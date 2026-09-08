Lidovci chtějí svolat Sněmovnu kvůli nedůvěře vládě. Kritizují rozpočet

Opoziční KDU-ČSL chce svolat Sněmovnu k hlasování o nedůvěře vlády ANO, SPD a Motoristů. S rozpočtem postupuje proti programovému prohlášení, měla by ho změnit a předstoupit před poslance s žádostí o důvěru, řekl novinářům předseda lidovců Jan Grolich k záměru.
Ke svolání schůze je třeba 50 poslaneckých podpisů, lidovci mají 16 poslaneckých mandátů. O dalším postupu Grolich jedná s lídry dalších opozičních stran. Návrh rozpočtu s deficitem 389 miliard korun kritizuje opozice i menší koaliční partneři hnutí ANO - hnutí SPD a Motoristé.
Případná rozprava a hlasování o nedůvěře dá podle Grolicha prostor k vyjádření i nespokojeným koaličním poslancům. Lidovci si podle něj uvědomují také blízkost říjnových obecních a senátních voleb. Voliči by před hlasováním měli slyšet, která strana plní své sliby, konstatoval.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib novinářům řekl, že pokud z kroku budou mít něco občané, členové pirátského poslaneckého klubu iniciativu podpoří.
Uvedl také, že jde o záležitost, kterou už delší dobu řeší předsedové klubů opozičních stran, a že vláda Andreje Babiše (ANO) důvěru Pirátů nemá. Za racionální by hlasování měl i vzhledem tomu, že každoroční schvalování rozpočtu považuje za jakýsi kontrolní bod, zda vláda disponuje hlasy vlastních poslanců.
Předseda ODS Martin Kupka novinářům ve Sněmovně řekl, že ODS bude usilovat o vyjádření nedůvěry vládě. Jde podle něj o iniciativu, kterou řeší již nějakou dobu šéfové opozičních poslaneckých klubů.
Očekává, že pro budou všechny opoziční strany a hlasovat by se mohlo na konci září či začátku října. Za důvody k vyvolání schůze označil absolutní porušování programového prohlášení vlády, proti kterému jde mimo jiné návrh státního rozpočtu či střet zájmů premiéra Andreje Babiše.
Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaela Šebelová uvedla, že o přístupu k tomu, co vláda předvádí, jedná celá opozice. Starostové podle ní podpoří postup, na kterém bude shoda a ten následně společně představí na tiskové konferenci.
Aby Sněmovna vládě nedůvěru vyslovila, musí pro ni hlasovat minimálně 101 poslanců z 200. Koalice má dohromady 108 mandátů.
V případě, že by opozice vládu svrhla, Grolich předpokládá vznik expertní vlády, která by sestavila nový rozumný rozpočet a v mezidobí do předčasných voleb by vedla zemi lépe než vláda současná.
Prvnímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry vláda ANO, SPD a Motoristů odolala počátkem února. Podnětem k vyvolání schůze bylo vyostření konfliktu mezi Motoristy a prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Hlasování o svržení vlády se uskutečnilo dvacátý den potom, co získala důvěru.
Z dosavadních 21 pokusů o vyslovení nedůvěry vládě uspěl za dobu samostatné České republiky jeden. V roce 2009 Sněmovna sesadila kabinet premiéra ODS Mirka Topolánka. Předchozí koaliční vláda Petra Fialy (ODS) čelila čtveřici pokusů tehdy opozičních hnutí ANO a SPD o svržení.
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