Lidé slyšeli cinkot nádobí. Zemětřesení na Českobudějovicku překvapilo vědce

Obec Vrábče na Českobudějovicku zasáhlo v úterý ráno slabé zemětřesení o síle 1,2 stupně. Z této lokality dosud žádné zemětřesení nebylo zaznamenáno, uvedl dnes na facebooku Ústav fyziky Země Přírodovědné fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Slabé zemětřesení zaznamenali v úterý 3. února ve 3:00. Podle Ústavu fyziky Země někteří obyvatelé obce Vrábče pocítili slabé zachvění a cinkání nádobí. "Nic podobného jsem nezaznamenal. V té době jsem poklidně spal," řekl dnes starosta Vrábčí František Ohrazda.
Ze širšího okolí místa se podle ústavu v posledních dvou desetiletích objevila podobně silná nebo i silnější zemětřesení například v Českém Krumlově, Chvalšinách, Polné na Šumavě nebo Horní Plané.
Loni v dubnu zasáhlo Mirotice na Písecku zemětřesení o síle 3,1 stupně v hloubce přibližně 23 až 24 kilometrů pod zemí. Obyvatelé obce nejprve uslyšeli ránu a pak ucítili krátké intenzivní chvění.
