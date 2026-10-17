Loni vtipkovala o prodeji ledviny. Teď poražená senátorka naznačila své další plány

Ostře sledovaný souboj o senátorské křeslo na Kladensku skončil porážkou dosavadní senátorky. Adéla Sucharda Šípová (za Piráty), která obhajovala mandát z roku 2020, podlehla ve druhém kole kandidátovi ODS Petru Patákovi. V rozhovoru pro Aktuálně.cz zhodnotila příčiny volebního neúspěchu a naznačila své další kroky do budoucna.
Jako důvod neobhájení mandátu vidí končící senátorka především nižší účast svých podporovatelů ve druhém kole.
„V mém případě pravděpodobně nastalo to, že se nevrátili voliči, kteří mi dali svůj hlas v prvním kole. Možná nevěděli, že se druhé kolo koná,“ uvedla Šípová.
Přiznala také, že v porovnání se soupeřem neměla tak silnou venkovní kampaň. „Bohužel jsem třeba nebyla tak silná v outdooru jako můj protikandidát,“ popsala v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz
Vítězovi v jejím senátním obvodě poblahopřála a nabídla spolupráci, své další směřování si nyní hodlá rozmyslet. „Po celém roce, který byl pro mě i můj tým velmi namáhavý, si chci vzít nějakou dobu volno, abych si věci promyslela a odpočinula si,“ říká Šípová.
Ve hře je podle ní snaha ucházet se o nějakou veřejnou funkci. Kandidaturu v nadcházejících krajských či parlamentních volbách zcela nevylučuje. Podle svých slov bude tyto možnosti zvažovat i proto, že žen v české politice stále zůstává málo.
„Zároveň si ale nekladu žádný pevný cíl, musím si věci promyslet, odpočinout si a a přemýšlet o tom, kde bych mohla být prospěšná nejvíce,“ podotkla.
Během svého šestiletého senátního působení se Šípová intenzivně věnovala sociálním tématům, dostupnému bydlení, exekucím a usilovala o vyšší zastoupení žen ve veřejném životě.
Coby advokátka nevylučuje, že by se zase věnovala advokacii. „Po zkušenosti v politice musím upřímně říct, že by mi v čisté advokacii chyběl ten veřejnoprávní rozměr,“ poznamenala.
Šípová vykonávala většinu svého senátorského mandátu jako registrovaná příznivkyně strany, v roce 2024 do strany vstoupila, nicméně loni na jaře z ní vystoupila.
Svůj odchod nechtěla komentovat, pouze řekla, že ve straně zvítězila jiná myšlenka než její. Ještě než opustila stranu, neuspěla v souboji se Zdeňkem Hřibem (současný předseda, pozn.red.) o vedení strany.
Následně na sebe strhla vlnu kritiky, když komentovala prezidentské veto zvýšení platů politiků. Na síti X v nadsázce napsala: „Aspoň tak někteří z nás zjistíme, jaké to je, když rodinám přijdou dávky o měsíce později. Tak snad nebudu muset prodat ledvinu.“
Svůj výrok, který po vlně kritiky vysvětlovala i tím, že z platu 130 tisíc čistého živí pět dětí, splácí hypotéku a má rezervu jen na měsíc, zpětně hájila emotivností a snahou poukázat na solidaritu s nízkopříjmovými rodinami.
„Občas komentuji některé věci impulsivně nebo emotivně, ale vždy v souvislosti s tím, k čemu se vážou,“ říká nyní končící senátorka.
„Nemůžete chtít, aby každý politik byl naprosto dokonalý. Nikdy jsem neměla žádnou kauzu, nekumulovala funkce a ani nerozhodovala o veřejných zakázkách, mám čistý štít. Pokud se u političky mého druhu hledají jen tyto chyby, vede to jen k vytěsňování žen z veřejného prostoru,“ uzavírá Šípová.
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