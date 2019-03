Lidovci volí posledního místopředsedu. Jurečka se radil s manželkou a je opět ve hře

Marian Jurečka prožívá velké dilema - jít do vedení strany, jehož nový předseda Marek Výborný mě kritizoval? | Foto: Economia

V Brně pokračuje lidovecký sjezd, na kterém delegáti dovolují nové vedení strany. Jedno místo po pátku zůstává neobsazené. Delegáti posledního místopředsedu volili marně až téměř do páteční půlnoci. Nakonec se rozhodli volbu odložit na sobotní ráno, kdy pokračují v deset hodin. Hlavním adeptem je Marian Jurečka, s kterým původně už počítal málokdo.

Lidovečtí politici vepsali z pátku na sobotu do své stoleté historie, kterou slaví právě tento víkend, jeden zcela nový příběh. Bývalý první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka odmítl jít znovu do vedení strany. Po opakované neúspěšné volbě posledního místopředsedy, ale kývl na to, že se poradí v noci s manželkou o tom, jestli bude o tento post usilovat.

Příčiny všech lidoveckých nesnází, emocí a nakonec i úsměvů začaly už v pátek večer. Lidovci už měli zvoleného nového předsedu, novou první místopředsedkyni, dva nové řadové místopředsedy a třetího zkušeného Jana Bartoška. Ale chyběl jim pátý místopředseda. O toto místo se doslova přetahovali dva adepti - poslanec Jiří Mihola a senátorka Jitka Seitlová.

Já bych toho čtvrtého místopředsedu potřeboval. Vydržme i po 22. hodině... Nový předseda KDU-ČSL Marek Výborný naléhá na delegáty... pic.twitter.com/nbYJOJHP9S — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 29, 2019

I když si delegáti zjevně nedokázali nikho z nich vybrat, nový předseda Výborný chtěl mít kompletní vedení ještě v pátek večer. "Od rozpracované práce se neodchází. Dovolil bych si vás velmi poprosit, zda bychom tady mohli setrvat i po dvaadvacáté hodině, protože nemáme dovolené předsednictvo, které jsem si dovolil už na dnes svolat. Já bych potřeboval toho čtvrtého místopředsedu," naléhal na delegáty před ohlášením výsledků třetího kola volby posledního místopředsedy.

"Bude-li ten výsledek příznivý, bude to skvělé, a pokud nebude, tak budeme pokračovat dál tak, aby dnes bylo předsednictvo kompletní. Moc vám děkuji," sdělil Výborný. Jenže výsledek příznivý nebyl.

"Poslední místopředseda nebyl zvolen, ani jeden z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů," oznámil předseda volební komise. Oznamoval to poprvé, podruhé, potřetí. "Opět nikdo nebyl zvolen," sdělil stovkám delegátů kolem desáté večer. V té chvíli už i zkušení lidovečtí matadoři viděli, že situace je vážná a začali se snažit hledat východisko z této situace.

Poslední video ze sjezdu, na kterém jsem zachytil situaci, kterou jsem nikdy nikde na sjezdu nezažil. Šlo by ji nazvat: musím se zeptat manželky :) Jinými slovy, lidovci jen velmi obtížně hledali před půlnoci kandidáta na posledního místopředsedu. Vše ale proběhlo s úsměvem pic.twitter.com/QYtPYe06s8 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 29, 2019

Nikdo z obou kandidátů nechtěl odstoupit, oba věřili, že by přece jen mohli většinu delegátů získat. "Musíte jít za těmi, kteří mě delegovali, jestliže mě někdo nominoval, tak já nebude z voleb odstupovat," vysvětloval Jiří Mihola, který měl sice v počtu hlasů převahu, ale stále to nebyla polovina. Mihola získal nominaci od jižní Moravy, která měla na sjezdu zdaleka nejvíc delegátů.

Lidé se jména nových místopředsedů naučí, říká Výborný

Největší vzrušení však zavládlo v okamžiku, kdy předseda volební komise oznámil, že vzhledem k nevůli delegátů zvolit Miholu nebo Seitlovou, bude nezbytné navrhnout nového kandidáta. "Máte pět minut na odevzdání nominací," pronesl. Předseda Výborný i další delegáti začali pobíhat a debatovat o tom, kdo by to měl být. Objevilo se jméno - Marian Jurečka.

S Jurečkou přitom většina delegátů už nepočítala. Poté, co prohrál s Výborným souboj o předsedu strany, oznámil, že na místopředsedy kandidovat už nehodlá. Důvodem přitom bylo i to, že jej rozčílila kritika Výborného v kandidátském projevu na předsedu. Jurečkovi vyčetl některé věci z doby, kdy byl ministrem zemědlěství. "Nemá pravdu. Nechci, aby tady někdo šířil fake news," řekl na adresu Výborného.

Zvrat na sjezdu KDU-ČSL! Marian Jurečka možná nakonec bude přece jen kandidovat na místopředsedu strany! Tady podrobnosti, noční video s M. Jurečkou od redakce @Aktualnecz a @Hospodarky pic.twitter.com/9XKWjzYZM7 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 29, 2019

Několik hodin po této rozepři byl už klidnější, a když viděl, že poslední místopředseda se hledá velmi těžce, připustil kandidaturu. "Ale nechejme to na ráno, přes noc se poradím s manželkou," sdělil. Když v sobotu ráno přišel na sjezd, už měl poradu za sebou. Své rozhodnutí chce ale oznámit až delegátům v deset hodin, kdy sjezd pokračuje.

Lidovci tak budou mít kompletní vedení, které doznalo oproti původnímu vedení velkých změn. Marek Výborný prožívá první dny v čele strany. Senátorka Šárka Jelínková má stejnou premiéru jako jeho první místiopředssedkyně. Noví jsou i dva místopředsedové, kteří se pohybují v komunální politice. Bohuslav Niemiec je náměstek havířovského primátora, Štěpán Matek je náměstek jabloneckého primátora.

"Já jsem s volbou vedení velmi spokojený a těším se na práci. Dva noví místopředsedové jsou budoucí lídři, pevně věřím, že lidé se brzy jejich jména naučí," řekl Aktuálně.cz v sobotu předseda Výborný.