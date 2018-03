Lidé věří víc Rychetskému než Zemanovi. Nejhůře si vede Kalousek, ukázal průzkum

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Praha - Z nejvyšších ústavních činitelů se největší důvěře veřejnosti těší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský a prezident Miloš Zeman. Oběma věří zhruba polovina lidí, uvádí aktuální průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Zatímco Rychetskému oproti minulému průzkumu z loňského dubna věří o 11 procent dotázaných více, důvěra v prezidenta o čtyři procentní body klesla. Soudci v únoru důvěřovalo 50 procent občanů, 23 procent mu nevěřilo.

Podle Jana Červenky z CVVM Rychetského prvenství není nic překvapivého. "Pokud se kolem těchto institucí neděje nic problematického, tak nejsou vnímány jako politici, ale spíš odborníci a to je něco, co Čechům celkem konvenuje. Tam bývá tendence vyjadřovat těmto lidem důvěru," řekl Aktuálně.cz.

Rychetský v nedávné době výrazným způsobem vstoupil do politického prostoru, když varoval před lidmi, kterými se obklopuje prezident Miloš Zeman. Postavil se rovněž do role obránce ústavy, když se zintenzivnily snahy ji změnit. "Netroufal bych si to označit za příčinu růstu jeho důvěry," řekl Červenka.

Předseda Ústavního soudu má navíc podobnou důvěru u voličů napříč politickým spektrem. "Výrazně nižší důvěru má u nevoličů, kteří nikomu nevěří, nechodí volit, nic je nezajímá," dodal Červenka.

Kalouskovi důvěřuje každý desátý

Na opačném konci žebříčku důvěryhodnosti vrcholných představitelů státu je šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, kterému věří deset procent lidí a nevěří 82 procent respondentů.

Průzkum potvrdil, že Zeman společnost rozděluje - 49 procent respondentů znovuzvolené hlavě státu vyjádřilo důvěru, zatímco 44 procent nedůvěru. Důvěra nad nedůvěrou mírně převyšuje ještě u ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a ministra zahraničí Martina Stropnického (oba ANO). Rovnováhu důvěry a nedůvěry zjistilo CVVM u guvernéra České národní banky (ČNB) Jiřího Rusnoka a ministryně obrany Karly Šlechtové (ANO).

Všem ostatním představitelům vlády, parlamentu, politických stran a dalších institucí, které CVVM zařadilo do průzkumu, víc lidí nevěří, než věří. "Nejvyšší podíl nedůvěry mezi zkoumanými politiky šetření zaznamenalo u předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska," konstatovali autoři průzkumu.

Seznam obsahoval jména třiceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli zařazeni prezident, předsedové obou komor parlamentu, členové vlády, šéfové poslaneckých klubů, ombudsmanka, guvernér ČNB a předseda Ústavního soudu.