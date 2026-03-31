Lidé si zkoušejí přechod bez zraku, petice žádá návrat semaforů na Strossmayerově náměstí

Na Strossmayerově náměstí v Praze 7 si v úterý mohou lidé do 17:00 vyzkoušet pohyb frekventovanou křižovatkou se zakrytým zrakem nebo na invalidním vozíku. Akce je součástí petice za návrat semaforů, jejichž zrušení podle organizátorů zhoršilo bezpečnost zejména pro lidi se zrakovým či kombinovaným postižením.
Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha Sobě) v úterý na facebooku uvedl, že radnice plánuje doplnit v místě naváděcí pruhy a bezbariérovou dlažbu. Podle petentů to však nestačí.
Strossmayerovo náměstí dělníci upravovali v roce 2024. Semafory byly z náměstí odstraněny mimo jiné proto, že zpomalovaly tramvajovou dopravu a zároveň nevyhovovaly ani lidem s pohybovým znevýhodněním, kteří nestíhali bezpečně přejít. Zastávky MHD jsou nyní bezbariérové, omezen byl provoz automobilů jak na náměstí, tak v křižovatce ulic Dukelských hrdinů a Milady Horákové v jeho horní části. Vjíždět tam smí pouze zásobování.
Organizátoři akce upozorňují, že současné uspořádání křižovatky může být pro některé skupiny obyvatel obtížně přístupné. Cílem je zajistit bezpečný pohyb pro všechny. Zájemci si kromě podepsání petice, kterou ke dnešku podepsalo přes 80 lidí, mohou na místě sami vyzkoušet, jak náročné je přejít křižovatku se zakrytým zrakem a slepeckou holí. „Protože dokud se nemusí lidé spoléhat jen na zvuk, často si neuvědomují, jak obtížný je pohyb po křižovatce pro nevidomé,“ řekl za petiční výbor František Šuranský. K vyzkoušení je také pohyb po přechodech na invalidním vozíku.
„V letních měsících budou na Strossmayerově náměstí doplněny naváděcí pruhy a bezbariérová dlažba, “napsal v úterý na facebooku Čižinský. "Naváděcí pruhy by měly dramaticky zlepšit orientaci lidí se zrakovým znevýhodněním, ale i pohyb po náměstí lidem s pohybovým znevýhodněním.
Radnice se podle Čižinského také dohodla s pražským dopravním podnikem, že řidiči tramvají budou v podobných křižovatkách reagovat na signál z dálkových ovladačů, které používají lidé se zrakovým znevýhodněním. Tento signál pro ně bude znamenat upozornění na přítomnost člověka se zdravotním postižením, a tramvaje proto budou projíždět křižovatkou výrazně pomaleji.
Podle petentů to ale nestačí. „Semafor se zvukovým signálem je aktuálně jediný funkční režim, který dává jasný signál, kdy mohou lidé bezpečně vstoupit do vozovky, a zároveň zastaví ostatní účastníky provozu,“ uvedl Šuranský. Dodal, že vodicí linie by měla být součástí úprav, sama o sobě však nedokáže zastavit ostatní účastníky silničního provozu.
V letních měsících se má Strossmayerovo náměstí proměnit v pěší zónu, kde budou mít chodci přednost a vozidla jim budou muset v případě potřeby i zastavit. Podle radnice to má dále zvýšit bezpečnost pohybu v lokalitě. Praha 7 chce podle starosty zároveň ve spolupráci s magistrátem a dopravním podnikem hledat technické řešení, které by lidem se zrakovým znevýhodněním prostřednictvím jejich dálkových ovladačů poskytlo obdobné informace o situaci v křižovatce jako semafory.
