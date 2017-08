Video: Lidé skáčou pod kola, řidiči nedávají přednost. Tramvajačka ukázala svůj běžný den

před 44 minutami

Záběry z pražské tramvaje: chodci neuvěřitelně riskují a řidiči nekontrolují zpětná zrcátka | Video: Renda Knesplová | 02:32

Řidička tramvaje Renda Knesplová si kvůli častému riziku kolizí s nepozornými chodci i řidiči do kabiny nainstalovala kameru. Nyní na Facebooku publikovala sestřih těch nejnebezpečnějších situací, do kterých se během své služby dostala. Často ji od nehody dělily jen centimetry. Chce upozornit na to, aby se chodci i řidiči chovali zodpovědněji a "neskákali" pod kola tramvaje. Rozjetou tramvaj totiž lze zastavit jen obtížně a nehody chodců s rozjetým vozem končí často fatálně.

Praha - Kolizi tramvaje a auta častou odnesou jen "plechy", srážka s chodcem ale může skončit fatálně. Řidiče tramvají každodenně trápí nepozorní lidé i řidiči aut, kteří přejíždí koleje bez rozhlédnutí. Tramvajačka Renda Knesplová si do kabiny kvůli podobným incidentům nainstalovala kameru. Nyní na svém Facebooku publikovala sestřih nejvypjatějších situací, které ji v pražských ulicích potkaly. Žena nepřežila střet s tramvají, zřejmě jela mezi vozy. Lidé našli její tělo u Národního divadla číst článek "Nejnebezpečnější jsou chodci, kteří na zastávce vyjdou zpoza protijedoucí tramvaje, výjimkou není, ani když chodci přeskakují spřáhla, a objeví se tedy v ještě méně očekávaný okamžik," upozorňuje řidička s třináctiletou praxí. Za kolize s autem může podle ní čím dál hustší provoz a často také mladí, nevyježdění řidiči. Tramvajačka se nebezpečné situace snaží předvídat. "Někdo říká, že hodně zvoním. Ale já raději zvoním, abych na sebe upozornila. Lidi pak často totiž tvrdí, že tramvaj neviděli nebo přehlédli," vysvětluje Knesplová. Zvonění ale nemá šanci v případě, že má chodec nasazená sluchátka. "Lidi se sluchátkama? To je tragédie, často navíc koukají do telefonu a nedávají pozor," říká. Pokud už ke kolizi dojde, zabránit jí řidič tramvaje může jen stěží. "Když tramvaj v rychlosti 50 km/h srazí chodce, tak ho řidič najde pod zadní nápravou, než to ubrzdí," popisuje řidička s tím, že není v lidských silách všem incidentů zabránit. "Pří brzdění ta tramvaj klouže. Je to kov na kov," vysvětluje, proč nelze rozjetou soupravu zastavit podobně jako osobní vůz. Zároveň řidiči tramvají musí při náhlém a prudkém brzdění myslet i na cestující ve svém voze. "Když na to dupnete, tak ti lidé, kteří jsou na zadní plošině tramvaje, jsou v tu ránu vpředu. Je to opravdu obrovský náraz," vysvětlila. Knesplová si pořídila kameru kvůli incidentům především s řidiči. Chce předejít rozporům, kdo za kolizi opravdu může. "Já jsem byla jedna z prvních, která si kameru do tramvaje pořídila, ale nyní se to rozšiřuje, protože je to pro řidiče tramvají ochrana," dodala Knesplová s tím, že kolizi s chodcem zatím naštěstí neměla. Chodci by podle ní měli být při přecházení nejen pozornější, ale také si uvědomit, že přednost před tramvajemi na rozdíl od aut nemají.

