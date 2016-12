Lokomotiva přimáčkla horníka. Mohlo to být úplně jinak, tvrdí pozůstalí a chtějí 75 milionů

před 50 minutami

Celkem pětasedmdesát milionů korun chtějí pozůstalí řidiče lokomotivy, který zemřel před čtyřmi lety v Dole Paskov na Frýdeckomístecku. Tvrdí, že Český báňský úřad dostatečně nevyšetřil nehodu, při níž zahynul. A navíc prý nedostatečně dohlížel na to, zda Ostravsko-karvinské doly dodržují bezpečnostní opatření v dole. Soud ale žalobu smetl s tím, že báňští experti postupovali podle předpisů. A pokud se pozůstalým předpisy nelíbí, mají se prý obrátit na sněmovnu, aby je změnila. Rodina již oznámila, že se proti verdiktu odvolá.

Praha – Při nehodě v Dole Paskov na Frýdecko-Místecku se v říjnu 2012 těžce zranil řidič lokomotivy Vincent Šimko. Jeho kolegové jej našli poté, co jej podle všeho přiskřípla lokomotiva v úzké chodbě. A přivolaným záchranářům se jej již nepodařilo oživit.

Zpočátku nebylo jasné, jak se nehoda stala. Báňský úřad nakonec došel k tomu, že Šimko porušil bezpečnostní předpisy. Pravděpodobně vystoupil z lokomotivy, kterou nedostatečně zabrzdil. "K úrazu by nedošlo, pokud by řidič lokomotivy postupoval v souladu s bezpečnostním předpisem a pracovními pravidly pro zaměstnance," uvedl předseda Obvodního báňského úřadu pro Moravskoslezský kraj Libor Hroch.

S tímto vysvětlením a smrtí Šimka se ale nesmířila jeho rodina. A tvrdí, že nehodě a smrti šlo předejít. "Podle norem měla být mezi strojem a tunelem mezera 25 centimetrů, ale v místě nehody byla sedm centimetrů, respektive šestnáct," říká advokát pozůstalých a současně zeť zemřelého horníka Jan Švarc. "Kdyby tam ta stanovená mezera byla, tak by se tam vešel a přežil," je přesvědčen.

Pokuta půl milionu pro OKD

Rodině dal již částečně za pravdu i Český báňský úřad. Společnosti OKD už v lednu 2013 udělil půlmilionovou pokutu za zanedbání bezpečnostních opatření. Předpisy sice připouštějí, že v problémových místech může být profil užší, ale v tom případě před ním musí být návěstidlo upozorňující na nebezpečné zúžení chodby. A to v daném místě chybělo.

Podle pozůstalých ale pokuta nestačí. Na Báňský úřad i OKD proto podali žalobu, v nichž po obou chtějí odškodné dohromady 75 milionů korun. Podle nich totiž měl Báňský úřad již průběžně kontrolovat, zda OKD dodržuje předpisy a normy. A také prý nehodu nedostatečně vyšetřil – podle nich není vůbec vyloučeno, že se mohla stát úplně jinak.

Mohla to být i vražda

Případ projednával Obvodní soud pro Prahu 1 minulý týden. "Mohla se tam stát i vražda," říkal dramatickým hlasem advokát Švarc senátu. A poukázal na to, že vyšetřování v podzemí má na starosti Státní báňská správa, a ne policie.

"Báňská správa nemá odborníky a neví, jak zajistit místo činu," řekl s tím, že proto není vůbec jasné, jak ke smrti Šimka došlo a zda na ní nemohl mít podíl někdo třetí.

"Třeba kdyby zajistili trasologické stopy – a stopy obuvi v tom prachu určitě byly –, tak by bylo jasné, jestli sám vystoupil z lokomotivy, nebo se celá věc stala jinak. A stejně tak by daktyloskopickými stopami mohlo být zjištěno, jestli lokomotivou někdo nemanipuloval," uvedl Švarc, když odůvodňoval, proč podali na Český báňský úřad žalobu, v níž chtějí odškodné za nesprávný úřední postup ve výši padesáti milionů korun.

Dalších 25 milionů chtěli po OKD, ale tuto část sporu soud kvůli insolvenci důlní firmy oddělil.

Nesprávný úřední postup vidí Švarc nejen ve špatně nastavených pravidlech, ale i samotném špatném vyšetřování uvedené nehody. "To nevyšetřování probíhá desítky let. Bůhví kolik se tam stalo trestných činů, které odložili jako pracovní nehodu," říká varovně.

Postupovali podle předpisu

"Z řady důkazů a znaleckých posudků nevyplynulo jakékoli porušení právních předpisů orgánů Státní báňské správy," oponuje mluvčí báňské správy Bohuslav Machek, který se k případu více nechce vyjadřovat s tím, že nechce reagovat na nepodložené spekulace.

Sám advokát Švarc přitom přiznává, že požadovaná suma 75 milionů je přemrštěná. Ale chtějí ji prý i proto, aby na případ a problém upozornili. "Proč to nechtít, když za to neplatíme žádné soudní poplatky?" podotkl.

Soudkyně Jaroslava Novotná ale žalobu celkem rychle zamítla. "Nelze považovat za nesprávný úřední postup, když někdo jednal podle zákona, předpisu. Byť se ten předpis nemusí někomu líbit," uvedla s tím, že báňská správa při vyšetřování nehody postupovala podle horního zákona, který přesně upravuje to, v kterých případech je kompetentní policie a ve kterých báňská správa. "Pokud se někdo domnívá, že je to špatně ošetřeno, může dát sněmovně podnět ke změně zákona," dodala.

Jsou to profesionálové, změna netřeba

A tvrzení Švarce zpochybňuje i poslanec Josef Hájek. "Báňský úřad má profesionály, kteří jsou schopni to dostatečně vyšetřit. Je tam navíc vždy dokumentace, několik desítek hodin se to uzavře a fotí," popisuje Hájek, který předtím, než před třemi lety nastoupil do sněmovny za hnutí ANO, více než 30 let pracoval v dolech. A to například i ve funkci výrobního náměstka.

"Mezi Státní báňskou správou a policií je uzavřena dohoda o koordinaci postupu při řešení mimořádných událostí v podzemí," dodal s tím, že policie nemá navíc žádný zákaz fárat do dolu a zúčastnit se vyšetřování nehody, pokud to potřebuje.

"Shromážděné podklady, jako fotodokumentace či nařízená pitva, dávají policii dostatečné podklady k tomu, aby mohla posoudit, zdali se může jednat o kriminální čin," dodal Hájek.

Ten je z dokumentace, kterou viděl, přesvědčen, že k nehodě došlo jednoznačně vinou Šimka. "Pokud by dodržel bezpečnostní předpis a před výstupem z lokomotivy soupravu zastavil a zatáhl ruční brzdu, k této tragédii by nikdy nedošlo," říká Hájek, který již viděl řadu smrtelných nehod v dolech.

Případ podle všeho nekončí, Švarc již oznámil, že se proti zamítavému verdiktu odvolají.

autor: Marek Pokorný