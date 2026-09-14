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Domácí

Lipavský psal, že sedí ve vlaku, který chtěli trefit Rusové. Pak přiznal, že to bylo jinak

Daniel Kraus
Daniel Kraus
Daniel Kraus
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Exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) jel podle informací Aktuálně.cz z ukrajinské konference s Borisem Johnsonem a Carlem Bildtem ve vlaku, který jen o vlásek unikl ruskému útoku. Pár minut poté udeřil dron do soupravy, která jela za nimi – cílem měl být dle Ukrajinců zřejmě právě diplomatický vlak. Lipavský pak na sítích vtipkoval na účet Tomia Okamury (SPD). Tvrdí, že až z Polska.

Jan Lipavský
Vlak s evropskými politiky unikl ruskému dronu jen o pár minut. Byl v něm i exministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS). Krátce po jeho odjezdu zasáhl útok soupravu mířící z Ukrajiny do Polska.Foto: Reuters
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Bývalý šéf české diplomacie Jan Lipavský Aktuálně.cz potvrdil, že seděl v soupravě, která měla namále. Z Kyjeva s ním odjížděli mimo jiné bývalý britský premiér Boris Johnson a někdejší švédský premiér Carl Bildt. 

Vlak vezoucí evropské prominenty vyrazil kvůli hrozbě ruského útoku z Kyjeva dříve, než bylo v plánu. A vyplatilo se to. Zhruba 15 minut po jeho odjezdu udeřil ruský dron do lokomotivy dalšího vlaku na trase do Varšavy. Stalo se to jen asi dva kilometry od polské hranice.

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Cestující zasaženého vlaku stačili před úderem uprchnout a nikdo nebyl zraněn. Ukrajinské železnice následně připustily, že právě diplomatická souprava s evropskými představiteli mohla být cílem nepřátelského útoku. Odjezd prominentů podle nich urychlili kvůli aktuální hrozbě. 

Incident okamžitě vyvolal bouřlivé reakce i v sousedním Polsku. Premiér Donald Tusk svolal jednání s ministry a šéfy bezpečnostních složek, armáda vyslala do vzduchu stíhačky. Ruský dron sice do Polska podle dostupných informací nevletěl, úder ale přišel prakticky na prahu NATO. 

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„Jedu nočním vlakem z Kyjeva“ 

Lipavský během cesty zveřejnil na sociální síti příspěvek, který působil, jako by vznikl přímo ve vlaku. „Jedu nočním vlakem z Kyjeva a vezu smutnou zprávu pro Tomia Okamuru. Je tu toaletní papír,“ napsal. 

Jenže podobné informace se z bezpečnostních důvodů během cesty zveřejňovat nesmí. Exministr ale redakci řekl, že příspěvek si napsal předem a zveřejnil ho až z autobusu v Polsku. „V odstupu několika hodin si myslím, že to je přijatelné,“ řekl redakci exministr.

Podle něj si příspěvky připravil už dříve a zveřejnil je až mimo nebezpečnou oblast. V přítomném čase je prý psal, aby na sociálních sítích fungovaly lépe.

„Psal jsem to zpětně. To jsem psal z autobusu v Polsku, protože byla dost přísná pravidla ohledně zákazu komunikace na sociálních sítích ohledně té konference. A všichni to dodržovali – ve vlastním zájmu, velmi poctivě,“ dušoval se Lipavský.

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Aktuálně.cz si proto jeho časovou osu ověřilo podle dostupných jízdních řádů ukrajinských vlaků přes polskou hranici. Čas zveřejnění příspěvku odpovídá tomu, že ho Lipavský skutečně publikoval až po přejezdu hranic, tedy mimo bezprostřední nebezpečí.

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Ve vlaku věděli o riziku 

Podle něj účastníci dostali také bezpečnostní pokyny pro případnou evakuaci. „Nebezpečí leteckých útoků na Ukrajině je všudypřítomné,“ popsal Lipavský a dodal, že o tom, že Rusko tu noc podniká rozsáhlé letecké útoky u hranice, ve vlaku věděli.

„Měl jsem obavy, taky jsem psal na sociální sítě, že situace na Ukrajině je napjatá,“ doplnil. Bývalý šéf diplomacie redakci popsal, co se ve vlaku dělo a jak cestu vnímal. O možném útoku podle něj cestující věděli předem.

„Tu noc Rusko silně na Ukrajinu útočilo. Dostali jsme bezpečnostní pokyny pro případnou evakuaci vlaku. Po celou dobu konání konference zároveň platil zákaz zveřejňování příspěvků týkajících se konference,“ uvedl.

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Jeho souprava dorazila do Polska bez problémů. Ta následující už takové štěstí neměla. „Takové štěstí bohužel neměl vlak, který jel vzápětí po nás. Veškeré informace o útoku jsme se dozvěděli až zpětně, když jsme už byli v Polsku,“ popsal Lipavský.

Úder tak podle něj nebyl jen další ruskou ranou Ukrajině. „Ruské útoky kdekoliv na Ukrajině jsou naprosto nepřijatelné. Útok de facto na hraničním přechodu s Polskem je pak nutné vnímat jako eskalaci,“ řekl.

Urbanová jela jiným vlakem

Na stejné konferenci byla také místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Barbora Urbanová (STAN), ačkoliv jí cestu neschválil sněmovní organizační výbor. Ta Aktuálně.cz potvrdila, že jela jiným vlakem a přes Varšavu necestovala.

„Při odjezdu z Kyjeva přišlo varování ohledně řádově desítek dronů, které mířily na západ Ukrajiny. Byli jsme tou dobou už na nádraží, nebylo to příjemné,“ popsala Urbanová.

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Podle ní účastníci dostali instrukce, jak postupovat v případě ohrožení. „PVO je zneškodňovaly, ale bylo nám řečeno, ať počítáme s tím, že některé projdou. A také nám bylo řečeno, že je důvodné předpokládat, že tím bude naše noční cesta vlakem ovlivněna,“ uvedla.

„Byli jsme na to připraveni, bylo důležité vědět, co dělat v případě evakuace vlaku,“ dodala. O útoku na vlak se podle svých slov dozvěděla až po přejezdu do Polska.

Urbanová načasování útoku považuje za podezřelé. „Rusko zřejmě vědělo, že se v tu dobu z konference odjíždí, a nemyslím si, že to dění kolem odjezdu tolika vysoce postavených hostů bylo náhodné,“ řekla.

Ruský dron udeřil dva kilometry od Polska. Jen chvíli předtím místem projel vlak s evropskými prominenty | Video: X/Nexta
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