Lidský řetěz kolem rozhlasu, protest v černém na Kavčích horách. Veřejnoprávní média se bouří

Stovky zaměstnanců České televize v černém se sešly k hodinovému protestu před budovou Zpravodajství na Kavčích horách. Plochu ochlazovali hasiči. Do stávky proti změně financování se v Českém rozhlasu podle mluvčí připojilo přes 1000 pracovníků, další ji podporují, ale kvůli veřejné službě jsou v práci.
Lidský řetěz účastníků happeningu dnes krátce před polednem obemknul budovu Českého rozhlasu (ČRo) na pražských Vinohradech, aby mu vyjádřili podporu v dnešní jednodenní stávce.
Mluvčí ČRo Lidija Erlebachová novinářům sdělila, že do stávky v rozhlase se oficiálně připojilo přes 1000 pracujících. Další ji podporují, ale kvůli závazku plnit veřejnou službu jsou v práci. Rozhlas, stejně jako Česká televize (ČT), dnes do stávky vstoupil kvůli vládnímu plánu na změnu financování veřejnoprávních médií. Účastníci happeningu dnes také drželi minutu ticha za stabilitu ČRo i ČT.
"Vážení mocní, vstup do rozhlasu z Balbínovy ulice už není volný, ani z Vinohradské 12, ani z Římské 13," prohlásili organizátoři protestu po vytvoření lidského řetězu před rozhlasem. Stávku vyhlásila iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo Veřejnoprávně s podporou odborových organizací.
Organizátoři protestní akce před rozhlasem doplnili, že k vykonávání své profese potřebují, aby rozhlas zůstal nezávislou institucí bez politického i jiného nátlaku. Navrhované změny financování to podle nich ale ohrožuje, vedle toho hrozí stejně jako v ČT propouštění, omezování nabídky pořadů a rušení stanic.
Stovky zaměstnanců České televize (ČT) oděných v černém se dnes v poledne sešly před budovou Zpravodajství na Kavčích horách k hodinovému protestnímu shromáždění. To je součástí 24hodinové výstražné stávky proti změně financování ČT a Českého rozhlasu (ČRo), kterou pořádá iniciativa zaměstnanců Veřejnoprávně za podpory odborů. Rozpálenou plochu před tím ochlazovali vodou hasiči. Ti pak stříkali vodu i během akce.
Lidé mají transparenty s hesly: "Ne státním médiím", "Pro vás, ne politiky" nebo "Nezávislost není výdaj". Vedle plochy před zpravodajskou budovou se zaplnilo i vedlejší parkoviště.
Shromáždění zahájil písní Anděl od Karla Kryla zpěvák David Koller. Mezi přítomnými byl i prezident Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Akci uvádí moderátoři Ester Janečková a Daniel Stach.
"Způsob, jakým se rozhoduje o budoucnosti veřejnoprávních médií, je nepřijatelný. Vládou navržené podmínky pro fungování ČT a ČRo ohrožují jejich finanční stabilitu, hrozí omezení produkce a tím i propouštění. Odbory proto jednoznačně říkají ne takovému jednání vlády. Zaměstnanci ČT a ČRo jsou připraveni bojovat, a to velmi tvrdě," uvedla Zuzana Bančanská z nezávislé odborové organizace ČT. Středula dodal, že ČMKOS je na straně zaměstnanců veřejnoprávních médií.
Celý dnešní den se stávka projevuje ve vysílání České televize a Českého rozhlasu. ČT vysílá na svých kanálech kromě ČT:D lištu oznamující stávku a některé pořady včetně zpráv jsou o minutu zpožděné. V rozhlase se třikrát za den spojí vysílání všech stanic s vysvětlujícím příspěvkem a stávku připomenula i minuta ticha za veřejnoprávní média.
Rozpočty obou institucí se podle vládního plánu mají příští rok snížit asi o 15 procent, celkem o 1,4 miliardy korun proti letošku. ČT a ČRo uvedly, že by musely omezit výrobu pořadů a propustit 450 až 700 zaměstnanců ze 4250. Podle iniciativy Veřejnoprávně taková změna oslabí finanční stabilitu obou institucí i jejich nezávislost a vedla by k omezení poskytované veřejné služby.
Změnu financování vláda odůvodňuje mimo jiné plněním slibů voličům a úsporami. Koaliční politici tvrdí, že nezávislost ČT a ČRo tím není nijak ohrožena, podobný model funguje i v dalších zemích Evropské unie.
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