národní centrála proti organizovanému zločinu. Pro její členy si došla loni 19. října, zasahovala na několika místech jižní Moravy včetně brněnské části Bystrc. U razie jim asistovaly Útvar rychlého nasazení či jihomoravské speciální pořádkové jednotky.

"Organizovaný zločin dnes už z většiny nemá podobu jako v 90. letech, není tolik spojený s vraždami či vydíráním. Ačkoliv občas k nim při finančních deliktech dojde. Odpovídá tomu i případ takzvané Luhaňské brigády, který jsme rozkryli. Když se takové projevy 90. let objeví, je důležité, abychom na ně rychle reagovali," řekl Aktuálně.cz ředitel Národní centrály proti organizovanému zločinu Jiří Mazánek.