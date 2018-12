Lidovci chtějí ve sněmovně jednat o situaci na D1, podpoří je opozice i ČSSD

Lidovci chtějí projednat situaci na dálnici D1 ve sněmovně, zařazení bodu podpoří i vládní ČSSD a opoziční TOP 09, Starostové a SPD. KDU-ČSL chce vyzvat vládu, aby zajistila minimalizaci rizik na opravovaném úseku dálnice na Vysočině, kde v uplynulých dnech vznikaly dlouhé zácpy. Vzhledem k plánovaným dalším opravám D1 také lidovci navrhují vyjmout příští rok tuto dálnici ze zpoplatnění pro osobní auta.

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka leží zodpovědnost za dopravní komplikace na D1 na ministerstvu dopravy a na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), protože v zimním období umožnily zúžení dálnice v úseku, kde pravidelně kvůli sněžení vznikají komplikace. Zúžení bylo podle něj tak výrazné, že neumožnilo zimní údržbu. "Spoléhat se na to, že v době zimního období nebude chumelit, je naprosto nezodpovědné," řekl Bělobrádek.

Lidovci navrhují usnesení, ve kterém by sněmovna konstatovala selhání ministerstva dopravy a ŘSD při zajištění průjezdnosti D1 a vyzvala vládu k nápravě situace.

Do konce března by kabinet měl podle navrženého usnesení přijmout opatření, která by zabránila rizikovému chování řidičů kamionů, a do konce června připravit komplexní plán rekonstrukce páteřní sítě silnic, který by minimalizoval rizika dopravních kolapsů.

Projednání situace na D1 ve sněmovně podpoří i vládní ČSSD. "My považujeme tuto situaci, do které se doprava dostala, za alarmující. Apelujeme na ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO), aby skutečně začal řešit problémy, které jsou dlouhodobé," řekl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka. Podle něj by se ale o D1 mělo jednat teprve po schválení státního rozpočtu na příští rok.

TOP 09 podle šéfa sněmovního klubu Miroslava Kalouska podpoří debatu poslanců na plénu. Je podle něj neúnosné, aby čeští řidiči stáli na dálnici víc než deset hodin. Standardy by podle něj měly platit i v České republice. Jde podle něj o několikáté profesionální selhání ministerstva dopravy. Za současného personálního vedení ministerstva podle něj TOP 09 nevěří tomu, že úřad dokáže situaci vyřešit. "Vždy jsme slyšeli jen sliby," konstatoval.

Debatu podpoří také ODS. "Jsme svědky jenom špičky ledovce. Odpovědnost je zjevná, je na ministru dopravy a už dávno měla být vyvozena vládou nebo premiérem, který je za výkon pana ministra Ťoka zodpovědný," uvedl předseda ODS Petr Fiala s tím, že selhání komunikace mezi dvěma největšími městy je něco, co si žádná země nemůže dovolit.

O D1 bude chtít ve sněmovně diskutovat také hnutí SPD. "Znova se ukazuje, že jsou na ministerstvu dopravy po zavedení pana Ťoka velké problémy. Je to slabina vlády a doplácí na to občané české republiky," řekl v úterý předseda SPD Tomio Okamura.

Starostové a nezávislí podle poslankyně Věry Kovářové podpoří návrh, aby se v úterý o D1 ve sněmovně debatovalo. "Jestliže ministerstvo dopravy a ŘSD ví o této situaci od srpna, že budou problémy, tak nechápu, proč koná až v momentu, kdy dojde ke kolapsu," uvedla. Starostové se chtějí Ťoka ptát, jak mohl selhat stavební dozor a na další věci, které podle nich ŘSD není schopné zodpovědět.

Piráti na tiskové konferenci uvedli, že se s návrhy KDU-ČSL až na výjimky souhlasí. Podle poslance Ondřeje Polanského by ale události posledních dní na D1 neměly vést k personálním změnám na ministerstvu dopravy nebo ŘSD.

"Nemyslíme si, že tato událost je tou událostí, při které bychom měli volat po odvolání ministra dopravy. Myslíme si ale, že jak ministerstvo dopravy, tak ŘSD musí posílit kontrolní činnost, a to personálně i finančně. Z dlouhodobého hlediska je také potřeba dokončit úsek mezi Olomoucí a Pardubicemi," řekl Polanský.

Lidovci také navrhnou, aby vzhledem k pokračujícím opravám D1 byla tato dálnice příští rok vyjmuta ze zpoplatnění pro vozidla do 3,5 tuny. "Pokud občan nedostane adekvátní službu, neměl by za ni platit plnou výši," řekl Bělobrádek.