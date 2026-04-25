Lidovci podpořili Pavla a chtějí euro, odmítají tlak na veřejnoprávní média

Lidovci na závěr dvoudenního sjezdu v Ostravě vyjádřili v sobotu podporu prezidentu Petru Pavlovi. Dohodli se také na tom, že se nové vedení strany bude zasazovat o přijetí eura. Delegáti sjezdu zároveň odsoudili snahu vlády financovat Českou televizi a Český rozhlas ze státního rozpočtu, podle nich to omezí jejich nezávislost. Sjezd KDU-ČSL krátce po 12:30 ukončil Svatováclavský chorál.
Nově zvolený předseda lidovců Jan Grolich ještě v závěru sjezdu vyzval delegáty, aby veřejnost informovali o novém vedení strany. Důležité je podle něj mluvit také o energii, kterou chce KDU-ČSL věnovat. Strana se ale musí věnovat také přípravám na blížící se volby, řekl.
„Musíme rozběhnout přípravu senátních a komunálních voleb, musíme doručit skvělý výsledek, budeme pracovat na hospodářské strategii,“ shrnul úkoly pro nejbližší měsíce s tím, že důležité věci zazněly na sjezdu i v pátek. Poznamenal, že jde o první sjezd, který končí dřív, než bylo naplánováno. Právě na nutnost omezit a zefektivnit schůzování Grolich několikrát upozorňoval i na sjezdu.
Dopoledne věnovali delegáti místy vypjaté diskusi o změně stanov, kterou připravilo končící vedení ve spolupráci s novým. Nakonec odhlasovali 191 hlasy proti 20 zánik takzvané celostátní konference, ta byla dosud nejvyšším orgánem strany mezi sjezdy. Měla všeobecnou působnost a odpovědnost. Scházela se podle potřeby nejméně dvakrát do roka a byla tvořena celostátním výborem strany, zástupci krajských organizací volenými na krajských konferencích a schválenými sjezdem, všemi poslanci, senátory a europoslanci.
Kritikům záměru slíbil expředseda Marek Výborný, že podobně se budou moct lidovci scházet na celostátních shromážděních, jejich roli ale stanovy nepopisují. Změnou prošla i pravidla pro obsazování celostátního výboru strany, tedy širšího vedení KDU-ČSL. Delegáti rozhodli i o posílení pravomocí předsednictva při výběru lídrů kandidátek. Krajské organizace pak mohou měnit územní uspořádání okresních a oblastních organizací.
Změny ve stranické struktuře vysvětlují jejich autoři snahou o větší flexibilitu a potřebou snížit prostor pro schůzování ve prospěch času, který funkcionáři plánují věnovat práci s veřejností. Stanovy doplnily také formulace o prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže ve stranickém životě a hodnotovém založení zahraniční politiky KDU-ČSL. Úprava stanov podle nově zvoleného předsedy ukázala, že strana je schopna provádět změny.
Nové vedení si lidovci zvolili v pátek. Grolichovým statutárním zástupcem se stal poslanec Benjamin Činčila. Čtyřmi řadovými místopředsedy KDU-ČSL byli zvoleni poslanec František Talíř, uspěli také dosavadní místopředsedové a poslanci Monika Brzesková a Václav Pláteník. Čtveřici místopředsedů doplnila Libuše Hubáčková z Plzeňského kraje. Delegáti vybírali z pěti nominovaných. Do nejužšího vedení strany se nedostal Jakub Formánek z Karlovarského kraje. Nové vedení slibuje změny a snahu ukázat KDU-ČSL v novém světle.
Mohlo by vás také zajímat: Toto se v ODS ani jinde v opozici líbit nebude. Mladý lidovec řekl, co dělají špatně
Lyžování v poušti se ruší. Středisko se stalo další obětí války proti Íránu
V Perském zálivu se nakonec pod širým nebem lyžovat nebude. Saúdská Arábie sice stavěla první venkovní lyžařské středisko v oblasti, ale plány v březnu přerušila. Ambiciózní projekt by zemi přišel na 38 miliard dolarů (skoro 800 miliard korun) a jeho stavba byla pravděpodobně přerušena kvůli izraelsko-americké válce proti Íránu a následné krizi na Blízkém východě.
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
„Viděli jste, jak se mu smáli?“ Experti rozebírají zvrat v extraligovém finále
Krvavé šrámy v obličeji, výsměch soupeřů. A taky vzkaz do vlastní kabiny. Bojujeme! Kde byl začátek obratu nálady ve finále hokejové extraligy? Ve ztrátě pardubického vedení třetího duelu, nebo už v odvaze třineckého mladíka Petra Sikory. I o tom je nová epizoda podcastu Bago.
„Všem se omlouvám.“ Turek prý parazity nemyslel úředníky, ale aktivisty
Poslanec Filip Turek (za Motoristy) se v omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich dotkla jeho slova o parazitech. Turek tvrdí, že ve výroku, za který ho kritizovali mimo jiné premiér Andrej Babiš (ANO) a odbory, mluvil o aktivistech, ne o úřednících. Řekl to v sobotní debatě na televizi Nova.
Ukrajinské inovace nekončí. „Lovce dronů“ vybavili podstatným vylepšením
Levná a rychlá odpověď na ruské drony. Ukrajinci nově vypouštějí stíhací bezpilotní stroje přímo z letadel a ve vzduchu je navádějí na cíle. Podle prvních testů může jít o účinný způsob, jak zvládat stále intenzivnější útoky napříč zemí.