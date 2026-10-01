Šéf lidovců: Taktika s Babišem už nefunguje. Vyslovení nedůvěry vládě byl náš nápad

Pavel Štrunc a Radek Bartoníček se poprvé posadili vedle sebe jako moderátoři. Společně se snažili dostat co nejvíce ze svého hosta - předsedy KDU-ČSL a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Začali jeho "nejhorším" předvolebním songem.
Označovat soupeře za podvodníky už na voliče přestává fungovat, míní předseda KDU-ČSL Jan Grolich. Lidovci podle něj chtějí místo tématu „Antibabiš“ mluvit i jazykem lidí, kteří současnou vládu volili, ale jsou z jejího počínání zklamaní. V rozhovoru pro Spotlight serveru Aktuálně.cz popsal zákulisí opozičního návrhu na vyslovení nedůvěry vládě i budoucnost spolupráce nevládních stran.
KDU-ČSL podle Grolicha při přípravě komunikace zjišťuje, na jaká sdělení lidé reagují a která naopak odmítají. Výsledek je podle něj poměrně jednoznačný.
„Abychom říkali: To jsou podvodníci, lžou, zbankrotuje celá země. To už jsou z toho lidi otrávení,“ popsal.
Podobně podle něj nezabírá ani opakované upozorňování na jednotlivé kauzy vládních politiků.
„Turek má kauzy, Macinka má kauzy – ti lidi už jsou tím unavení. Nefunguje to,“ řekl. Lidovci proto chtějí svou kritiku stavět hlavně na problému zadlužování a na pocitu části voličů současné vlády, který shrnuli do sloganu „Tohle jsme přece nechtěli“.
Grolich tvrdí, že právě výhrady k hospodaření Babišova kabinetu zaznívají i od lidí, kteří strany vládní koalice volili.
Grolich zároveň popsal, jak se zrodil opoziční návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Podle něj to byli právě lidovci, kdo se rozhodl udělat první krok. Původní plán opozice byl zdrženlivější – mimořádná schůze se měla spojit především s případným návrhem na změny financování veřejnoprávních médií. Lidovci se ale nakonec rozhodli nečekat.
Šéf KDU-ČSL následně ostatním opozičním lídrům svůj postup oznámil přes WhatsApp. Jejich první reakce byly podle něj „velmi zdrženlivé“ a zaznívalo, že takový krok měl být lépe koordinovaný. Nakonec se však ostatní připojili.
Předseda lidovců připustil i širší problém dnešní opozice – jednotlivé strany jsou podle něj pro voliče obtížně rozeznatelné. „Mezi těmi stranami dneska není rozdíl. Jsou všichni takhle napláclí kolem toho středu,“ řekl. KDU-ČSL se chce podle Grolicha profilovat především větším důrazem na ekonomická témata a vlastní hospodářskou strategii.
O případných předvolebních koalicích se podle něj bude muset rozhodnout nejpozději na konci roku 2028. Stejný termín považuje za důležitý i pro hodnocení svého působení v čele strany.
Tehdy už podle něj bude zřejmé, zda se lidovci dokázali od současných preferencí kolem tří až tří a půl procenta odrazit výš. Pokud ne, bude to podle jeho slov znamenat, že vedení poslední dva roky postupovalo špatně.
Odlehčenější část rozhovoru obstaral předvolební song lidovců, který Grolich sám s nadsázkou označil za „šílený“. Přestože klip na sociálních sítích působí jako nákladná produkce, předseda KDU-ČSL tvrdí opak.
Natáčení podle něj zabralo zhruba den a půl, část vznikla v Praze a část v Brně a výsledkem byly celkem tři klipy. „Ve finále to vlastně drahé nebylo,“ uvedl.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:00:50–00:08:05 – Jak vznikl lidovecký předvolební song a kolik jeho výroba stála? Proč se zatím nový marketing KDU-ČSL výrazněji neprojevil ve volebních preferencích?
00:11:25–00:21:25 – Jakou vizi pro Česko chce Grolich nabídnout a v čem se má lišit od Andreje Babiše? Kde by lidovci škrtali ve státním rozpočtu a na čem má stát jejich hospodářská strategie?
00:21:25–00:29:47 – Proč podle Grolicha dnešní opoziční strany splývají a v čem se má KDU-ČSL odlišit? Rozhodne rok 2028 o jeho budoucnosti v čele strany i o případné nové opoziční koalici?
00:35:46–00:39:31 – Kdo skutečně přišel s návrhem vyvolat hlasování o nedůvěře Babišově vládě? Proč ostatní opoziční lídři podle Grolicha nejprve reagovali zdrženlivě a proč lidovci nechtěli čekat?
00:40:05–00:47:55 – Proč podle průzkumů lidovců přestávají fungovat ostré útoky na Babiše a připomínání kauz Turka či Macinky? Co naopak podle Grolicha na nespokojené voliče funguje a jak KDU-ČSL svou komunikaci testuje?