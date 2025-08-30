Domácí

Lilo jako z konve, experti řekli, kde napršelo nejvíc. Bouřky hrozí i o víkendu

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 2 hodinami
V noci na sobotu napršelo na některých místech v Česku přes 40 litrů vody na metr čtvereční. Srážky byly vydatné zejména v pásu od Šumavy přes střední Čechy a Prahu ke Krkonoším. V bouřkách byly i velmi intenzivní, například v Turnově na Semilsku spadlo za 20 minut 33 litrů vody na metr čtvereční.
Červen 2023
Červen 2023 | Foto: Jiří Kouřil

Údaje v sobotu ráno zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.

Nejvyšší srážkové úhrny zaznamenala v noci na sobotu stanice Borová Lada na Prachaticku, kde napršelo 57 litrů vody na metr čtvereční. V nedalekém Vimperku to bylo 49 litrů. Na výšce hladin řek a potoků se ale noční déšť projevil jen minimálně.

"Problémy působil intenzivní déšť pouze v oblastech s větším podílem zastavěných ploch," uvádí Český hydrometeorologický ústav.

V noci na sobotu vydatně pršelo v podobné oblasti jako v pátek ráno a dopoledne. V součtu tak v úzkém pásu od Šumavy do Libereckého kraje spadlo od pátečního rána 40 až 60 litrů vody na metr čtvereční. Výjimečně to bylo i více, například stanice Borová Lada naměřila 78 litrů, a v Orlíku nad Vltavou na Písecku dokonce 91 litrů vody.

V jiných částech Česka byly úhrny výrazně nižší. "Bohužel zůstalo i mnoho míst, kde spadlo jen pár kapek nebo napršelo vůbec," uvádějí meteorologové. K regionům bez výraznějšího deště podle nich patřily kraje Olomoucký a Jihomoravský i části Vysočiny a Jihočeského kraje.

V sobotu přes den bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami či bouřkami. Večer začne v Čechách srážek od západu ubývat a obloha se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty dnes odpoledne budou mezi 19 až 24 stupni, na východě a jihovýchodě může být až 26 stupňů Celsia. Na východě Česka mohou srážky ojediněle doznívat ještě v neděli ráno.

 
Mohlo by vás zajímat

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

Ultras na vzestupu. Část Čech, "pevná hráz socialismu a míru", má vlády plné zuby

Ultras na vzestupu. Část Čech, "pevná hráz socialismu a míru", má vlády plné zuby

Nejen změny u maturit. Startuje nový školní rok, co všechno se mění?

Nejen změny u maturit. Startuje nový školní rok, co všechno se mění?

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek

Kdo z vašich sousedů chce do sněmovny? Projděte si přehlednou mapu kandidátek
Infografika
domácí Aktuálně.cz Obsah počasí předpověď počasí bouřka Český hydrometeorologický ústav

Právě se děje

před 16 minutami
Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Ryanair nasadí k zásadní změně. Šéf aerolinek také líčí na podvádějící pasažéry

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair bude od 3. listopadu požadovat, aby všichni její cestující měli palubní vstupenku v digitální podobě.
před 27 minutami
"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

"Trump už vyloučil leccos, ale..." Klíčový Fialův poradce líčí scénáře pro Ukrajinu

Evropští vojáci by v případě vyslání na Ukrajinu určitě nezamířili na linii dotyku.
před 31 minutami
"Nepřijatelné." Francie či Španělsko tepou americké vízové restrikce pro Palestince

"Nepřijatelné." Francie či Španělsko tepou americké vízové restrikce pro Palestince

Washington v pátek své rozhodnutí zdůvodnil tvrzením, že palestinská organizace se jasně nedistancovala od terorismu.
před 43 minutami
Český diplomat v Kinshase je v kritickém stavu

Český diplomat v Kinshase je v kritickém stavu

Český diplomat je už několik dní hospitalizovaný v konžské metropoli Kinshase, potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.
před 56 minutami
"Chtějí, abych trpěl." Djokovič předvedl drama, dvakrát volal lékaře

"Chtějí, abych trpěl." Djokovič předvedl drama, dvakrát volal lékaře

Srbský tenista vybojoval 192. grandslamovou výhru na tvrdých kurtech a překonal dosavadní maximum Švýcara Rogera Federera.
Aktualizováno před 1 hodinou
„Ať nejdřív uhradí reparace, až pak vraťme Rusku majetek.“ Uvnitř EU panuje rozkol

ŽIVĚ
„Ať nejdřív uhradí reparace, až pak vraťme Rusku majetek.“ Uvnitř EU panuje rozkol

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ultras na vzestupu. Část Čech, "pevná hráz socialismu a míru", má vlády plné zuby

Ultras na vzestupu. Část Čech, "pevná hráz socialismu a míru", má vlády plné zuby

Reportáž je součástí nového cyklu předvolebních reportáží Aktuálně.cz z jednotlivých krajů Česka.
Další zprávy