Lilo jako z konve, experti řekli, kde napršelo nejvíc. Bouřky hrozí i o víkendu

Údaje v sobotu ráno zveřejnil Český hydrometeorologický ústav.
Nejvyšší srážkové úhrny zaznamenala v noci na sobotu stanice Borová Lada na Prachaticku, kde napršelo 57 litrů vody na metr čtvereční. V nedalekém Vimperku to bylo 49 litrů. Na výšce hladin řek a potoků se ale noční déšť projevil jen minimálně.
"Problémy působil intenzivní déšť pouze v oblastech s větším podílem zastavěných ploch," uvádí Český hydrometeorologický ústav.
V noci na sobotu vydatně pršelo v podobné oblasti jako v pátek ráno a dopoledne. V součtu tak v úzkém pásu od Šumavy do Libereckého kraje spadlo od pátečního rána 40 až 60 litrů vody na metr čtvereční. Výjimečně to bylo i více, například stanice Borová Lada naměřila 78 litrů, a v Orlíku nad Vltavou na Písecku dokonce 91 litrů vody.
V jiných částech Česka byly úhrny výrazně nižší. "Bohužel zůstalo i mnoho míst, kde spadlo jen pár kapek nebo napršelo vůbec," uvádějí meteorologové. K regionům bez výraznějšího deště podle nich patřily kraje Olomoucký a Jihomoravský i části Vysočiny a Jihočeského kraje.
V sobotu přes den bude podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu oblačno až zataženo s občasnými přeháňkami či bouřkami. Večer začne v Čechách srážek od západu ubývat a obloha se bude vyjasňovat. Nejvyšší odpolední teploty dnes odpoledne budou mezi 19 až 24 stupni, na východě a jihovýchodě může být až 26 stupňů Celsia. Na východě Česka mohou srážky ojediněle doznívat ještě v neděli ráno.