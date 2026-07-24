Lidská tragédie a škoda 1,5 miliardy. Armáda zjišťuje, proč se vrtulník roztočil

Kromě špičkově vycvičené vojačky přišla armáda ve čtvrtek také o jeden z osmi svých nejmodernějších víceúčelových vrtulníků. Přitom je to jen pár týdnů, co se stroj vrátil ze zahraniční mise u běloruských hranic. Vyšetřovatelé teď zjišťují, co přesně předcházelo zřícení helikoptéry UH-1Y z výšky padesáti metrů. Pravděpodobně šlo o nebezpečnou situaci nazývanou LTE.
Bylo 2. října 2023, když se nad přistávací dráhou letecké základny Sedlec u Náměště nad Oslavou objevil transportní obr globemaster amerických vzdušných sil. Přes Atlantik do Česka dopravil další dvě helikoptéry systému H-1. Jednou z nich tehdy byl i víceúčelový stroj UH-1Y Venom s trupovým číslem 0491.
Letos na podzim tak měl oslavit třetí výročí ve výzbroji českého letectva. To už se ale nestane. Poté, co se ve čtvrtek 23. července zřítil na plochu náměšťské základny, skončil v troskách na boku s utrženým ocasem a jeho oprava je nereálná.
„Jsme připraveni poskytnout součinnost Armádě České republiky i příslušným vyšetřovacím orgánům. V tuto chvíli nemáme žádné další informace, které bychom mohli poskytnout,“ reagovala na tragickou událost americká firma Bell Textron, v jejichž texaských dílnách u města Fort Worth vrtulník Venom vyrobili.
Důvody toho, proč krátce po poledni stroj spadnul, teď zjišťuje vyšetřovací komise. Do doby, než bude mít hotovo, musí všech sedm zbývajících venomů a čtyři bitevní AH-1Z Viper zůstat na zemi. To se týká i strojů, které české armáda vyslala na ochranu Polska před ruskými drony.
Shodou okolností tam až do června jako jeden ze tří vrtulníků působil i ten s trupovým číslem 0491.
„Na palubě bylo celkem pět osob. Čtyři vojáci byli zraněni, jedna vojákyně zemřela. Podle velitele náměšťské základny Petra Slívy se vrtulník zřítil z výšky kolem padesáti metrů při přistávacím manévru během návratu z rutinního výcvikového letu,“ uvedl ve čtvrtek večer generální štáb.
Kritická situace jménem LTE
Jak deník Aktuálně.cz zjistil od zdrojů obeznámených s průběhem vyšetřování, ke zřícení pravděpodobně došlo při manévru zvaném „quick stop“. Tedy v momentu, kdy se pilot snaží helikoptéru zastavit v horizontální poloze a „viset“ ve vzduchu. V té chvíli se ale venom roztočil.
Nastala kritická situace, jíž odborníci označují jako LTE (z anglického Loss of Tail Rotor Effectiveness). V překladu tedy ztráta účinnosti ocasního rotoru.
Zjednodušeně jde o nebezpečný aerodynamický jev hrozící při nízkých rychlostech, kdy zadní rotor nestíhá korigovat hlavní vrtuli a celá helikoptéra se dostává do stále rychlejší vývrtky a v rotaci padá.
Vyšetřovatelé teď musí zjistit, proč se nebezpečné otáčení pilotovi nepodařilo zastavit a z jakého důvodu mladá vojákyně zahynula. Tedy zda byla uvnitř stroje dostatečně a správně zajištěna.
„Respektujeme průběh vyšetřování i potřebu poskytnout prostor odborným orgánům, aby mohly zjistit všechny skutečnosti vedoucí k této události. Do doby ukončení šetření proto nebudeme zveřejňovat bližší informace ani spekulovat o možných příčinách,“ uvedla sama armáda.
Piloti prošli výcvikem přímo v USA
Nehoda má nejen tragický lidský rozměr, ale ozbrojeným silám způsobila i citelnou finanční škodu. Víceúčelový stroj UH-1Y Venom, který je možné vyzbrojit kulomety či raketami, patří totiž k tomu vůbec nejmodernějšímu a nejdražšímu, co lze ve výzbroji české armády najít.
Zakázka z roku 2019, v rámci které si Praha z USA pořídila osm venomů a čtyři vipery, stála i s DPH 17,6 miliardy. To znamená, že každý jeden stroj vyšel v průměru na 1,5 miliardy korun.
Personál, který dnes s vrtulníky létá nebo se o ně stará na zemi, v minulých letech absolvoval vstupní výcvik přímo na základně Camp Pendleton u San Diega, kde mají jednu ze svých nejdůležitějších bází expediční jednotky US Marine Corps.
Zatímco českým pozemním technikům stačil čtyřměsíční trénink, piloti a jejich palubní kolegové museli zvládnout půlroční cyklus. V něm se detailně seznamovali s avionikou a řízením stroje a měli by tak zvládat kritické situace. Těmi ostatně procházejí i na trenažéru přímo na 22. základně vrtulníkového letectva u Náměště nad Oslavou.
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v Polsku
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