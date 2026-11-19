Vít Rakušan patří mezi nejtalentovanější politiky své generace. Obzvlášť mezi lidmi působí přesvědčivě. Jeho promluvy mají lehkost, gradaci i švih. Potvrdil to také ve středu v Brně, kam na jeho akci dorazil plný sál lidí. A nešlo ani zdaleka výhradně o jeho příznivce.
Přestože nás nejbližší volby čekají až napřesrok, Vít Rakušan se rozhodl ještě před Vánoci uspořádat malé turné čítající čtyři položky: Prahu, Plzeň, Brno a Olomouc. Zřejmě si tak testuje něco, co naplno rozvine v příštích třech letech.
Jeho cíl je jasný: vyhrát se Starosty příští volby a být nástupcem Andreje Babiše v pozici premiéra této země. A nášlapnuto k tomu má v danou chvíli slušně. Optimisty přesto varuje s tím, že velký kus práce má ještě pořád před sebou. Ostatně náskok hnutí ANO je ještě pořád velký.
„Nejsou volby a já jsem tady“
Navíc v politice nefungují zkratky. Mnozí sice vymýšlejí roztodivné chytristiky, nakonec ale vždycky uspěje ten, kdo si to odpracuje. Mezi lidmi, v terénu, den co den, každý měsíc, po celý rok, napříč celou zemí.
Jako Václav Klaus po rozpadu Občanského fóra začátkem 90. let minulého století, jako Miloš Zeman o několik let později se svým legendárním autobusem „Zemák“, anebo jako Andrej Babiš v posledních letech. A Rakušan to ví.
V jeden moment připomíná výrok maďarského premiéra Pétera Magyara, který se nechal slyšet, že základem jeho vítězství nad Viktorem Orbánem bylo, že jednomu milionu a dvěma stům tisícům lidí podal ruku.
„Jezdil nejen do velkých měst, ale také do malých vesnic, jezdil do hospod tam, kde do té doby Orbán vyhrával. A s těmi lidmi tam mluvil. A tohle je inspirativní – teď nejsou žádné volby. A já jsem tady. A nepřestanu,“ zdůrazňuje Rakušan.
Plán má tedy jasný: být až do voleb kontinuálně mezi lidmi. A nechat se mu musí, že jde o disciplínu, ve které si vyloženě libuje. Jeho promluvy působí lehce, mají gradaci a Rakušan je neobaluje balastem – umí jít přímo k věci.
A nebojí se ani témat, která nejsou populární – třeba když dojde otázku zvyšování daní. V Brně měl narváno, dorazilo hodně přes sto lidí, organizátoři museli přidávat několik desítek židlí.
Jako speciální host do jihomoravské metropole dorazil lídr slovenské opozice Michal Šimečka, což celému večeru dodalo jiný kontext. S Rakušanem jako by si předávali zkušenosti a porovnávali situace, kterým oba ve svých zemích čelí.
V Brně navíc studuje obrovské množství mladých lidí ze Slovenska, takže také Šimečka čelil několika mnohdy i dost kritickým otázkám svých krajanů. A jen tak mimochodem: v publiku byli lidé všech generací, dorazili studenti, podnikatelé i obyčejní zvědavci nebo provokatéři.
Postupný růst
Vidím to jako dneska: je rok 2017 a já jsem před volbami na kampani s Janem Farským – předchůdcem Víta Rakušana na pozici lídra Starostů a nezávislých. Dopoledne jsme tehdy strávili v Praze, pak jsme se přesunuli do jeho rodných Semil.
STAN v tom roce bojoval o holé politické přežití a já i teď slyším klidný hlas Farského, když mi říká, že ambicí jeho strany není nic uspěchat, že si na průlom počká, neboť je budována zdola. Dneska se ukazuje, že měl pravdu.
Jeho úspěchem tehdy bylo, že STAN obdržel něco málo přes pět procent hlasů, což pro něj znamenalo zisk šesti mandátů. Uplynulo takřka deset let a Rakušan je lídrem opozice s podporou okolo dvaceti procent voličů.
A zjevně těží i z toho, že se Babiš po loňských volbách rozhodl sestavit vládu s radikálními formacemi – což posouvá k politickému extrému i jeho samotného. ANO vyklízí politický střed a STAN roste.
Rakušan zmiňuje interní průzkumy, které si jeho strana nechala udělat a ze kterých vyšlo, že má potenciál oslovit dvacet procent lidí, kteří volili hnutí ANO. Podle něj jde o voliče, kteří o politice uvažují transakčně.
Babiše volili na základě slibů, které on sám teď ale neplní. A tudíž se poohlížejí jinde. „Těchto dvacet procent nechce být spojováno s extrémem, chtějí být v EU, jsou pro naše členství v NATO,“ má jasno předseda Starostů.
Další zajímavý moment: kromě jasné vize pro naší zemi, permanentní kampaně a ambice oslovit zklamané voliče hnutí ANO Rakušan chce mít plán několika opatření, která prosadí jeho vláda v prvních třech měsících po volbách.
Zřejmě tuší, že další šance pak už nemusí přijít a že je naprosto zásadní mít po případných vyhraných volbách plán několika jasných priorit a ty ihned schválit. Nerozkoukávat se, nežádat tradičních sto dnů hájení, ale naopak: působit energicky a odhodlaně.
Rakušan si je v neposlední řadě vědom, že o volebním výsledku do velké míry rozhodují ekonomická témata. A v souvislosti s již zmíněnou ambicí oslovit i zklamané voliče Babiše zmiňuje hodnotový pragmatismus, který spočívá v tom, že jim nabídne praktický ekonomický program.
Dvě nohy
Za výhodu Starostů v této souvislosti označuje, že v jejich řadách nejsou výhradně liberálové. „Pokud máme jednu vesnickou nohu a jsme schopni oslovovat lidi, kteří tam žijí a jsou konzervativnější, a potom máme druhou nohu, která je městská a liberální, a ty nohy dokážou jít dobře vedle sebe a nezakopávat o sebe, tak je to naše přidaná hodnota.“
Podle něj je to právě tento prvek, kvůli kterému STAN dokáže ze všech opozičních stran nejlépe a skrze důraz na praktická řešení cílit i na váhavé voliče Andreje Babiše.
A teprve se ukáže – míní Rakušan – v jakém formátu půjde opozice do příštích voleb. V tomto se její lídři mohou inspirovat právě na Slovensku. Což Šimečka doložil tím, že jeho Progresivné Slovensko nyní – deset měsíců před volbami – spojuje síly s uskupením Demokrati.
„Teď musíme představit vizi, program, se kterým půjdeme do voleb,“ má jasno předseda Starostů. Nechce prý pouze někoho porazit, jeho cílem je dát Česku novou kvalitu. „Nějaká forma spojování a koalic bude nutná. Ale až v pravou chvílí,“ dodává.
Rakušanovo předvánoční turné je rámováno jako sonda mezi voliče, jejíž ambicí je zjistit, co Starostové dělají špatně a co mají změnit. Nese název „Opozice jinak“ a z její dramaturgie je patrné, o co jeho tým poradců usiluje. Představit ho jako ideově ukotveného, ale prakticky uvažujícího lídra opozice, který se zajímá o to, co trápí obyčejné lidi.
Zatím nevíme, jak v tom bude úspěšný, v danou chvíli je ale zřejmé, že je tady docela dost lidí, kteří mu to věří. Patrné je to nejen ze sociologických šetření, ale i z akcí, jakou byla ta v Brně.
Rakušan je mezi lidmi ve svém živlu, působí svěže, je autentický. A pokud se nedopustí nějaké zásadní chyby, lze si vcelku realisticky představit, že to bude skutečně nakonec on, kdo nahradí Babiše v čele vlády.
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