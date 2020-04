Lidé si v obchodech nebudou moct zkoušet oblečení, vrácené věci půjdou do "karantény"

Zákazníci v prodejnách, které se budou moci po nucené pauze znovu v pondělí otevřít, nebudou smět zkoušet oblečení nebo si prohlížet knihy. Vrácené zboží bude muset být tři dny v kontejneru nebo krabici s označením "karanténa". Podobné boxy budou muset být také v knihovnách, kniha v něm po vrácení bude muset zůstat následující dva dny.

Vláda ve čtvrtek schválila rychlejší uvolňování podnikatelských a dalších činností. Od pondělí se tak mohou otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, které nejsou součástí obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních, nebo mají vchod zvenku. Provoz mohou obnovit také informační centra, knihovny, posilovny a fitness centra, zoologické, botanické a dendrologické zahrady bez vnitřních expozic. Lidé mohou znovu do autoškol a na bohoslužby.

Podrobné informace k uvolňování opatření zveřejnilo dnes ministerstvo zdravotnictvím na svém webu. Kromě již platných opatření, jako je nošení roušek, používání jednorázových rukavic nebo dodržování dvoumetrových rozestupů, ministerstvo mezi požadavky uvádí omezení odpočinkových zón. Zásadní zprávou je zákaz provozu zkušebních kabin, a tedy zkoušení oblečení. Pro knihkupce platí, že manipulovat s knihami a dalším podobným zbožím může personál pouze v rukavicích, zákazníci si musejí u vstupu dezinfikovat ruce.

Čtenáři knihoven si budou také muset po příchodu dezinfikovat ruce, přečtenou knihu odevzdají do krabice označené "karanténa".

Návštěvníci zoologických a botanických zahrad si budou moci vstupenky zakoupit jen on-line, aby se zamezilo shlukování lidí na místě, zdůvodnilo ministerstvo. Počet návštěvníků nesmí přesáhnout 150 lidí na jeden hektar. Prodej občerstvení bude možný v automatech, jen ve výjimečných případech přes výdejní okénko.

Původní harmonogram umožňoval od pondělí otevřít provozovny do 200 metrů čtverečních, posilovny a autoškoly byly zahrnuty do vlny od 11. května, zoologické zahrady dokonce až do etapy od 25. května.