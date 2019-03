Lídr SPD do eurovoleb David odešel z konference hnutí. Tahle zanikají partaje, řekl

Když lídr evropské kandidátky SPD Ivan David předčasně odcházel z šedé budovy kulturního sálu v Ládví v Praze, byl rozčilený tak, že si toho někteří členové hnutí Tomia Okamury všimli. Davidovi totiž vadilo, jak probíhá sobotní konference. Prohlásil, že "takhle končej partaje", dodal poznámku ve stylu "na to se můžu vykašlat" a následně raději odešel. Na jeho předem ohlášený proslov vůbec nedošlo.

SPD má v posledních týdnech problémy s členy, kteří mají spory s vedením hnutí. Po neshodách mezi ostravským poslancem Lubomírem Volným a Tomiem Okamurou SPD opustili také poslanci Marian Bojko a Ivana Nevludová. A víkendový incident z pražské konference ukazuje, že hnutí má potíže i v jiných částech Česka.

"Lídr kandidátky do EU Ivan David dnes (v sobotu pozn. red.) utekl z konference Prahy se slovy: Takhle zanikají partaje, na to seru," postěžoval si na Facebooku jeden ze zástupců pražské buňky hnutí Pavel Hornát.

"Tohle se mi nelíbilo. Není možné, abychom šli ve volbách za někým, kdo odchází z konference, aniž by si nás vyslechl," řekl Hornát Aktuálně.cz. Bývalý sociální demokrat a ministr zdravotnictví David se podle něj takto vyjádřil po odchodu z konference SPD na chodbě kulturního domu Ládví v pražských Kobylisích.

Kritických slov na adresu SPD podle něj pronesl více. "To, co jsem napsal, je pravda a bylo to po odhlášení z konference. Naše debata byla delší a peprnější, tohle je jen část hodná zaznamenání. Jsem zvědavý, jestli to zveřejní. Já jsem mu zveřejněním dopomohl k tomu, že to nyní může říci," prohlásil Hornát, který se obává, že ho vedení hnutí za zveřejnění příspěvku vyloučí.

Ivan David tvrdí, že Hornáta nezná a že neví, že by se s ním po odchodu z konference bavil. Nepopírá však, že v průběhu pražské schůze byl k SPD kritický. I když podle svých slov použil jiná a méně expresivní slova.

Nejsou naplněné demokratické standardy

"Je pravda, že jsem se vyjádřil, že takhle zanikají partaje, ale nevím, že bych to řekl nějakému Hornátovi. Pokud jde o druhou část citace, tak ta je nevěrohodná, protože takto nemluvím," prohlásil David.

Na otázku, zda použil jinou formulaci - například, že "na to kašle" - reagoval kladně. "Je možné, že jsem něco takového řekl, protože jsem odešel, když se mi nelíbilo, jakým způsobem je konference vedená. Nelíbilo se mi, že nejsou naplněné demokratické standardy vedení podobných konferencí," připustil David. Například ho zaskočilo, že se o procedurálních otázkách nehlasovalo hned, ale podle toho, jak chtěl předsedající. Odmítl však detailněji popisovat, co se v sobotu na akci SPD za zavřenými dveřmi dělo.

"Nevím, proč to pan Hornát někde publikuje, nerozumím tomu. Je to nekorektní," dodal David. Lídrem SPD do eurovoleb však zůstane.

Exministr David už napsal dopis předsedovi SPD Tomiu Okamurovi, kde mu svůj odchod z konference vysvětlil. V nejbližší době se s Okamurou a místopředsedou hnutí Radimem Fialou setká kvůli blížící se předvolební kampani.

Podle Davida se ještě jistě vrátí k sobotnímu incidentu. Davidův odchod totiž část členů SPD rozladil. Hornátův příspěvek si sdíleli a diskutovali o něm. "To je vnitřní záležitost hnutí a já to nebudu komentovat," odpověděl pražský poslanec Jiří Kobza na otázku, jak neshody mezi lídrem Davidem a kolegou z hnutí hodnotí. David měl v závěru konference vystoupit, ale odešel dřív, aniž by krajskému šéfovi SPD Vítězslavu Novákovi situaci vysvětlil.

"Pana Davida přidali do programu a v pátek odpoledne jsem se dozvěděl, že přijde s dalším projevem. A bylo to zbytečné, kdo si chtěl všechno vyslechnout do konce, zůstal do konce," řekl Novák, který během sobotních voleb obhájil křeslo regionálního šéfa hnutí SPD.

Je přesvědčený, že David odešel třeba proto, že už neměl čas. Schůze se totiž oproti původnímu plánu protáhla minimálně o hodinu. "Stačí jeden člověk, co má neustále připomínky a celé se to protáhlo o hodinu. Tou dobou, co odcházel, už bylo vše v klidu a odvolené a mohli jsme se věnovat diskusi či projevům," dodal Novák.