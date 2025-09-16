"Hanba!" slyšel Duka, když odsloužil mši za padlého konzervativce Kirka

Duka odsoudil atentát na Kirka, stejně jako nedávnou střelbu v katolické škole v americkém městě Minneapolis či brutální vraždu mladé Ukrajinky v Severní Karolíně.
"Myslím, že to něco vypovídá o naší současné situaci, o našem společenském životě, kde jsme na každém kroku atakováni nenávistí, nedůvěrou, netolerancí," řekl Duka. Uvedl, že atentát nemůže být reakcí na jiné politické názory.
Před budovu chrámu však dorazila také zhruba desítka mladých lidí, kteří přinesli transparenty s Kirkovými kontroverzními citáty. Při odchodu na kardinála pokřikovali "hanba". Účastníci mše se s nimi dostali do několika slovních konfliktů. Na počátku mše došlo také k mírné potyčce, která však skončila pokojně. Na událost dohlíželi policisté.
Jedenatřicetiletého konzervativního politického aktivistu Kirka útočník zastřelil jedinou ranou do krku při středeční debatě v areálu Utah Valley University ve městě Orem. Americký prezident Donald Trump označil Kirkovu smrt za politickou vraždu. Muže podezřelého z Kirkova zastřelení již policie zadržela.