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Domácí

Lidl v Kladně zachvátil rozsáhlý požár. Škoda je 120 milionů, hasiči dál dohašují

ČTK
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V Kladně hoří obchodní dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Hasiči dostali oheň pod kontrolu, pokračuje dohašování, na místo přijela těžká technika kvůli rozebírání konstrukcí.

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 V Kladně hoří obchodní dům dům Lidl, škoda je předběžně odhadnutá na 120 milionů korun. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Foto: CTK – HZS Středočeského kraje
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U rozsáhlého požáru zasahují desítky hasičů a větší množství techniky včetně výškové. Evakuovat se muselo 53 lidí z blízké ubytovny, ale později se mohli vrátit zpět. Část jednotek se již postupně vrací na základny. Hala se bude rozebírat, řekl před 4:30 mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. Zatím nejsou hlášeni žádní zranění.

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Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.

Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu a krátce před 5:00 snížili poplachový stupeň na druhý. "Příčina požáru je v šetření," uvedl Bakalář. Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a také odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Vyšetřování podle mluvčího hasičů potrvá zřejmě delší dobu.

Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.

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Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování. Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.

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