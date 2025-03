Nové barvy i jasný vzkaz hnutí ANO. Fiala zahájil kampaň Spolu

Kdyby před čtyřmi lety koalice SPOLU nevyhrála parlamentní volby, situace v České republice by dnes nejspíše vypadala úplně jinak.



Deficit veřejných financí naší země by nebyl zpátky pod třemi procenty HDP, tedy v rámci Maastrichtských kritérií. Pod vládou hnutí ANO by v tomto… pic.twitter.com/tTdwF5Yk9Q