Zapálil jsem Vlčí horu, ne národní park, odmítá muž vinu za požár Českého Švýcarska

Obžalovaný Jiří Lobotka ve čtvrtek prohlásil u Krajského soudu v Ústí nad Labem vinu v případě menších požárů v Českém Švýcarsku a na dalších místech Děčínska. To, že by úmyslně způsobil největší požár v České republice, odmítl.

Protože obžalovaný působil chaoticky a zmateně, soudce nařídil před částečným prohlášením viny přestávku. Podle státního zástupce Tomáše Skály lze jeho prohlášení přijmout.

Bývalému dobrovolnému strážci rezervace hrozí za obecné ohrožení a poškození cizí věci až 15 let vězení. Způsobení obřího požáru opakovaně odmítl. Podle obžaloby údajně způsobil ještě několik menších požárů, například loňský požár rozhledny na Vlčí hoře ve Šluknovském výběžku.

"Především chci říct to, že jsem zapálil Vlčí horu, ale nezapálil jsem národní park," uvedl u soudu Lobotka. Obžaloba obsahuje šest bodů. "Prohlašuji, že skutky dva až šest jsem učinil," řekl obžalovaný. Soudce se ho ptal na jeho aktuální zdravotní stav. Lobotka sdělil, že má deprese a úzkosti a slyší hlasy. "Já mám ten mozek úplně vyhulenej," řekl před pauzou. "Beru lithium a diazepamy," doplnil.

Z více než 30 poškozených osob, společností, pojišťoven a státních organizací k hlavnímu líčení přišla pouze právní zástupkyně ministerstva vnitra a zástupce obce Hřensko, bývalý starosta Zdeněk Pánek. S ohledem na to do soudní síně mohli všichni přítomní novináři. Při vstupu do jednací síně Lobotka zopakoval, že národní park nezapálil. Přivedla ho eskorta, od loňského května je ve vazbě.

Žalobce četl obžalobu zhruba půl hodiny. Muže viní z toho, že v období dlouhotrvajícího sucha, velmi vysokých teplot a přes opakované výstrahy meteorologů před nebezpečím požárů v noci z 23. na 24. července 2022 ve Hřensku v lokalitě Malinový důl úmyslně rozdělal oheň. Pomohl si k tomu přineseným lihem, zapalovačem a klestím, stojí v obžalobě.

Vzniklý požár se následně rozšířil nejméně na 1100 hektarů. Podle Skály plameny poničily nejméně 11 staveb zejména v osadě Mezná. Hasební zásah si vyžádal "masivní nasazení složek integrovaného záchranného systému, přes 400 kusů požární techniky a letecké hasicí techniky v rámci mezinárodní pomoci," stojí v obžalobě.

Kvůli požáru se evakuovalo nejméně 532 lidí. Státní zástupce připomněl, že náročný zásah trval 21 dní a způsobil škodu okolo 270 milionů korun, ale nárokovaná škoda je vyšší.

U složité likvidace obřího požáru se téměř před dvěma lety vystřídalo šest tisíc hasičů. Do boje s požárem byli nasazeni profesionální i dobrovolní hasiči z celé republiky, velké množství techniky včetně vrtulníků s vaky s vodou a letadel, a to i ze zahraničí. U hašení pomáhali policisté, vojáci, záchranáři, samosprávy a dobrovolníci. Zhruba šest desítek hasičů utrpělo zranění, někteří skončili i v nemocnici. Museli se evakuovat obyvatelé několika obcí.