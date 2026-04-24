Lidovci začali „luxovat“ vedení strany. Na Babiše zkusí nasadit nováčka z Moravy

Ostrava není zrovna město, které by bylo lidovcům zaslíbené. Přesto, nebo možná právě proto, tady běží od pátečního rána jejich přelomový sjezd, během nějž téměř kompletně „převolí“ své vedení. Už dopředu si naplánovali, že během odpoledne vymění předsedu Marka Výborného za hejtmana Jana Grolicha a zároveň s ním nasadí do čela několik nových mladších tváří. Aktuálně.cz vše sleduje z místa.
Že členové a členky KDU-ČSL rádi a často dobře zpívají, vědí účastníci lidoveckých akcí už mnoho let. A potvrdilo se to i při zahájení jejich sjezdu v Ostravě, kdy se někteří straníci spontánně přidali ke zpěvačce, které zpívala státní hymnu - to se na sjezdech jiných stran nestává.
Tradice lidovců se příliš nemění, a to ani ty sjezdové, byť jednu změnu oproti minulému kongresu udělali. Když loni vítali delegáty panákem slivovice, vyvolalo to u některých komentátorů i části veřejnosti pohoršené reakce. Letos tak delegáty sice opět čekalo vstřícné přivítání, tentokrát ale obnášelo místo alkoholu štramberské uši.
Ostrava sice není zrovna město, které by bylo lidovcům zaslíbené, ale řada delegátů se na sjezd přesto těšila. Už dlouho si totiž přejí ve straně „svěží vítr“ a jsou si vědomi, že je čeká přelomový sjezd, během něhož téměř celé své vedení vymění. Už dopředu si naplánovali dopolední rošádu předsedy a exministra zemědělství Marka Výborného za hejtmana jihomoravského kraje Jana Grolicha. Zároveň nasadí do čela několik nových, mladších tváří.
„Taky jsme měli šuhaje z Brna“
Na plánovanou volbu Grolicha narážel v žertu také předseda ODS Martin Kupka, který vystoupil jako host mezi prvními řečníky. „Zaslechl jsem, že pro svoji budoucnost hledáte šuhaje z Brna. Chtěl jsem vám říct: Měli jsme ho také a bylo to dobré,“ zavtipkoval Kupka a rozesmál některé přítomné. Jiným došlo až později, že myslel bývalého lídra a premiéra Petra Fialu, který pochází z Brna stejně jako Grolich, byť ten bydlí na vesnici kousek od tohoto velkoměsta.
„Šuhaj z Brna“ se ale zatím ke slovu nedostal. Lidovci totiž mají ve zvyku volit předsedu až v odpoledních hodinách a místopředsedy někdy až v noci - to když někdo z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů.
Nic takového ovšem nikdo na nynějším ostravském sjezdu neočekává, všechny změny jsou dopředu naplánovány, stejně jako výměna předsedů. Marek Výborný už v lednu oznámil, že nebude obhajovat post předsedy a ve stejný den na něj navázal právě Grolich sdělením, že kandidovat na lidoveckého lídra bude on.
Po devítiletém vedení KDU-ČSL Pavlem Bělobrádkem, který se ujal strany v roce 2010 a přivedl ji opět do Poslanecké sněmovny, to lidovci následně zkusili s Marianem Jurečkou a Markem Výborným. Jurečka sice v koalici Spolu s ODS Petra Fialy a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové dostal lidovce v roce 2021 do vlády, ovšem preference strany jsou stále bídné - pohybují se vesměs kolem tří procent, takže bez spolupráce s jiným politickým subjektem jim hrozí faktické vygumování z české politické mapy.
Straníci nicméně už delší dobu vzhlížejí k jednačtyřicetiletému Janu Grolichovi, který působí dojmem, že zná recept na úspěch. V roce 2010 kandidoval do zastupitelstva menší obce Velatice a byl opakovaně zvolený jejich starostou. V roce 2020 kandidoval na hejtmana jihomoravského kraje v koalici s ODS a TOP 09 - a vyhrál. A to samé zopakoval o čtyři roky později.
„Grolich na premiéra!“
Grolicha mohutně podpořil bývalý předseda Senátu a lidovecký exsenátor i expremiér Petr Pithart, jehož projev přečetl Bělobrádek. „Řeknu to rovnou: Přijeli jste zvolit příštího premiéra Čech, Moravy a Slezska,“ vzkázal nepřítomný Pithart, na jehož slova reagovali delegáti silným potleskem.
Pithart, který si zároveň povzdechl, že půl roku po volbách není po opozici slechu ani dechu, popsal Grolicha jako někoho, kdo se dokáže ušklíbnout nad pokrytectvím a efektními slovními výkopy. „Věřím, že se nezapleteš do tohoto zmateného pokřikování a ubohého nálepkování, kterému se navyklo říkat kulturní války,“ vzkázal Pithart.
Dopoledne se už fakticky rozloučil s vedením strany Marek Výborný, který mimo jiné varoval před spoluprací s Andrejem Babišem. „Zapomeňme na jakékoliv koketování s Andrejem Babišem. Nikoho tím nezachráníme a sami sebe pohřbíme,“ apeloval na kolegy.
„Ani případný odchod Motoristů a SPD z vlády by neznamenal, že s ním nebudou dál hlasovat. Je zcela naivní si myslet, že bychom toho hodně uhráli a něčemu zabránili. Byli bychom za kašpary,“ varoval Výborný, který stojí za Grolichem. Upozornil ale spolustraníky, aby ho nevnímali jako mesiáše, protože by mu tak naložili břímě, které by podle Výborného nedokázal unést.
Strategie stand-up komika
Lidovci tak napjatě očekávají, jakou strategii pro získání voličů Grolich zvolí. Jeho velkou výhodou byla od mládí schopnost získávat si své okolí vstřícností a komunikativností, což si vyzkoušel jako fanoušek a aktivní člen amatérského divadelního souboru a také jako stand-up komik. Coby vystudovaný právník, když absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Praze, navíc nabyl dobré průpravy pro znalost zákonů a legislativního procesu.
Brzy ho tak zlákala politika, nejdříve ta komunální, následně krajská a teď se uvidí, jak zvládne či nezvládne náročný přechod do nejvyšších pater. Aby k ní měl co nejblíž, kandiduje letos na podzim i na senátora a tvrdí, že prý bude vše zvládat - vedení KDU-ČSL, jihomoravského kraje i případné senátorství.
„Mluvil jsem se senátory a vím, že by to šlo,“ tvrdí Grolich, pro kterého budou první velkou zkouškou nejen letošní senátní volby, ale hlavně ty krajské v příštím roce. To už by se mělo ukázat, jestli recept na získání voličů nachází a také, ke kterým stranám bude mít nejblíže. Zatím je to ODS, s jejíž podporou se stal hejtmanem, jenže ta se nyní pod vedením Martina Kupky snaží hrát hlavně na sebe - sama totiž chce získat podstatně více voličů než má. A podobně mluví i Grolich v případě KDU-ČSL.
Konec „strany pozměňovacích návrhů“
„Jako lidovci musíme přestat být stranou pozměňovacích návrhů, ale musíme mít reálnou ekonomickou kompetenci a musíme přestat přemýšlet nad tím, jak překonat pět procent a jak se na někoho nalepit,“ prohlašuje Grolich. Podle něj strana musí nejdříve získat podstatně více voličů, aby se mohla svobodně rozhodovat, jestli ve volbách bude s někým kandidovat a kdo to bude.
Mimochodem, zmiňovaná slova řekl Grolich těsně přes sjezdem ve vlastní televizi s názvem Hejtman TV, kde často promlouvá k lidem z kanálu na YouTube a na sociálních sítích. Jeho schopnost pracovat s moderními nástroji a natáčet se svými spolupracovníky chytlavá videa výrazně posiluje víru lidovců v úspěch strany pod Grolichovým vedením.
Lidovci začali ve vedení „luxovat“
Současné lidovecké dění by se dalo označit za „luxování“, což lze s trochou nadsázky spojit i se jménem jejich legendárního předsedy Josefa Luxe, který vedl KDU-ČSL v letech 1990 až 1998 a je dodnes považovaný za největší osobnost novodobých dějin strany. Od roku 1999, kdy předčasně zemřel na leukémii, lidovci vyhlížejí podobnou osobnost, která by straně vrátila vliv jako za Luxe.
Přestože z rozhovorů s delegáty sjezdu je zřejmé, že mnozí podporují Grolicha a další kandidáty do vedení, existuje ve straně i větev, která sice podporuje výrazné změny, ale jiné než Grolichovo vedení. Tato skupinka dlouhodobě volá po tom, aby se například lidovci tolik neopírali do Andreje Babiše a hnutí ANO, aby dělali více národoveckou politiku a nepouštěli se do sociálních reforem, jako to dělal jejich ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Jak velká, nebo malá tato frakce je, ukáže další průběh sjezdu. Nejvýraznějším představitelem tohoto proudu je patrně senátor Jiří Čunek, který tradičně vystupuje na sjezdech s ostrými projevy. Grolich se ale netají jeho kritikou, když na příklad pro web iDNES.cz prohlásil, že si Čunek říká o vyhazov.
Jestli se na sjezdu utkají tváří v tvář, není zatím jasné, Čunek se nicméně už v minulosti ucházel o vedení strany, i když to před sjezdem neavizoval. Neudělal to ani letos, ale stále má k tomu ještě prostor přímo na sjezdu. Grolich se na rozdíl od Čunka proti Babišovi vymezuje, byť připouští, že na některých jednotlivost s ním můžou lidovci spolupracovat.
„Pokud se opozice nepostaví na nohy, tak tady budou pořád vyhrávat populisti, one man show hnutí a budou uzavírat koalice třeba i s extrémisty,“ varoval před sjezdem, čímž dal zřetelně najevo, že s Babišem ani dalšími vládní politiky a stranami se „paktovat“ nemíní.
