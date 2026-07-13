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Domácí

Lídrem ANO pro obecní volby v Praze by měl být Jan Hušbauer

ČTK

Do říjnových obecních voleb v Praze by měl hnutí ANO vést místostarosta Prahy 4 Jan Hušbauer, napsal v pondělí server iDNES.cz. Předseda ANO Andrej Babiš serveru sdělil, aniž Hušbauera jmenoval, že na lídrovi je shoda, ale ještě ho neschválil celorepublikový výbor hnutí.

Volby 2017 - Hnutí ANO - Ilustrační snímek
Ilustrační snímek.Foto: Reuters
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Hušbauer koncem června vystřídal v čele klubu ANO v pražském zastupitelstvu Ondřeje Prokopa, který byl i lídrem ANO pro komunální volby. Funkcí a místa na kandidátce se Prokop vzdal po článcích o nejasnostech kolem jeho majetkových přiznání a pořizování bytů.

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"Samozřejmě, že nás to celé poškozovalo a nebylo to dobře. Ale Praha už má nového lídra, víceméně už jsme se na tom domluvili, byť ještě nebyl schválen výborem. V rámci Prahy už na něm ale shoda je," sdělil iDNES.cz Babiš. Hušbauer je na dříve schválené kandidátce ANO z května uvedený jako číslo pět. Pro server se k věci nevyjádřil. Informaci nepotvrdil ani poslanec ANO a bývalý šéf zastupitelů ANO v Praze Patrik Nacher. ČTK v textové zprávě sdělil, že informaci o Hušbauerovi v čele pražské kandidátky ANO nemá.

Prokopa vystřídal Hušbauer také v placené funkci předsedy kontrolního výboru zastupitelstva, ze které Prokopa v polovině června odvolali pražští zastupitelé kvůli jeho kauze nepřiznaných bytů. Radním v Praze 4 je Hušbauer od roku 2019. Je bratrem bývalého záložníka fotbalové reprezentace Josefa Hušbauera.

Celorepublikový výbor ANO může lídra pro obecní volby v Praze schválit per rollam, tedy nemusí se ani sejít, může to udělat písemně. Stát by se tak mělo v příštích dnech, napsal iDNES. Média dříve spekulovala o tom, že kandidátku ANO pro obecní volby v Praze by mohli vést poslanci zvolení v hlavním městě, vedle Nachera média zmiňovala také Barboru Rázga. Spekulace o postavení ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha do čela kandidátky Babiš dříve vyvracel.

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