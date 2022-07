Litomyšl na den hlavním městem Evropy. Česko převzalo předsednictví v Radě EU

Pozitivita testů na covid-19, které žádají pro své pacienty lékaři, je 25 procent, což znamená významné rozšíření viru v populaci. Počty nakažených budou ještě několik týdnů dál růst. Zátěž roste ve všech regionech, zatím se ale výrazně neplní nemocnice a zejména jednotky intenzivní péče (JIP), řekl v pátek náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Zatím podle něj nejsou nutná povinná opatření, doporučil roušky ve zdravotnictví.

"Reprodukční číslo a počty nakažených začínají růst, je to dáno submutacemi omikronu BA.4 a BA.5. V Česku převládá BA.5," uvedl náměstek. Počty nakažených v tomto týdnu podle dat ministerstva zdravotnictví přesáhly v pracovní dny tisíc případů denně při zhruba 4 tisíce až 6 tisíc testů. Do nemocnic se více nakažených dostávalo obvykle o deset až 14 dní později.

"Letní vlna by neměla mít významný dopad do zdravotní péče," řekl Pavlovic. Ministerstvo tak usuzuje podle Portugalska či Izraele, kde mají kolem 10 tisíc nových případů denně, ale dopady do nemocnic jsou mírné. Právě naplněnost nemocnic byla dříve hlavním argumentem pro přijímání protiepidemických opatření, která měla epidemickou vlnu zpomalit.