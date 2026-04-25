Přeskočit na obsah
Benative
25. 4. Marek
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Lidovci podpořili Pavla a chtějí euro, odmítají tlak na veřejnoprávní média

ČTK

Lidovci na závěr dvoudenního sjezdu v Ostravě vyjádřili v sobotu podporu prezidentu Petru Pavlovi. Dohodli se také na tom, že se nové vedení strany bude zasazovat o přijetí eura. Delegáti sjezdu zároveň odsoudili snahu vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu, podle nich to omezí jejich nezávislost. Sjezd KDU-ČSL krátce po 12:30 ukončil Svatováclavský chorál.

Nově zvolený předseda lidovců Jan Grolich (uprostřed) ještě v závěru sjezdu vyzval v sobotu delegáty, aby veřejnost informovali o novém vedení strany. Na snímku zleva jsou člen předsednictva Václav Pláteník, 1. místopředseda Benjamin Činčila, členka předsednictva Monika Brzesková, předseda KDU-ČSL Jan Grolich, členka předsednictva Libuše Hubáčková a člen předsednictva František Talíř; Ostrava, 24. dubna 2026. Foto: CTK
Reklama

Nově zvolený předseda lidovců Jan Grolich ještě v závěru sjezdu vyzval delegáty, aby veřejnost informovali o novém vedení strany. Důležité je podle něj mluvit také o energii, kterou chce KDU-ČSL věnovat. Strana se ale musí věnovat také přípravám na blížící se volby, řekl.

„Musíme rozběhnout přípravu senátních a komunálních voleb, musíme doručit skvělý výsledek, budeme pracovat na hospodářské strategii,“ shrnul úkoly pro nejbližší měsíce s tím, že důležité věci zazněly na sjezdu i v pátek. Poznamenal, že jde o první sjezd, který končí dřív, než bylo naplánováno. Právě na nutnost omezit a zefektivnit schůzování Grolich několikrát upozorňoval i na sjezdu.

Související

Dopoledne věnovali delegáti místy vypjaté diskusi o změně stanov, kterou připravilo končící vedení ve spolupráci s novým. Nakonec odhlasovali 191 hlasy proti 20 zánik takzvané celostátní konference, ta byla dosud nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Měla všeobecnou působnost a odpovědnost. Scházela se podle potřeby nejméně dvakrát do roka a byla tvořena celostátním výborem strany, zástupci krajských organizací volenými na krajských konferencích a schválenými sjezdem, všemi poslanci, senátory a europoslanci.

Kritikům záměru slíbil expředseda Marek Výborný, že podobně se budou moct lidovci scházet na celostátních shromážděních, jejich roli ale stanovy nepopisují. Změnou prošla i pravidla pro obsazování celostátního výboru strany, tedy širšího vedení KDU-ČSL. Delegáti rozhodli i o posílení pravomocí předsednictva při výběru lídrů kandidátek. Krajské organizace pak mohou měnit územní uspořádání okresních a oblastních organizací.

Reklama
Reklama

Změny ve stranické struktuře vysvětlují jejich autoři snahou o větší flexibilitu a potřebou snížit prostor pro schůzování ve prospěch času, který funkcionáři plánují věnovat práci s veřejností. Stanovy doplnily také formulace o prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže ve stranickém životě a hodnotovém založení zahraniční politiky KDU-ČSL. Úprava stanov podle nově zvoleného předsedy ukázala, že strana je schopna provádět změny.

Související

Nové vedení si lidovci zvolili v pátek. Grolichovým statutárním zástupcem se stal poslanec Benjamin Činčila. Čtyřmi řadovými místopředsedy KDU-ČSL byli zvoleni poslanec František Talíř, uspěli také dosavadní místopředsedové a poslanci Monika Brzesková a Václav Pláteník. Čtveřici místopředsedů doplnila Libuše Hubáčková z Plzeňského kraje. Delegáti vybírali z pěti nominovaných. Do nejužšího vedení strany se nedostal Jakub Formánek z Karlovarského kraje. Nové vedení slibuje změny a snahu ukázat KDU-ČSL v novém světle.

Mohlo by vás také zajímat: Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně

Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně | Video: Radek Bartoníček
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Napětí vrcholí: zimní hry Milano–Cortina 2026 klepou na dveře

Lyžování v poušti se ruší. Středisko se stalo další obětí války proti Íránu

V Perském zálivu se nakonec pod širým nebem lyžovat nebude. Saúdská Arábie sice stavěla první venkovní lyžařské středisko v oblasti, ale plány v březnu přerušila. Ambiciózní projekt by zemi přišel na 38 miliard dolarů (skoro 800 miliard korun) a jeho stavba byla pravděpodobně přerušena kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu a následné krizi na Blízkém východě.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama