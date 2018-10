Lidé ve vedení Prahy jsou buď diletanti, nebo škůdci. Ptejte se lídra ODS Svobody

? Lenka - Dnes 11:05 Byl jste trestně odsouzen za kauzu OpenCard, kterou způsobila ODS, zejména pan Bém. Nyní je případ zpět u soudu první instance. Zajímalo by mě, zda byste vykonával funkci primátora i v případě ODSouzení nebo byste zůstal v křesle? A dále by mě zajímalo, proč vám vadí trestně stíhaný premiér, ale primátor evidentně nikoliv. Jaký je v tom rozdíl?

? Monika - Dnes 11:01 Na billboardech máte heslo "Proti anarchii a chaosu". Zároveň k tomu máte videoklipy, které jste ukradli aktivistické skupině "Kolektiv 115", která se mimojiné angažuje na žižkovské klinice. Používat cizí videoklipy bez jejich souhlasu, to není anarchie? To je ta vláda práva, kterou ODS slibuje?

? Libor Schiller - Dnes 11:00 Dobrý den.Podle předvolebních klipu ODS Prahy 8,jsou napadány pražské cyklostezky,cyklodoprava i další alternativní možnosti dopravy a upřednostnuje se hlavně automobilsmus,jako by různé jiné možnosti dopravy byly špatně.Myslíte si to taky?

? Zelková Dana - Dnes 10:48 Dobrý deň pán Svoboda, s ohľadom na Váš výrok o súčasnom vedení Prahy sa chcem spýtať v čom vidíte svoj vlastný prínos - ako gynekológa - pre riadenie Prahy? Nemyslíte si, že poukazovať na diletantstvo druhých a u seba sa nepokúsiť o základnú sebareflexiu je minimálne nekorektné ? Poukazovať na minulú účasť na riadení Prahy je nepochopenie svojho pôsobenia a škodlivosti non plus ultra ! Moja otázka - ako chcete prispieť na odstránenie diletantizmu vo vedení Prahy?

? Pavel - Dnes 10:16 Dobrý den, asi Vás překvapím, ale jako Váš volič jsem pro spolupráci s ANO. Pořád je to lepší než ten zbytek anarchistů. K tomu můj dotaz.., hodně cestuji a v Praha je prostě špinavé město, množství špinavých a mnohdy mladých bezdomovců - kteří si zvolili tento styl života.. na zastávkách a nádražích špína, pozvracené prostranství, neudržované plochy zeleně, park u hlaváku příšerný, Václavák po setmění - raději se vyhnout. Za tento stav můžou všechny strany, co řídily Prahu, všichni se bojíte s tímto stavem něco udělat. Necháte se vždy překřičet aktivisty... Doporučuji Německá a Rakouská města...většinou čisté, udržované, člověk se tam cítí dobře a zatím i celkem bezpečně. V Praze špína v MHD, v ulicích, u Vltavy ... nájezd mladých Angličanů za prostitutkama, a levným alkoholem dělá své. Takže co s tím? Jak to chcete řešit? Budu Vás volit, ale s ale.....

? Jan - Dnes 10:15 Dobrý den, pokud by na magistrátu vládla ODS s hnutím ANO, nebude to cesta před rok 2010? Tedy do doby, kdy se možná stavělo, ale na všech úrovních také značně loupilo z eráru? Pokud se například podívám na poslední roky a co se na magistrátu dělo, tak tu ANO znovu spustilo trafikaření a členové ČSSD kontinuálně pokračují v pobírání městských veřejných zakázek ještě od dob Pavla Béma. Nenahradila by jen ODS ČSSD?