Lipavský vstoupí do ODS. Zůstávám ale liberálem, říká někdejší Pirát

Exministr zahraničí Jan Lipavský vstoupí do ODS. Definitivně to potvrdil v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Na otázku, zda už může říct s jistotou, že se stane nejnovějším členem občanských demokratů, odpověděl jednoduše: „Ano, určitě.“ Kdy přesně stranickou přihlášku podepíše, ale zatím neví. Svoji politickou kariéru odstartoval coby člen Pirátů.
„To ještě nevím. Zkrátka to musím udělat,“ odpověděl Lipavský na dotaz, zda může definitivně říct, kdy si odznáček „modrého ptáka“ připne na sako.
Přitom ale zdůraznil, že samotné rozhodnutí už podle něj dávno není předmětem žádného váhání. „Už jsem to řekl mnohokrát. Už tam nikde žádný otazník nebyl,“ dodal poslanec, který ve sněmovně sedí mimo jiné v zahraničním výboru.
O Lipavského přechodu k občanským demokratům se mluví už delší dobu. Bývalý ministr zahraničí se s ODS sblížil poté, co na podzim 2024 opustil Piráty.
Stalo se tak poté, co se Piráti poměrně náhle a za bouřlivých okolností odešli z vlády Petra Fialy (ODS). Lipavský s jejich rozhodnutím nesouhlasil a partaj opustil. Ve vládě ale nakonec zůstal jako nestraník až do konce mandátu.
Před sněmovními volbami pak přijal nabídku kandidovat v Praze na kandidátce SPOLU za ODS. Ve volbách uspěl, získal dokonce největší počet preferenčních hlasů, a stal se poslancem. Teď už tak delší dobu zbývá poslední krok – skutečně vstoupit do strany.
Liberál v ODS?
Sám Lipavský přitom v rozhovoru pro Aktuálně.cz připustil, že jeho pozice v ODS nemusí být úplně typická. Za pravicového politika se sice označuje, zároveň ale otevřeně mluví o svém liberálním ražení.
„Já se považuji za středopravicového politika. Vždycky jsem se za něj považoval i u Pirátů,“ řekl. Právě tam podle svých slov patřil ke středopravému křídlu a podobně se chce profilovat i v ODS.
„V ODSce jsem spíš zase na té straně, neoznačil bych se nalevo, ale prostě jsem ražením liberální v mnoha ohledech,“ vysvětlil exministr.
Kdy to ale bude, není stále jisté. „Uvidíme, jak dopadnou komunální a senátní volby, já věřím, že uděláme solidní výsledek. Potom budou další tři roky na to, aby ODS pokračovala v práci stínového kabinetu a přesvědčila voliče, že chaos, který tam teď vládne, a Babišovo hrabošství nejsou to nejlepší pro tuto zemi,“ uvedl Lipavský.
Pořad Spotlight s exministrem Janem Lipavským brzy uvedeme na Aktuálně.cz a všech podcastových platformách.
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