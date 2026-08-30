Loajalitu k Havlíčkovi projevila už loni. Teď bude Lenka Hamplová řídit České dráhy

Do vedení Českých drah vybral ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) nečekané jméno. Státní kolos od září povede dosavadní vrchní ředitelka ekonomické sekce resortu dopravy Lenka Hamplová. Zkušená státní úřednice přitom sehrála jednu z hlavních rolí, když loni na podzim opozice zjišťovala, zda a jak nadhodnocovala minulá vláda na konci svého volebního období příjmy státního rozpočtu.
Loni v listopadu po volebním vítězství hnutí ANO bylo jasné, že vláda Petra Fialy (ODS) končí. Tehdy také vrcholily spory o přípravu státního rozpočtu na další rok.
Na rozpočtový výbor konaný devatenáctého listopadu se měli dostavit i někteří státní úředníci. Pozval si je tam nový předseda výboru Vladimír Pikora (Motoristé sobě). Končící ministr Zbyněk Stanjura (ODS) si rýpnul, že je nestandardní takto veřejně vyslýchat úředníky.
Vznikající koalice hnutí ANO, Motoristů a SPD nicméně od nich chtěla potvrdit, že odcházející kabinet některé navržené výdaje státního rozpočtu pro rok 2026 nemá kryté nezbytnými příjmy. Podle Aleny Schillerové (ANO) chybělo skoro sto miliard korun.
Úředníci ministerstva práce, zemědělství a zdravotnictví se omluvili a nedorazili. Vrchní ředitelka ekonomické sekce ministerstva dopravy Lenka Hamplová, jeden z klíčových lidí tehdejšího ministra dopravy Martina Kupky (ODS), na výbor přišla. A přinesla informace, které později hnutí ANO používalo jako hlavní argumenty proti vládě, kterou střídalo a jejíž připravený rozpočet měli ministři nové vlády převzít.
Spory o to, kolik v návrhu rozpočtu kabinetu Petra Fialy (ODS) chybělo, se staly tématem řady tiskových konferencí. Než na rozpočtovém výboru vystoupila Hamplová, byla jistá jen „sekera“ Státního fondu dopravní infrastruktury. Chybělo 37,2 miliardy korun.
A Hamplová na výboru detailně popsala, že tam chybí ještě další peníze. A to po dotazech Karla Havlíčka (ANO), tehdy ještě kandidáta na ministra dopravy, s jakými penězi nejde počítat.
Řekla, že původně schválené peníze, se kterými se počítalo z evropských fondů, jsou 34 miliard. „Ta částka nemůže být vynaložena, protože nejsou připravené projekty, které by byly schopny takto vysokou částku vyčerpat,“ sdělila tehdy Hamplová v reakci na Havlíčka. Reálná částka je někde kolem pětadvaceti miliard, dodala.
Poznamenala také, že chybí další tři miliardy rozpočtované na dálkovou dopravu a slevy.
„Jestli to můžu zesumarizovat, 37 miliard je přiznaných, že chybí. Sedm až osm miliard je virtuálně nakreslených z evropských fondů, to je 45 miliard, a tři miliardy vám chybí v rámci zákonných výdajů na dálkovou dopravy a slevy,“ řekl Havlíček s tím, že jde skoro o padesát miliard korun.
„Nechci to komentovat, nechci jí nasazovat psí hlavu,“ řekl deníku Aktuálně.cz nynější předseda ODS Martin Kupka na dotaz, zda takové jednání tehdy bylo loajální.
„Nemyslím si o tom nic, byla v roli státní úřednice a řešila věci, které navíc jsme rozebírali,“ tvrdí Kupka a znovu opakoval, že peníze, které byly tehdy potřebné, by se našly a naplánované výdaje by se dofinancovaly. Ať už z nespotřebovaných nároků, které byly ve výši desítek miliard korun, anebo z jiných evropských peněz.
„My jsme věděli, jak to budeme řešit, my jsme neměli prostor to řešení dotáhnout,“ uzavřel exministr téma. Kupka řekl, že Hamplová opakovaně prokázala schopnosti v oblasti ekonomiky tohoto resortu, nicméně vadí mu, že do čela Českých drah byla vybrána bez výběrového řízení.
Hamplová své vystupování na zmíněném rozpočtovém výboru nevnímá jako porušení loajality.
„Pokud je státní zaměstnanec dotázán voleným zástupcem občanů na konkrétní aspekty rozpočtu, měl by odpovědět věcně, konkrétně a především pravdivě,“ uvedla na dotaz deníku Aktuálně.cz.
„Nevnímám to proto jako otázku loajality či neloajality, ale jako otázku osobní a profesní integrity. Bez ohledu na to, v jaké pracovní pozici jsem působila, jsem se vždy snažila popisovat věci věcně, fakticky správně a bez emocí,“ zdůraznila.
Karel Havlíček, bývalý ministr dopravy, dnes vicepremiér a šéf resortu průmyslu, o Hamplové tvrdí, že zachránila státu miliardy korun, „když nekompromisně vystupovala proti jakýmkoliv snahám o netransparentnost“.
Současný ministr dopravy o ní řekl, že jde o „mimořádně pracovitého člověka s tahem na branku“. A očekává od ní úspory.
Na pozici šéfky Českých drah byla Lenka Hamplová vybrána poté, co se dozorčí rada státního dopravce dohodla s dosavadním šéfem Michalem Krapincem na ukončení jeho působení ve funkci předsedy představenstva.
Přestože Krapinec oficiálně odstoupil z osobních důvodů, dozorčí rada se jeho postem zabývala mimořádně poté, co nedávno vrátil svou bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné s odůvodněním, že ji nepotřebuje.
Podle exministra dopravy Martina Kupky vedl Krapinec dráhy od roku 2022 úspěšně, což podle něj potvrzovaly i mezinárodní ratingy. Za jeho koncem vidí Kupka politické hry a snahu o ovládnutí dopravce.
Křeslo generálního ředitele Českých drah je jedním z nejvíce politicky ovlivňovaných manažerských křesel v Česku. Střídání vlád a ministrů dopravy skoro pravidelně vyvolává personální čistky.
Hamplová působí na ministerstvu dopravy již od roku 2008. Prostředí Českých drah zná Hamplová důkladně, od roku 2017 je členkou výboru pro audit ČD. Následně v letech 2021 až 2024 působila v jeho dozorčí radě.
„Důvěry dozorčí rady si velmi vážím a k nové odpovědnosti přistupuji s velkým respektem. České dráhy jsou jednou z nejvýznamnějších společností v zemi a jejich služby každý den využívají statisíce lidí,“ citovalo Hamplovou ministerstvo dopravy ve vydané tiskové zprávě.
Nejprve se podle svých slov chce detailně se seznámit s hospodařením a fungováním společnosti a hledat úspory, které ale nejdou na úkor zaměstnanců nebo kvality služeb. „Zároveň se zaměříme na oblasti, do nichž je naopak potřeba investovat, abychom do modrých vlaků přilákali více lidí,“ uvedla.
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