Lidé v průzkumu hodnotili prezidenta. Co mu jde nejlépe a zač ho nejvíc kritizovali?

Lidé u prezidenta Petra Pavla nejvíc oceňují, jak reprezentuje republiku v zahraničí a jakým způsobem dbá o důstojnost a vážnost svého úřadu. Kritičtější jsou k jeho vlivu na vnitropolitický život. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Ve všech zkoumaných oblastech se nadpoloviční většina respondentů domnívá, že si v nich prezident vede dobře.
Nejlepší hodnocení získal Pavel v reprezentaci České republiky v zahraničí, kterou hodnotilo pozitivně 77 procent oslovených lidí. Se způsobem, jakým současný prezident dbá o vážnost a důstojnost svého úřadu, je spokojeno 73 dotázaných. Podle 69 procent účastníků průzkumu prezident je autoritou v očích občanů a podle 67 procent plní funkce, které mu dává ústava. Názor, že je prezident v kontaktu s občany a zná jejich problémy, sdílí 66 procent respondentů. Způsob, jakým Pavel ovlivňuje vnitropolitické dění v zemi, vyhovuje 61 procentům občanů.
Právě vliv na vnitropolitický život je současně oblastí, která je podle průzkumu CVVM hodnocena nejméně příznivě. "Negativně v ní posuzuje působení Petra Pavla zhruba třetina (32 procent) respondentů," uvedli autoři průzkumu. Působení hlavy státu jako občanské autority a způsob, jakým plní své ústavní funkce, negativně hodnotí shodně 27 procent oslovených. Prezidentův kontakt s občany se nezamlouvá víc než čtvrtině lidí.
Příznivě posuzovali Pavlovo působení v čele státu častěji respondenti s vyšším vzděláním, mladší lidí a ti, kteří jej volili ve druhém kole prezidentských voleb v lednu 2023. Průzkum se uskutečnil na konci ledna a začátkem února, zúčastnilo se ho 1725 respondentů.
Prezident Pavel v posledních týdnech vyvolal diskusi o ústavních pravomocech hlavy státu, když odmítl návrh předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) na jmenování poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí kvůli jeho kontroverzním postojům - opakovaně podle nich prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a nešlo podle něj o jednorázové excesy. Motoristé trvali na Turkovi a tvrdili, že Pavel porušuje ústavu. Nakonec ale navrhli nového kandidáta Igora Červeného, kterého prezident tento týden jmenoval - tedy víc než dva měsíce než zbytek ministrů.
Nedlouho po nástupu Pavla do prezidentské funkce analytici CVVM na základě tehdejšího průzkumu konstatovali, že ve srovnání s jeho předchůdci vnímá veřejnost Pavla převážně příznivě. Lepší hodnocení než Pavel měli bývalí prezidenti jen zřídka. Například Miloš Zeman dosahoval v průzkumech CVVM za celou dobu svého působení jen výjimečně nadpolovičního podílu pozitivních hodnocení a u žádné z otázek nikdy nezískal více kladných hodnocení než 70 procent.
