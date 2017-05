Ludvík v Praze ano, Zimola na jihu ne. Sobotka svede boj o kandidátky v nejsložitějších krajích

před 54 minutami

Pro špičky sociální demokracie to bude jako hra na několika šachovnicích najednou. Během pátku se musí konečně rozhodnout, jakou podobu dají kandidátkám v několika důležitých regionech, a to především Praze, na severu Moravy a v jižních Čechách. Předsedu Bohuslava Sobotku a další členy vedení přitom nečeká nic jednoduchého, protože výsledek jednání může negativně ovlivnit atmosféru v sociální demokracii v důležitém období před podzimními parlamentními volbami.

Praha - Bohuslava Sobotku a další špičky sociální demokracie čeká v pátek po peripetiích s vládou další zásadní bitva. Musí rozhodnout, kdo povede kandidátky v nejproblematičtějších regionech, to znamená komu dají šanci zasednout po podzimních volbách v Poslanecké sněmovně. Sobotkovi "hoří" především čtyři regiony, které mohou mít vliv i na jeho politickou budoucnost. Jde o Prahu, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj a Jihočeský kraj.

V Praze stále není jasné, zda bude jedničkou kandidátky ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, který je Sobotkovým favoritem. Ve čtvrtek odpoledne oba v kuloárech sněmovny celou situaci probírali.

"Byl bych velice rád, aby byl ministr zdravotnictví jednou z tváří voleb, a přirozeně by měl být lídrem v Praze," řekl Sobotka Aktuálně.cz. Argumentoval tím, že zdravotnictví je silné téma sociální demokracie. "Je to pro nás jedno z klíčových témat pro parlamentní volby. Lidé na nás spoléhají, že se postaráme o to, aby tady bylo dostupné zdravotnictví, které se nebude privatizovat," dodal Sobotka poté, co se s Ludvíkem rozloučil a odcházel z parlamentu.

Ludvík se otázkám Aktuálně.cz vyhýbal, neustále opakoval, že vše se uvidí až po pátečním jednání předsednictva a grémia, tedy nejužšího vedení strany. "Zatím nebudu nic říkat, uvidíme, jak se o celé věci pobaví předsednictvo strany," řekl.

Potíže Prahy způsobil souboj mezi sociálními demokraty v hlavním městě, které reprezentují především dvě křídla vlivných členů - jedno kolem europoslance Miroslava Pocheho a náměstka Petra Dolínka, druhé zastupuje právě Ludvík s náměstkem ministra vnitra Petrem Hulinským.

Každé křídlo předložilo vlastní kandidátku, hlavní spor nastal o umístění Ludvíkovy náměstkyně Lenky Tesky Arnoštové. Ludvík ji chtěl na druhém místě, zatímco Poche ji posunul na spodnější místo kandidátky. Na to ministr zareagoval tím, že sám na místo na kandidátce rezignoval. Vedení pražské ČSSD přitom Arnoštové slíbilo druhé místo výměnou za to, že nebude s Dolínkem na březnovém sjezdu bojovat o pozici místopředsedkyně, což ona dodržela.

"Vnímám to tak, že nebyla dodržena dohoda. Dohody se mají plnit a tady se neplnily," uvedla Lenka Teska Arnoštová. "Pražská organizace mi původně řekla, že vidí mou budoucnost na předních místech v Poslanecké sněmovně. O mně se hovořilo dokonce i jako o lídrovi," dodala.

Zimola je zřejmě bez šancí

Komplikovaná situace je také na jihu Čech, kde musí Sobotka vyřešit účast či neúčast jednoho z nejúspěšnějších regionálních politiků ČSSD Jiřího Zimoly. Ten vyhrál pro stranu na jihu Čech třikrát volby a získal mnoho preferenčních bodů. Před několika týdny se byl ale nucen vzdát postu hejtmana, protože ztratil podporu tehdejšího koaličního partnera hnutí ANO.

Zimola se dostal do problémů kvůli tomu, že si nechal postavit chalupu na Lipně od svého kamaráda Martina Bláhy, který byl zároveň ředitelem krajského zdravotnického holdingu Jihočeské nemocnice. Navíc vyšlo najevo, že také díky Zimolovi pobíral Bláha vysoké manažerské odměny a plat. Zimola s odkazem na audit a další dokumenty tvrdí, že se nedopustil žádného prohřešku, a není tedy důvod k tomu, aby nemohl být na kandidátce.

Předseda Sobotka má ale evidentně jiný názor, v minulosti už několikrát uvedl, že má k Zimolově kandidatuře výhrady, což potvrdil nyní i Aktuálně.cz.

"V pátek budeme o této kandidatuře diskutovat, ale podle mého názoru má Jiří Zimola vážný reputační problém, který souvisí s tím, jak vypadaly platy několika málo manažerů ve vedení Jihočeských nemocnic. To se prostě nemělo stát, aby lidé dostávali kolem sedmi milionů ročně, nebyl pro to žádný racionální důvod. Takže to je velký problém, který dnes osobně Jiřího Zimolu silně zatěžuje," řekl Sobotka.

Ten naopak podporuje další jméno, o kterém se diskutuje ve Středočeském kraji. Jde o končící ministryni školství Kateřinu Valachovou, která by měla být dvojkou hned za lídrem Janem Hamáčkem. Proti jejímu nasazení ale už dříve protestovali někteří sociální demokraté v kraji, jejichž kritika ještě zesílila poté, co byla zatčena Valachové náměstkyně Simona Kratochvílová kvůli rozdělování dotací na sport.

V Moravskoslezském kraji jsou sociální demokraté rozhádaní dlouhodobě, jádrem sporu je především osoba šéfa krajské ČSSD Miroslava Nováka. Pod jeho vedením totiž strana v kraji volby prohrála a sílí hlasy, aby se stáhl mimo politiku. Okresní výkonný výbor ČSSD v Ostravě dokonce tento týden navrhl, aby bylo Novákovi zrušeno členství ve straně. O lídrovi kandidátky je jasno, tím bude místopředseda ČSSD Lubomír Zaorálek, kdo ale bude za ním, rozhodne až předsednictvo. "Zavolejte večer, nechci nic komentovat dříve, než nastane diskuse na předsednictvu," řekl Novák.