Lidé v centru Prahy demonstrují s Minářem za Havla a proti Babišovi

Na pražském Staroměstském náměstí probíhá v pondělí další ze série akcí Milionu chvilek pro demokracii proti premiéru Andreji Babišovi a jeho vládě s SPD a Motoristy sobě. Po dřívějších akcích na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu tentokrát "chvilkaři" přidali ještě obranu Česka před celkovou Babišovou mocí. Zároveň si připomínají výročí nedožitých 90. narozenin Václava Havla.
Když Aktuálně.cz mluvilo na začátku tohoto měsíce s předsedou Milionu chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem, věřil, že na Staroměstské náměstí dnes přijde velké množství lidí.
„Očekáváme, že určitě dorazí několik tisíc lidí, jak z Prahy, tak regionů, víme, že se chystá poměrně velká účast,“ tvrdil s tím, že tam i vybrané známé osobnosti a odborníci, kteří budou popisovat neutěšený stav Česka pod vládou Andreje Babiše a a zároveň se zamyslí i nad odkazem Václava Havla,“ říkal Minář.
Organizátoři na místě rozdávají letáčky, kde označují Senát za hradbu proti koncentrování moci v rukou vládní většiny. "I váš hlas může pomoci zastavit Andreje Babiše (ANO) a jeho vládu národního rozkladu v získání senátní většiny," uvádějí. Zmiňují, že v senátních volbách často rozhodují desítky hlasů, přitom dva roky kontroly a vyvažování činnosti vlády budou lidi stát jen dvě minuty u voleb.
Na Staroměstské náměstí si našlo cestu poměrně dost lidí, ale bylo jich méně než například letos v únoru. Tehdy se přibližně 70 tisíc lidí postavilo na podporu prezidenta Petra Pavla, kterého v té době tvrdě kritizoval především předseda Motoristů Petr Macinka. Ten naléhal na Pavla, aby jmenoval Filipa Turka členem vlády, což Pavel odmítal. Ke kritice Pavla se následně přidal i Babiš, kdy odmítal s prezidentem vůbec mluvit. Teprve v posledních týdnech svou rétoriku vůči prezidentovi změnili a začali se chovat vstřícněji.
Velká demonstrace pod „taktovkou“ Mikuláše Mináře proběhla i letos v květnu, kdy šly tisíce lidí před Český rozhlas, kde vyjadřovaly podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Podle „chvilek“ i některých dalších organizací a opozice vláda Andreje Babiše ohrožuje jejich nezávislost tím, že chce změnit způsob jejich financování.
Obě veřejnoprávní média by byla podstatně více než dnes závislá při svém financování na rozhodování vládní většiny. Podobná akce, tentokrát však před budovou České televize, proběhla letos v červnu, kdy šli příznivci „chvilek“ od metra Pražského povstání k budovám České televize.
Dnešní akce s názvem, „Václave, svobodu udržíme!“ je podle Milionu chvilek především připomenutím toho, v jakém stavu Česko je. „Za necelý rok vláda Andreje Babiše bohužel stihla oslabit řadu pojistek, které mají bránit přílišné koncentraci moci,“ tvrdí Mikuláš Minář se svými spolupracovníky. Z jejich pohledu vláda oslabuje nezávislost státní správy, zpochybňuje nezávislé instituce, soudy, prezidenta a Ústavní soud, přistupuje liknavě k bezpečnostní situaci ve světě a dělá špatnou hospodářskou politiku.
Podle „chvilkařů“ Babiš se střetem zájmů ovládá Česko stále více a teď by rád ovládl Senát, do jehož třetiny proběhnout za několik dní volby. Opozice v něm má sice jasnou většinu, ale pokud by Babišovo ANO výrazně uspělo letos a za další dva roky, kdy budou opět senátní volby do třetiny Senátu, tak by mohlo většiny dosáhnout.
Pokud jde o Václava Havla, organizátoři dnešní akce chtějí především zdůraznit to, jak volal po občanské společnosti a naléhal na lidi, aby se zajímali o dění kolem sebe i v celé zemi. „Václav Havel nám připomínal, že demokracie nestojí jen na politicích a institucích. Stojí hlavně na lidech, kteří se zajímají o věci kolem sebe a odmítají rezignovat na veřejné dění.
Přijďte se potkat s tisíci dalších lidí z celé republiky, kterým to není jedno,“ vyzývali „chvilkaři“ k účasti na pondělní akci.
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