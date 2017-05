Lidovci rozhodnou o spolupráci se Starosty. Podle průzkumů balancují na kritické hranici 10 procent

před 1 hodinou

KDU-ČSL už v sobotu rozhodne, jestli strana vstoupí do předvolební koalice se Starosty a nezávislými. Post předsedy bude chtít udržet Pavel Bělobrádek, který zatím nemá žádného vyzyvatele. Podle informací Aktuálně.cz chystají lidovci se Starosty změny například v přerozdělování sociálních dávek, v podpoře firem, které zisky nechávají v Česku nebo ve školství, kde chce více přiblížit spolupráci škol a firem. Než ale začne koalice svůj program prosazovat, potřebuje v podzimních volbách získat minimálně 10 procent hlasů, aby se její kandidáti vůbec dostali do Poslanecké sněmovny.

Praha - Víkendový sjezd vládní KDU-ČSL rozhodne o tom, zda strana vstoupí do předvolební koalice se Starosty a nezávislými a jestli v jejím čele zůstane dosavadní předseda Pavel Bělobrádek. Kromě toho by měl sjezd naznačit, s jakým programem budoucí koalice půjde do voleb.

Podle informací Aktuálně.cz chystá koalice změny například v přerozdělování sociálních dávek, v podpoře firem, které zisky nechávají v Česku, nebo ve školství, kde chce více přiblížit spolupráci škol a firem. Detaily ale lídři koalice tají, protože je chtějí představovat postupně.

"Pokud jde o ekonomická témata, určitě chceme jako koalice KDU-ČSL a STAN daňové zvýhodnění firem, které budou zvyšovat platy a nebudou vyvádět zisky do zahraničí," sdělil jeden z lídrů koalice, předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík.

Motivovat firmy investovat do lidí

Podle něj vyvádění zisků za hranice patří k základním ekonomickým problémů současnosti. "Zhruba 400 miliard korun odteče z České republiky a není tady investováno, což brání růstu ekonomiky. Budeme firmy motivovat k tomu, aby zisky vložily do lidí a investic v Česku," avizoval Gazdík s tím, že podrobnosti koalice oznámí na své červnové konferenci.

Pokud jde o školství, považují zástupci koalice za nejdůležitější, aby se Česko nestalo montovnou. "Chceme školství změnit tak, abychom naučili lidi učit se novým věcem. Už to nesmí být tak, že když se něco vyučíte, tak to bude to jediné, co budete celý život dělat," řekl Gazdík, který kromě postu poslance zastává místo radního pro školství Zlínského kraje.

Právě tam se snaží, aby například firmy měly úzké vztahy s rodinami žáků, kteří navštěvují střední školy. "Chceme výrazně působit na rodiče, aby uzavírali smlouvy s firmami o tom, že jejich dítě se za finanční či materiální podpory firmy vyučí a určité roky v ní bude pracovat," podotýká.

U sociálních dávek nová koalice plánuje větší zapojení obcí. "Obce mají o lidech mnohem větší přehled. Čím bude rozdělování dávek k občanům blíže, tím lépe. Je to řešení, abychom nevydávali zbytečné miliardy do černých děr," míní předseda STAN, který chce s koalicí napomoci tomu, že obce budou ještě více vnímané jako prodloužená ruka rodin, kam se budou moci jít lidé poradit například v nesnázích.

Koalice se pohybuje na hranici 10 procent

Než ale začne koalice svůj program prosazovat, potřebuje v podzimních volbách získat minimálně 10 procent hlasů, aby se její kandidáti vůbec dostali do Poslanecké sněmovny. Předvolební průzkumy zatím naznačují, že se koalice pohybuje kolem této hranice, což některé členy KDU-ČSL znervózňuje.

V květnovém volebním modelu jim agentura CVVM přisoudila celkem 10,5 procenta hlasů, Median jim naměřil 9,5 procenta. V případě neúspěchu by totiž tato tradiční strana ze sněmovny zmizela, což už zažila po volbách v roce 2010. Následovalo těžké období, během něhož se museli lidovci mimo jiné hodně uskrovnit.

Politický pád přivedl do čela nynější tandem Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka, kteří v sobotu své postavení v čele strany obhajují. Zda se to oběma politikům podaří a zda lidovci kývnou na koalici, by mělo být jasné během sobotního odpoledne.