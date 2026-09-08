Lidl v Kladně zachvátil rozsáhlý požár. Škoda je 120 milionů, hasiči dál dohašují

V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování, na místo přijela těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí.
U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky včetně výškové. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit zpět. Část jednotek se již postupně vrací na základny. Hala se bude rozebírat, řekl před 4:30 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění.
Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.
Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu a krátce před 5:00 snížili poplachový stupeň na druhý. "Příčina požáru je v šetření," uvedl Bakalář. Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a také odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Vyšetřování podle mluvčího hasičů potrvá zřejmě delší dobu.
Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.
Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.
Mohlo by vás také zajímat: Babiše zlákala unikátní Tesla. „Hned si to u vás objednávám," halasil na prodejce
ŽIVĚ Jemneští Húsíové zaútočili na cíle v Saúdské Arábii, zranili 73 civilistů
Série útoků jemenských povstalců Húsiů na cíle v jižní části Saúdské Arábie zranila 73 civilistů, včetně žen a dětí, uvedla v úterý Rijádem vedená koalice v Jemenu. Zároveň slíbila odvetu. Podle Húsíů bylo zasaženo mezinárodní letiště i zařízení saúdskoarabské ropné společnosti Aramco, uvedla agentura AFP.
Poplach v kadaňské nemocnici. Kvůli ohlášené bombě evakuují pacienty
Policisté v úterý ráno kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit i někteří pacienti, kteří jsou na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin, uvedla policie na síti X. Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem, řekla mluvčí nemocnice Karolína Odlasová.
Siniakovou trápil kuriozní boj s lavičkou. Rozhozená Townsendová úlevou zakřičela
"Nebavily jsme se o tom, ale ona otázku, jak moc tady chce zvítězit, dostala shodou okolností na kurtu. Samozřejmě, že to vím, a je to úplně jasné. Když máme turnaj doma, je to úplně stejné a každá Češka ho chce vyhrát," řekla Siniaková, jejíž…
ŽIVĚ Ukrajinský generální prokurátor po korupčním skandálu oznámil rezignaci
Ukrajinský generální prokurátor Ruslan Kravčenko v úterý pozdě večer oznámil, že prezidentovi Volodymyru Zelenskému a parlamentu předložil svou rezignaci. Učinil tak po korupčním skandálu, který v uplynulých dnech zasáhl jeho úřad.
Míň humoru, víc Kmotra. To je pokračování seriálového hitu Guye Ritchieho Gentlemani
V roce 2024 převedl britský režisér Ritchie svou filmovou gangsterku Gentlemani do seriálové podoby. Spojení starobylé aristokracie, opečovávaných trávníků a ilegální pěstírny marihuany nabídlo osvěžující žánrovou nadsázku, která seriálu na Netflixu zajistila milionovou sledovanost. Druhá řada se fungující koncept snaží překročit.